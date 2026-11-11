ארבעה מהנדסים בכירים יוצאי מיקרוסופט, שעבדו יחד במשך יותר מעשור על פיתוח תשתיות הנתונים של ענקית הטכנולוגיה, חושפים היום (ד') את חברת הסטארט-אפ Edelbyte, שהקימו לפני כשנה וגייסה עד כה 70 מיליון דולר. החברה פיתחה פלטפורמה לאחסון, חיפוש וניתוח כמויות גדולות של נתונים ארגוניים, במטרה להתחרות בשחקניות הגדולות בשוק תשתיות הדאטה, על רקע העומסים הגוברים שיוצרים סוכני בינה מלאכותית (AI).

● אחרי ההשקעות בוונדרפול וב-EON: קרן Vine מגייסת 236 מיליון דולר

● חברת אינוויז מראש העין תפטר כ-20% מהעובדים

הגיוס בוצע בשני סבבים: סבב סיד של 25 מיליון דולר בהובלת קרן סקויה ובהשתתפות Greenoaks ו-Swish Ventures, קרן ההון סיכון של עמרי כספי, וסבב A של 45 מיליון דולר בהובלת Quiet Capital, בהשתתפות המשקיעים הקיימים ומשקיעים חדשים, בהם QP Ventures של גיל עופר, Startpoint Capital ו-Cerca Partners.

Edelbyte הוקמה בנובמבר 2025 על ידי אבנר אהרוני, המכהן כמנכ"ל, יבגני רייזיק, מנהל הטכנולוגיות הראשי, אלכסנדר סלוצקי, סמנכ"ל ההנדסה ויוני ליבוביץ, סמנכ"ל הנדסת הפלטפורמה. ארבעתם עבדו במיקרוסופט קרוב לשני עשורים כל אחד. רייזיק וסלוצקי היו חלק מצוות ההקמה המקורי של Kusto, מערכת לניתוח נתונים שהחלה כפרויקט פנימי במיקרוסופט והפכה בהמשך לבסיס הטכנולוגי של Azure Data Explorer ושל מוצרי אבטחת המידע Sentinel ו-Defender. בהמשך הצטרפו אליהם אהרוני וליבוביץ, ויחד פיתחו תשתית שלפי החברה מעבדת כיום מאות פטה-בייט של נתונים מדי יום.

אתגר הנתונים שמציבים סוכני ה-AI

הקמת החברה מגיעה בתקופה שבה ארגונים נדרשים להתמודד עם גידול בהיקפי המידע שהם אוספים ומעבדים. כניסתם של סוכני AI, המסוגלים לבצע משימות באופן עצמאי, מחריפה את האתגר. בניגוד לעובדים אנושיים, שמבצעים מספר מוגבל של פעולות במערכות הארגוניות, סוכני AI יכולים להריץ שאילתות רבות ברציפות, ולעיתים מאות סוכנים פועלים במקביל. התוצאה היא עומס גובר על תשתיות הנתונים ועלייה בעלויות האחסון והעיבוד.

Edelbyte מבקשת להתמודד עם הבעיה באמצעות מערכת המאפשרת לבצע סוגים שונים של חיפוש וניתוח נתונים על גבי תשתית אחת, במקום להפעיל כמה מערכות נפרדות ולהעביר ביניהן מידע. לדברי החברה, הטכנולוגיה מאפשרת לדחוס כמויות גדולות של מידע, להחזיר תוצאות בתוך אלפיות שנייה ולהריץ אלפי שאילתות במקביל. עוד טוענת החברה כי לקוחות שעברו אליה ממערכות קיימות הצליחו להריץ עד פי עשרה יותר שאילתות במסגרת אותו תקציב. המערכת יכולה לפעול בעננים ציבוריים ופרטיים וכן על גבי שרתים המותקנים בארגון עצמו, כך שהלקוחות אינם נדרשים להסתמך על ספק ענן אחד.

מטפלים במידע בהיקפים של פטה-בייט

ל-Edelbyte כיום כ-40 עובדים בישראל, באירופה ובארה"ב. לפי החברה, בין לקוחותיה נמנים ארגונים מרשימת פורצ'ן 500 בתחומי אבטחת המידע, הרכב והפיננסים. החברה אינה חושפת את שמות לקוחותיה או את הכנסותיה, אך מציינת כי מערכותיה כבר מטפלות במידע בהיקפים של פטה-בייט. כספי הגיוס ישמשו להרחבת צוותי המחקר והפיתוח, לגיוס עובדים ולהגדלת פעילות המכירות בשווקים הבינלאומיים. "המערכות שבהן ארגונים משתמשים כיום לחיפוש ולניתוח מידע נבנו הרבה לפני עידן ה-AI", מסר אהרוני. לדבריו, הגידול במספר השאילתות ובמורכבותן יוצר הזדמנות להקמת שחקנית חדשה בשוק. "השאיפה שלנו היא ש-Edelbyte תהפוך לתשתית שעליה ייבנה הדור הבא של יישומי התוכנה".