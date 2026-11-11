חברת אינוויז מראש העין תפטר כ-20% מהעובדים

חברת האוטוטק אינוויז יוצאת למהלך קיצוץ של כ-20% מעובדיה, כך נודע לגלובס. זהו גל שלישי של פיטורים בחברה מראש העין בשנים האחרונות, לאחר שביצעה ב-2024 וב-2025 שני מהלכי צמצומים, בראשון הפחיתה את מצבת העובדים ב-13% ובשני ב-9%. נכון לסוף שנת 2025 היו לאינוויז 372 עובדים, רובם (344) בישראל, כאשר רוב העובדים שלה עוסקים בתחומי המו"פ. עם פרסום הדוחות, הודיעה החברה כי תפטר כ-20% מהעובדים, למעלה מ-80 איש.

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אינוויז נכנסה בחודשים האחרונים לשוק הביטחוני, בפרט בשוק ההגנה מפני רחפנים (Counter-UAS) בו הודיעה על מספר שיתופי פעולה. במסגרת התחום, טכנולוגיית ה- LiDAR שפיתחה החברה, משולבת בפתרונות לזיהוי ומעקב סיכונים מצד רחפנים. טכנולוגיית ה-LiDAR של אינוויז פותחה במקור לצרכי תעשיית הרכב, כולל לרכב אוטונומי. בעבר, גם מובילאיי פיתחה טכנולוגיית LiDAR, אך היא סגרה את הפעילות הזו ומשתפת פעולה עם אינוויז בתחום.

אינוויז , שהוקמה ומנוהלת על-ידי עומר כילף, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 66 מיליון דולר. החברה הודיעה לאחרונה על מינויו של יואב הר-אבן, לשעבר מנכ"ל רפאל, לדירקטוריון שלה וזאת כחלק מקידום הפעילות הביטחונית. אינוויז הגיעה לשוק הציבורי באמצעות מיזוג עם חברת SPAC בשנת השיא 2021, לפי שווי שעמד אז על 1.4 מיליארד דולר.