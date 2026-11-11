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הרווח הנקי של דלתא מותגים נחתך ביותר מ-20%

בעוד שההכנסות רשמו עלייה קלה ונעמדו על כ-345 מיליון שקל, הרווח הנקי נחתך ב-23%, כאשר הכניסה של Bath & Body Works לשוק האירופי הכבידה על התוצאות

דלתא ישראל מותגים מסכמת את הרבעון השלישי עם עלייה קלה של 2.8% בהכנסות, שעמדו על 345.5 מיליון שקל. עם זאת, בשורה התחתונה, רשמה החברה ירידה של 23% ברווח הנקי, שנעמד על 28.7 מיליון שקל, כשמאחורי התוצאות בולט הפער בין פעילות הליבה הוותיקה למותגים הבינלאומיים.

בעוד שרשתות דלתא, פיקס ופנטה ריי הציגו ירידה במכירות, בין היתר, על רקע הביקושים הגבוהים שנרשמו אשתקד לאחר מבצע "עם כלביא", דווקא ויקטוריה'ס סיקרט ו-Bath & Body Works ממשיכות להתרחב, עם צמיחה של כ-30% בהכנסות. אלא שהצמיחה שלהן נשענת בעיקר על פתיחת חנויות חדשות ועל פעילות האונליין, בזמן שהמכירות בחנויות הקיימות מדשדשות.

במקביל, הכניסה של Bath & Body Works לשוק האירופי עדיין גובה מדלתא מחיר, עם הפסד תפעולי מצטבר של 9.8 מיליון שקל מתחילת השנה, על רקע הקמת הפעילות והפעלתה בגרמניה. לכך, מצטרפות הוצאות שיווק ולוגיסטיקה שגדלו בקצב מהיר יותר מהמכירות. כל זה קורה דווקא בתקופה שבה התחזקות השקל מוזילה לחברה את עלויות רכישת הסחורה ומשפרת את הרווחיות הגולמית שלה, אך אינה מצליחה לפצות על העלויות הגוברות.

נבו שפיר