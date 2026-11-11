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איראן | סיקור שוטף

ארה"ב מפנה מטוסים, החשש: איראן מסמנת עוד יעדים באירופה

למרות הטענות האמריקניות על השמדת ארסנל הנשק האיראני, הערכות גורמי המודיעין חושפות תמונה מצב מטרידה למדי • לפי דיווח בבלומברג - איראן הצליחה להגיע לכמחצית מיכולת הייצור שלה לפני המלחמה • נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, יצא לטורקיה כדי להשתתף בוועידה של האו"ם • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:00 עודכן: 07:30
דגם של טיל בליסטי איראני בטהרן / צילום: ap, Vahid Salemi
דגם של טיל בליסטי איראני בטהרן / צילום: ap, Vahid Salemi

עדכונים שוטפים

07:30 - דיווח: איראן מצליחה לייצר כ-50 טילים בליסטיים בחודש, במקביל - גוברת הסכנה לנכסים האמריקניים באירופה

בישראל ובארה"ב עוקבים בדאגה אחר איראן, שלפי אינדיקציות שונות ממשיכה להשתקם ומסמנת מטרות אמריקניות נוספות באירופה. לפי דיווח שפורסם היום (רביעי) בדיילי מייל גורמים המעורים בפרטים מעריכים כי איראן צפויה לנסות שוב לבצע מתקפות נגד בסיסים של הצבא האמריקני בבריטניה.

במקביל, צבא ארה"ב ממשיך להסיט מטוסים ונכסים יקרים מבריטניה לבסיסים שונים באירופה, כאשר רק אתמול דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ארה"ב פינתה מטוסי תדלוק מבסיס צבאי שני בבריטניה (מילדנהול) בשל איום מאיראן. נדגיש כי למרות פינוי לפחות תשעה מטוסי תדלוק השבוע, לא היה איום איראני ישיר על בסיס מילדנהול. עם זאת, נראה שבפנטגון העדיפו שלא לקחת סיכונים לאחר שנודע כי איראן מתכננת להמשיך לפגוע במתקנים צבאיים אמריקניים. לקריאת הכתבה.

07:18 - דיווח בדיילי מייל: ההערכה היא שאיראן צפויה להמשיך לנסות לבצע מתקפות נגד בסיסים של הצבא האמריקני בבריטניה, וצבא ארה"ב ממשיך להזיז מטוסים ונכסים יקרים בין הבסיסים

למרות פינוי לפחות תשעה מטוסי תדלוק השבוע, לא היה איום ישיר על בסיס מילדנהול, אך בפנטגון העדיפו שלא לקחת סיכונים לאחר שנודע כי איראן מתכננת להמשיך לפגוע במתקנים צבאיים אמריקניים

06:59 - משרד החוץ של איראן הכריז על חיל האוויר וחיל הים של ארגנטינה ארגוני טרור בעקבות ההכרזה בבואנוס איירס על משמרות המהפכה כארגון טרור

06:17 - נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, יצא לטורקיה כדי להשתתף בוועידה של האו"ם, כך לפי דיווח איראני

06:09 - הערכת מודיעין מערבית שפורסמה בבלומברג: איראן מייצרת כיום כ-50 טילים בליסטיים בחודש, כמחצית מכושר הייצור שלה לפני המלחמה

05:00 - דיווח: בעקבות איומים מאיראן: שר האוצר האמריקני עזב את ביתו - ועבר להתגורר בבסיס צבאי

שר האוצר האמריקני סקוט בסנט עבר לאחרונה מביתו למגורים בבסיס צבאי בארה"ב, זאת בעקבות איומים איראניים על חייו - כך דווח הלילה (בין שלישי לרביעי) ב"ניו יורק טיימס" מפי שלושה גורמים המעורים בפרטים. לקריאת הכתבה.

01:45 - בהודעה באנגלית: לשכת נתניהו אישרה - מאפשרים להכניס ציוד נוסף לעזה

לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסמה אתמול (שלישי) הודעה באנגלית, שממנה השתמע כי ישראל מאפשרת לבצע את תוכנית ההכנה לחורף בעזה. במסגרת התוכנית, ישראל אפשרה להכניס לרצועת עזה ציוד הומניטרי נוסף. ההודעה מגיעה אחרי שמוקדם יותר השבוע פרסמנו כי בשיחה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לבין נתניהו, הפציר הנשיא האמריקני "להתקדם עם תוכנית השלום בעזה". כמו כן, ביום שני חשפנו כי ישראל נערכת להכניס גם ציוד דו-שימושי לרצועה.

"מדינת ישראל פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית ועם מועצת השלום. ישראל מחויבת להצלחת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ", נכתב בהודעה באנגלית של לשכת נתניהו. "על פי התוכנית, חמאס חייב להתפרק מנשקו ורצועת עזה חייבת לעבור פירוז, לפני שניתן יהיה להתחיל בתהליך השיקום". לקריאת הכתבה.

פורסם לראשונה ב-N12.