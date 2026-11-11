אחרי ההשקעות בוונדרפול וב-EON: קרן Vine מגייסת 236 מיליון דולר

קרן ההון סיכון האמריקאית-ישראלית ויין ונצ'רס (Vine Ventures) בהובלת השותף הצעיר אריק ריינר (35), עולה חדש שהגיע לישראל ב- 2022, השיגה תשומת לב ציבורית בשנה האחרונה כשזכתה להיות בין המשקיעות הראשונות, ולעיתים אף להוביל, בהשקעות בחברות של יזמים סדרתיים מבוקשים - כמו וונדרפול (Wonderful), כיום אחת מחברות ה- AI הצומחות בישראל - כשמאחוריה גיוס של חצי מיליארד דולר בבת אחת, ו- EON, חברת גיבוי המידע שהקימו יזמי קלאוד אנדיור שנמכרה לאמזון.

● עוד לפני ההקמה: החברה הישראלית שקיבלה הבטחות להשקעה בשווי 1.5 מיליארד דולר

● היזמת יוצאת 8200 חושפת חברת הסייבר עם גיוס של 50 מיליון דולר

אתמול חשף גלובס כי 'ויין' הפכה לאחת הקרנות שהצליחו להיכנס לסבב הגיוס של ריבון, חברת הסייבר של מייסדי פאראגון, שזכתה לשווי של 1.5 מיליארד דולר עוד לפני שהוקמה. הקרן ידועה ככזו ששותפיה - אמריקאים כולם - מחזיקים בקשרים עסקיים וחברתיים ענפים עם קרנות כמו סקויה, ת'רייב של ג'ושוע קושנר, פאונדרס פאנד של פיטר ת'יל, וג'נרל קטליסט.

ריינר העלה את תשומת הלב הציבורית לקרן כשגייס אליו גם פנים מוכרות - שורדת השבי נועה ארגמני - שהחלה לפני כחודש וחצי לכהן כאחראית תחום הקהילה בקרן, ואת עידן טנדלר מפאלו אלטו נטוורקס, מייסד יוזמת PlaceIL להגדלת התעסוקה של הייטקיסטים בדרום, כשותף עצמאי (venture partner).

נועה ארגמני (ארכיון), גויסה כאחראית תחום הקהילה בקרן / צילום: ap, Evan Agostini/Invision

מחצית מההקצאה מיועדת להשקעה בחברות ישראליות

היום (ד') מודיעה ויין על גיוס קרן שלישית בהיקף של 236 מיליון דולר - כשלטענתה היא חצתה את יעד הגיוס המקורי שלה - גיוס שמביא את סך הנכסים המנוהלים שלה ליותר מחצי מיליארד דולר, חמש שנים לאחר הקמתה. הקרן מכריזה על עצמה ככזו שפועלת על הציר בין ארה"ב לישראל - ומחזיקה בסניפים בסן פרנסיסקו, בוסטון ניו יורק ותל אביב. ויין בדרך כלל מחלקת את השקעותיה בין ישראל לארה"ב באופן שווה, אך רוב השווי שהצטבר בקרן השנייה - שממנה השקיעה ויין בוונדרפול, ב-EON ובחברה הישראלית אורן (Ornn) - מרוכז בחברות ישראליות. לפי הודעתה מאחר הצהריים (ד'), הקרן השלישית תמשיך בגישה זו ותשקיע בחברות שיובילו קטגוריות שוק טכנולוגיות, כאשר הצפי למחצית מההקצאה הוא עבור חברות ישראליות.

ויין נוסדה על ידי אריק ריינר - לשעבר סמנכ"ל בדיינמיק יילד וחבר בצוות ההשקעות של אינסייט פרטנרס - ועל ידי דן פוביטסקי, לשעבר מנהל השקעות ב- TA Associates. אליהם הצטרף כשותף אדם ואלקין, לשעבר מנהל השקעות בג'נרל קטליסט ודירקטור בראפיד הישראלית. גארי ריינר, אביו של אריק, ששימש בעברו כסמנכ"ל מערכות המידע של ג'נרל אלקטריק וכשותף בקרן ג'נרל אטלנטיק - הצטרף לקרן כיועץ בכיר. יועצים נוספים בקרן הם מייקל לינטון, יו"ר סנאפ ולשעבר מנכ"ל סוני אנטרטיינמנט, בוב מיילוד ויו"ר בוקינג.קום.

אריק ריינר, מייסד Vine Ventures / צילום: טליה קריישנר

על פי מאגר PitchBook, הקרן החלה את השקעותיה בארה"ב ובישראל כבר ב- 2019. בין השקעותיה הבולטות הנוספות: חברת ניהול המניות האמריקאית קרטא (Carta) שעומדת בפני הנפקה בשווי של מעל ל- 8 מיליארד דולר, וחברת טכנולוגית הפרסום הצרפתית Essor. בישראל, השקיעה גם בחברות כמו Qodo, Remepy ו- G2. לא כל ההשקעות של הקרן היו מוצלחות: היא היתה אחת המשקיעות בהיפו של אסף ונד, חברת האינשורטק שמניתה ירדה ב- 87% מאז ההנפקה.

אריק ריינר, מייסד ושותף ב-Vine Ventures, מסר בהודעה: "אנחנו לא רק משקיעים בישראל, אלא מקצים הון לאורך הציר האסטרטגי שבינה לבין ארה"ב, שתי הסביבות הטכנולוגיות החשובות בעולם. ארה״ב מביאה הון, קנה מידה ומודלים בחזית הטכנולוגיה. ישראל בונה את השכבה שמתחת, זו שגורמת לטכנולוגיה לעבוד בפועל, וגם את שכבות האפליקציות, הביטחון והסייבר, שבהן השקענו רבות. הגישה שלנו היא להגיע לעומק בשני השווקים ולחבר ביניהם בדרכים שאף אחד אחר לא יכול".