רפאל מאשרת את חשיפת גלובס: בדרך לעסקת ענק בצ׳כיה

רפאל אישרה היום (ש’) את חשיפת גלובס לגבי הרחבת עסקת ספיידר המקורית, שכללה ארבע סוללות בלבד. בחברה מציינים כי התוכנית מתפתחת לכדי יכולת הגנה אווירית לאומית מקיפה ומשולבת, המשתרעת מהטווח הקצר ועד לטווח הארוך, וטומנת בחובה פוטנציאל משמעותי להרחבה נוספת. ההתפתחויות העתידיות יוכלו לכלול יכולת שליטה ובקרה (C2) ברמה הלאומית, הגנה מפני טילים בליסטיים, מיירטים נגד כלי טיס בלתי מאוישים ויכולות מבוססות לייזר - לצד תאימות מלאה לתקנים הצ'כיים ולתקני נאט״ו.

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בטקס שהתקיים היום בצ'כיה, במסגרת אירוע NATO Days באוסטרבה, מאירועי הביטחון וההגנה הגדולים באירופה, ציינו הנהגות צ'כיה ורפאל אבן דרך משמעותית בשותפות הביטחונית בין המדינות: הצגת מערכת ההגנה האווירית ספיידר. האירוע, שאליו הגיעו כ־200 אלף משתתפים, נערך במלאת 25 שנים ל־NATO Days ובמקביל ליום חיל האוויר הצ'כי.

עם בחירתה במערכת ספיידר בשנת 2021, במסגרת הסכם בין־ממשלתי (GTG) בהובלת משרד הביטחון הישראלי, הייתה צ'כיה למדינה הראשונה החברה בנאט״ו שרכשה מישראל מערכת הגנה אווירית מלאה מקצה לקצה. מאז התקדמה השותפות לכדי יכולת מבצעית שסופקה בפועל - שתי הסוללות הראשונות מתוך ארבע סוללות ספיידר שנרכשו כבר נמצאות בצ'כיה, וייצורן של כלל הסוללות הושלם.

את האירוע, שהתקיים לצד סוללת ספיידר שהוצבה באתר, כיבדו בנוכחותם ראש ממשלת צ'כיה אנדריי באביש, שר ההגנה יארומיר זונה, סגן ראש המטה הכללי ומפקד חיל האוויר הצ'כי, ומטעם רפאל - יו״ר החברה, פרופ' יובל שטייניץ.

הרחבה משמעותית

העסקה הנוכחית מהווה הרחבה משמעותית של ההתקשרות בין הצדדים. כאמור, ב־2021 חתמו ישראל וצ'כיה על עסקה ממשלתית למכירת ארבע סוללות ספיידר תמורת כ־2 מיליארד שקל (620 מיליון דולר), לצד מכ״מי MMR של התעשייה האווירית. שתי הסוללות הראשונות כבר נמצאות בצ'כיה, וייצורן של כלל הארבע הושלם.

כפי שנחשף אתמול בגלובס, הצרכים הצ'כיים השתנו בשנים האחרונות, וכעת בפראג מבקשים להתקדם ממערכות המיועדות בין היתר להגנת נקודה למערך הגנה אווירית לאומי רחב יותר. במסגרת ההרחבה צפויה רפאל להוביל גם פיתוח של מערכת שליטה ובקרה לאומית, שתרכז תחתיה את מכלול יכולות ההגנה האווירית של המדינה. העסקה צפויה להניב לרפאל מיליארדי שקלים נוספים.

מערכת ספיידר מיועדת להתמודדות עם מגוון איומים אוויריים, בהם כטב״מים, מטוסים, מסוקים וטילים בליסטיים לטווחים קצרים, באמצעות מיירטים ממשפחות פייתון ודרבי מתוצרת רפאל. יתרון נוסף מבחינת היצוא הוא שמדובר במערכת ישראלית ללא מעורבות אמריקאית, ולכן מכירתה למדינות זרות אינה דורשת אישור מארה״ב, בניגוד למערכות כמו קלע דוד וחץ 3.