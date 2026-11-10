הקשר הרומנטי בין מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג לבין אליס הואנג, מי שלפי הדיווחים זוהתה על ידי ממשלת ארה"ב כמרגלת סינית, עמד ברקע רשת של חברות סיניות שאפשרו משלוח של מעבדים גרפיים בהיקף של 7.5 מיליארד דולר למדינה, כך מגלה תחקיר אתר The Information שפורסם הבוקר (ג').

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על פי התחקיר, אליס הואנג, ששמה האמיתי בסין הוא הואנג לה, בנתה יחד עם אחותה ובעלה רשת של חברות בסין וסינגפור במטרה לרכוש מעבדים גרפיים של אנבידיה שחלקם נאסרו לייצוא לסין. במרכז הרשת, חברה סינית בשם "שנגחאי סנטורי ליטונג" (Shanghai Century Litong) שהוקמה ביוני 2023 וארבעה חודשים לאחר מכן נכנסה לרשימת השותפים המועדפים של אנבידיה בתחום הניאו-קלאוד - ענף שבו יזמים בונים חוות שרתים, מציידים אותם במעבדים גרפיים ומשכירים אותם לענקיות ענן. מעמד שכזה, מקבל בדרך כלל גישה מיידית יותר למעבדים החדשים ורבי העוצמה של אנבידיה. לפי הטענה, חברת שנגחאי סנטורי ליטונג שירתה באמצעות חוות השרתים שלה המבוססות על מעבדי אנבידיה - חברות סיניות כמו עליבאבא, טנסנט וכן מעבדות בינה מלאכותית סיניות.

מעבדים בסכום של כ-4.6 מיליארד דולר

על פי אתר The Information, חברת שנגחאי סנטורי ליטונג, הוקמה בערך באותו הזמן יחד עם חברת Megaspeed, החברה הסינגפורית שייצגה המרגלת הסינית בארה"ב ונחקרת כעת על ידי רשויות החוק בהברחות שבבים לסין, שעל פי החשד הביאה לסינגפור מעבדים גרפיים בסכום כולל של כ-4.6 מיליארד דולר בין השנים 2025-2023, כך על פי דיווח של בלומברג. על פי הטענה, חלק מאותם שבבים עשו את דרכם לסנטורי ליטונג, שריכזה ייבוא של מעבדי אנבידיה לסין ממספר ערוצים נוספים.

דובר אנבידיה מסר לדה אינפורמיישן: "אנחנו מוכרים מעבדים גרפיים לשותפים שמוכרים על ידינו, בכלל זה יצרניות ציוד, חברות אינטגרציה וחברות פיתוח שבבים, כדי להבטיח שכל המכרות עומדות בכללי פיקוח הייצוא של ארה"ב. אנחנו מיישמים את אותו הסטנדרט על כל העסקאות - קטנות כגדולות, ומצפים ששותפינו יפעלו באופן דומה".