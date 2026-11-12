טייוואן מעוניינת להיכנס לתחום התחבורה הציבורית בישראל, מסימני הפעילות הסינית הבולטים ביותר במדינה. כך מספר לגלובס סגן שר החוץ של טיוואן, פרנסואה וו (וו צ'יה־צ'ונג). "יש לנו מה לתרום לישראל מהניסיון שלנו בתחבורה ציבורית", הוא מסביר.

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אף שבהשפעת סין מודרת טייוואן מארגונים בינלאומיים בראשות האו"ם ובעקבות זאת גם מאחרים כמו קרן המטבע הבינלאומית, הבנק העולמי, האינטרפול וארגון הבריאות העולמי, החדשנות שלה בכל התחומים עשתה את שלה גם בתחבורה ציבורית. זאת, למרות שהאדם הממוצע במערב יקשור בינה לבין שבבים בלבד. התחבורה הציבורית באי טייוואן מתקדמת מאוד במונחים בינלאומיים וכוללת רכבת מהירה, רכבת לאומית, מטרו בערים הגדולות, וגם אוטובוסים.

הרכבת המהירה נעה לאורך החוף המערבי של האי, מטאיפיי שבצפון ועד לקאושיונג שבדרום. בה בעת, רשת הרכבות הלאומית הטיוואנית מכסה את מרבית המדינה, כולל אזורים פחות מאוכלסים, והשימוש בה זול יותר. בכל הנוגע לתחבורה בערים המרכזיות, נקודה משמעותית עבור ישראל בימים אלה, מפעילים הטייוואנים רשתות מטרו בטאיפיי - כולל לנמל התעופה של טייוואן, וכן בערים קאושיונג וטאיצ'ונג.

טייוואן עשויה לנגוס בתחום חשוב מאוד ליריבה הגדולה, סין, בישראל

נזכיר כי לפני כחודש השלימה נת"ע את שלב המיון המוקם למכרזי אינפרא 1 של מטרו עם 19 קבוצות, שמונות 31 חברות, כולל מארה"ב, הודו, יוון, צרפת, סין וקוריאה הדרומית. החברות המשיכו לשלב מכרזי הביצוע עבור העבודות בסך כולל של כ־65 מיליארד שקל. אינפרא 1 עוסק בהקמת התשתיות, ואילו אינפרא 2 בסך כ־30 מיליארד דולר יכלול את מערכות הפעלת הרכבת והתחנות, שייתכן כי מהן תגיע נוכחות טיוואנית. בתחומים אלו יש חברות כדוגמת מוקסה שמספקת תקשורת לרכבות; אדנוונטק שעוסקת, בין השאר, בניהול תנועה; וטאינט שמעניקה מענה תקשורתי. איתן, עשויה טייוואן לנגוס בתחום שחשוב מאוד עבור היריבה הגדולה, סין, בישראל.

הנוכחות הסינית בתחום התחבורה הציבורית בישראל היא ניכרת מכל עבר, בין אם מדובר ברכבת הקלה, או באוטובוסים. ברכבת הקלה, הפעילות הסינית צברה תאוצה בתחילה, ובהמשך צומצמה. הנוכחות המשמעותית מכל היא בקו האדום של הרכבת הקלה. הפעילות הזו כללה בהקמה את החברות CRTG (China Railway Tunnel Group) ו־EEB (China Railway Electrification Engineering Group) שהובילו את כריית המנהרות והקמת המערכת, ואת CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) שהעבירה את הקרונות. יתרה מכך, 49% מהאחזקות בחברת תבל שמפעילה את הקו האדום הן סיניות (שנזן מטרו - 30%, CCECC - 19%). יתר 51% הן בבעלות אגד.

נוסף על כך, בימים אלה צוברים תאוצה בגוש דן העבודות על הקו החום, שיתבסס על טכנולוגיית ART, אוטובוס ארוך מאוד. כבר בחודש הבא, בחיפה, תחל לפעול מטרונית של חברת CRRC (China Railway Rolling Stock) הסינית, במה שעשוי להצביע על הגעתו למודל דומה בערי המרכז. עם זאת, בשנים האחרונות ניכר כי הלחץ האמריקאי עושה את שלו, עם פסילת מועמדויות סיניות שונות. כך, למשל, בקו הכחול בירושלים נמנע מדן ודניה סיבוס לרכוש קרונות מ־CRRC, ואילו בגוש דן נפסלו או לא נבחרו במכרזי הקווים הירוק והסגול CRRC, CRCC (China Railway Construction Corporation), CHEC (China Harbour Engineering Company) ו־CREC (China Railway Engineering Corporation).

רוח גבית מוושינגטון

בהתחשב בתוצאות הלחץ האמריקאי נגד הנוכחות הסינית, פעילות טייוואנית בישראל בכלל צפויה לקבל רוח גבית מוושינגטון, שמטעמה נמצאים בטאיפיי כ־600 דיפלומטים - כמעט כמו בטוקיו. טייוואן נחשבת לבת ברית קריטית של האמריקאים בזכות השפעתה בתחום השבבים ככלל והשבבים המתקדמים בפרט. במונחי שווי שוק, TSMC הטייוואנית (2.058 טריליון דולר) שנייה רק לאנבידיה, ובכל הנוגע לשבבים המתקדמים מכל - היא מייצרת יותר מ־90% מהם בשוק העולמי.

זו הסיבה המהותית מדוע ארה"ב ולמעשה כלל מדינות המערב חוששות מסין בסוגיה הטייוואנית. כחלק ממדיניות "סין אחת" של בייג'ינג, סין תופסת את טייוואן כטריטוריה סינית, והערכות שונות במערב גורסות כי פלישה סינית לאי צפויה בשנים האחרונות. בשטח, הנוכחות הימית הצבאית של בייג'ינג סביב טייוואן גוברת, כך שהחשש רחוק מלהיות מופרך.

מדיניות סין אחת הייתה גם הסיבה שבגינה ביקורו של פרנסואה וו בישראל בדצמבר האחרון הייתה בחשאי, עד שנחשפה בסוכנות הידיעות רויטרס. באותה עת, משרד החוץ הישראלי לא הגיב לביקור, ואילו מטעם משרד החוץ בטאיפיי נמסר, כי "טייוואן וישראל חולקות את ערכי החירות והדמוקרטיה". מסר קבוע של טאיפיי ככלל ובנוגע ליחסים עם ישראל בפרט.

בסיכומו של דבר, כניסה לתחבורה הציבורית בישראל תהווה המחשה גלויה למערכת היחסים של ישראל עם טייוואן. זו עשויה להגיע גם מאוטובוסים חשמליים. בתחום זה פועלות בטייוואן, למשל, מאסטר טרנספוטיישן, שמייצרת אוטובוסים ומספקת אותם גם ליפן. לצידה יש את פוקסטרון שהתוצרת שלה ניכרת ברחובות טייוואן, וגם RAC, שהייתה החלוצה בענף המקומי.

***גילוי נאות: הכותב הוא אורח של משרד החוץ הטייוואני (MOFA Taiwan)