היזמת יוצאת 8200 חושפת חברת הסייבר עם גיוס של 50 מיליון דולר

חברת הסייבר הישראלית, Bay, שפיתחה מערכת לאבטחת פעילותם של סוכני בינה מלאכותית בארגונים, נחשפת היום (ג') עם גיוס כולל של 50 מיליון דולר, תשעה חודשים בלבד לאחר הקמתה.

הגיוס כולל סבב A של 37 מיליון דולר בהובלת קרן Battery Ventures ובהשתתפות Micron Ventures, זרוע ההשקעות של יצרנית השבבים מיקרון טכנולוג'י , שהיא גם לקוחה של החברה. קודם לכן גייסה Bay כ-13 מיליון דולר בסבב סיד בהובלת הקרנות YL Ventures ו-Striker. בין המשקיעים הפרטיים בחברה נמנים אסף רפפורט, מנכ"ל וויז, ג'יטו פאטל, מנהל המוצר הראשי בסיסקו, ומנוג' אפטה, לשעבר מנהל האבטחה הראשי בזיסקיילר.

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החברה פועלת כאמור בתחום אבטחת סוכני AI, תוכנות המבוססות על בינה מלאכותית ומסוגלות לבצע משימות באופן עצמאי, לרבות גישה למידע ארגוני, הפעלת מערכות ושינוי נתונים. ככל שארגונים מעניקים לסוכנים כאלה יותר סמכויות, כך גובר גם החשש מפני פעולות שגויות או מסוכנות, שעלולות לחשוף מידע רגיש או לפגוע במערכות הארגון. המערכת שפיתחה Bay נועדה להתמודד עם הסיכון הזה באמצעות בחינה של פעולות הסוכנים בזמן אמת, עוד לפני ביצוען. היא בודקת את הפעולה ביחס למשימה שהוטלה על הסוכן ולפעולות שכבר ביצע, ומחליטה אם לאפשר אותה, לחסום אותה או להעבירה לאישור אנושי. כך, למשל, פעולה שעשויה להיות לגיטימית במסגרת משימה אחת יכולה להיחשב מסוכנת במסגרת משימה אחרת. לדברי החברה, המערכת מאפשרת לארגונים להרחיב את השימוש בסוכנים אוטונומיים מבלי לוותר על הפיקוח עליהם.

בין הלקוחות: מיקרון, וויקס ופלוטון

Bay משרתת כיום עשרות ארגונים בעולם, ובהם Wix ,ClickUp ומיקרון. לטענתה, חברות מרשימת פורצ'ן 100 המשתמשות במערכת הצליחו לשלש את היקף השימוש שלהן בסוכני AI אוטונומיים. המערכת מותקנת באמצעות כלי האבטחה הקיימים בארגון, וכוללת גם יכולת לנתח את פעילות הסוכנים ולהמליץ על כללי אבטחה בהתאם לאופן השימוש בהם.

Bay הוקמה בתחילת 2026 על ידי יובל זכריה, המכהנת כמנכ"לית, ענר מורג, סמנכ"ל המוצר, ובוריס דנילוביץ', סמנכ"ל המו"פ. זכריה שירתה כקצינת מודיעין ביחידה 8200, שבה ניהלה מחלקה של כ-50 איש, ובהמשך עברה הכשרה בסייבר התקפי. לאחר שחרורה שימשה מנהלת מחקר ו-AI בחברת הסייבר, Hunters. מורג, אף הוא יוצא 8200, היה מהעובדים הראשונים ב-Noname Security, שבה הוביל את תחומי המוצר והפיתוח. דנילוביץ' היה מהעובדים הראשונים ב-Preempt Security, שנרכשה בידי קראודסטרייק, ובהמשך ניהל כ-90 מהנדסים בחברה בישראל ובארה"ב.

החברה מעסיקה כיום כ-35 עובדים, רובם בישראל. כספי הגיוס ישמשו להרחבת צוותי המוצר והפיתוח ולהגדלת פעילות המכירות והשיווק בארה"ב ובאירופה.

"האתגר הוא להרחיב את השימוש בסוכני AI בלי לאבד שליטה", מסרה זכריה. "בנינו את Bay כדי לאבטח בפלטפורמה אחת את כלל השימושים של הארגון ב-AI, כך שארגונים יוכלו להטמיע כלים חדשים מהר יותר ובבטחה".