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שוק ההון והשקעות הרווח של דלתא מותגים צנח, ו-ICL שמרה על רווחיות בסביבה מאתגרת
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הרווח של דלתא מותגים נחתך בחדות, ו-ICL שמרה על רווחיות בסביבה מאתגרת

הכניסה של Bath & Body Works לשוק האירופי הכבידה על התוצאות של דלתא מותגים, שהרווח הנקי שלה נחתך ביותר מ-20% • ICL הצליחה לשמור על רווחיות למרות התייקרות הגופרית, שהיא תשומה עבור מוצרי הפוספט שמוכרת החברה

כתבי גלובס 12:25
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
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11:58
הרווח הנקי של דלתא מותגים נחתך ביותר מ-20%
בעוד שההכנסות רשמו עלייה קלה ונעמדו על כ-345 מיליון שקל, הרווח הנקי נחתך ב-23%, כאשר הכניסה של Bath & Body Works לשוק האירופי הכבידה על התוצאות
12:10
למרות מחיר גופרית גבוה: ICL שומרת על הרווחיות
כדי להתמודד עם התייקרות הגופרית, שהיא תשומה עבור מוצרי הפוספט שמוכרת ICL, שינתה החברה את הרכב הייצור שלה למוצרים מיוחדים עם ערך מוסף שפחות תלויים במחיר הגופרית עצמה