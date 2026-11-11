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גלובלי ושוקי עולם מניית ה-AI שהמריאה אחרי הדוחות ומזניקה את החוזים על הנאסד"ק
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קורוויב

מניית ה-AI שהמריאה ב-17% אחרי הדוחות ומזניקה את החוזים על הנאסד"ק

קורוויב, אחת השחקניות המרכזיות בתחום הניאו-קלאוד, שספג לחצים משמעותיים לאחרונה בוול סטריט, פרסמה דוחות חיוביים וזינקה בכ-18% במסחר המאוחר • החברה עלתה לפני כחודש לכותרות בעקבות חובות עתק, שהביאו את חלק מתשואות האג"ח שלה לטפס לשיעור חריג של כ-16%

רם מורי 11:34
קורוויב זינקה בחדות במסחר המאוחר / צילום: Shutterstock
קורוויב זינקה בחדות במסחר המאוחר / צילום: Shutterstock

חברת מחשוב הענן קורוויב , שכיכבה בכותרות לאחרונה על רקע ההידוק המוניטרי בארה"ב וחובות העתק שנטלה על עצמה (בגובה מעל 50 מיליארד דולר), פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי - והקלה במעט על חששות המשקיעים מפני האטה בתחום הבינה המלאכותית.

החברה הציגה תוצאות טובות מצפי האנליסטים, עם הפסד למניה של 95 סנט לעומת ציפיות להפסד של 1.16 דולר, והכנסות בגובה 3.66 מיליארד דולר לעומת ציפיות ל-3.55 מיליארד דולר - צמיחה מסחררת של 168% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בנוסף, החברה העלתה את תחזיתה לשנת 2026 המלאה. החברה עכשיו צופה הכנסות של בין 13 מיליארד ל-13.3 מיליארד דולר בהכנסות, לעומת צפי האנליסטים לתחזית של 12.86 מיליארד דולר.

בעקבות הדוחות החיוביים, מניית החברה זינקה בשיעור חד של כ-18% במסחר המאוחר. אחרי הירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט בעקבות נתוני האינפלציה החמים מן המצופה, החוזים על הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה מטפסים הבוקר בכ-1.6%.

קורוויב, שחקנית מרכזית בתחום הניאו-קלאוד, מתמחה בבניית חוות שרתים לעיבוד AI ובהשכרתן. החברה הפכה בעת האחרונה למעין ילדת פוסטר של החששות לגבי מימון ההתרחבות המאסיבית בתחום ה-AI, בפרט על רקע רמות הריבית המטפסות בארה"ב - ורק בחודש האחרון המניה שלה צנחה בכ-40%. לפי הדיווח של החברה, החוב שלה עמד על קרוב ל-47 מיליארד דולר בסוף הרבעון השלישי. חלק מהתשואות האג"ח שלה קפצו לאחרונה לשיעור חריג של מעל 16%.

אחת המתחרות המרכזיות של קורוויב, נביוס גרופ , שגם מנייתה צנחה בכ-40% בחודש האחרון, צפויה לדווח את תוצאותיה הכספיות ביום חמישי. הדוחות החיוביים של קורוויב הקרינו גם על נביוס, שקפצה במסחר המאוחר בכ-12%.

שתי החברות תלויות במיוחד באנבידיה, שמספקת להן מעבדים גרפיים, כמו גם מימון לכל האקוסיסטם של הבינה המלאכותית. זאת, כאשר ענקית השבבים מתמודדת כעת עם המשבר שפרץ בעקבות הרומן שנינהל המנכ"ל ג'נסן הואנג עם מי שסוכנויות הביון האמריקאיות זיהו כמרגלת סינית. ביומיים האחרונים מאץ פרץ המשבר, מחקה אנבידיה כ-500 מיליארד דולר משווייה.