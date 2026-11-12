"מוריד הגשם": הסדרה שלוקחת את המומחיות של ג'ון גרישם לשלב הבא

​הכותבת היא ד"ר לספרות אנגלית, חוקרת תרבות, מרצה ומבקרת קולנוע וטלוויזיה

מוריד הגשם משודר: יס (עונה ראשונה ושנייה), נטפליקס (עונה ראשונה)

ז'אנר: דרמה משפטית

מספר עונות: 2

פרקים: 20

משך כל פרק: כ-45 דק'

יוצרים: מייקל סייטצמן וג'ייסון ריצ'מן

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): מדיסון אייסמן, פי. ג'יי. ביירן, קארן ברייסון, וויד בריגס, מרל דנדרידג', אוסטין ניקולס, ג'ון סלאטרי, לאנה פרייה, דן פוגלר, רובין קארה, מיילו קלאהן

שפה: אנגלית

זמן עלייה: אוגוסט 2025

מבוסס על: ספרו של ג'ון גרישם

בתי משפט הם זירות דרמטיות שהיו רקע לאינספור סרטים וסדרות. דמותו של עורך הדין כלוחם צדק נחוש או לחלופין כנוכל, לעתים שטני, אופיינית לייצוג של המקצוע על המסך. ג'ון גרישם, שספרי המתח המשפטיים שלו הפכו לרבי מכר ועובדו לסרטי קולנוע וטלוויזיה, היה גם עו"ד, ועלילות ספריו הסוחפות מתרחשות בעולם הסוער הזה. רב המכר שלו "מוריד הגשם" מ-1995 עובד ב-1997 לסרט בבימויו של פרנסיס פורד קופולה ובכיכובו של מאט דיימון. 28 שנה לאחר מכן הוא הפך לסדרה שמעדכנת ומרחיבה את המקור הספרותי.

המעבר למדיום הטלוויזיוני אינו משנה מהותית את רוח הדברים. הנוסחה זהה - גיבור צעיר יוצא נגד המערכת ונלחם נגד כל הסיכויים. הטובים ינצחו את הרעים, ויעשו זאת בסטייל ועם משפטי מחץ שנונים.

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הסדרה עוקבת אחרי צעיר מבריק שהופך ל"מוריד גשם", כינוי לעורך דין שמצליח להביא לקוחות ולהגדיל את הכנסות משרדו. לצד האקשן והדיאלוגים הקצביים, היא מעלה שאלות יסוד על המתח שבין משפט לצדק, ועל הפער בין המציאות לבין ההבטחה שכל אדם שווה בפני החוק. שחקני משנה מצוינים, ובראשם פי.ג'יי ביירן בתפקיד הסיידקיק הקומי דק שיפלט, ולאנה פרייה כעורכת הדין ברוזר יוצאת הדופן, מוסיפים הרבה חן לסדרה.

תקציר העלילה

רודי (מיילו קלאהן הבריטי), בוגר מבריק של לימודי משפטים, מתחיל לעבוד במשרד עורכי דין קטן שמנהלת ביד רמה עורכת דין כריזמטית המכונה "ברוזר". לצדה עובד דק, שהופך ליד ימינו של רודי ולמעריץ הנלהב ביותר שלו. יחד הם נאבקים בפירמה גדולה, יוקרתית ודורסנית, וחושפים שחיתויות וטיוח של מעשים פליליים.

בעונה השנייה רודי ושותפיו למשרד נאבקים ברוע תאגידי אחר: בתי מעצר לקטינים שמפעילות חברות פרטיות. ויקטור בן ה-12 פונה לרודי לעזרה. שרה, חברתו לשעבר של רודי, עובדת אצל עורכת דין רבת עוצמה הקשורה למזימה בינלאומיות. רודי ושרה מוצאים את עצמם משני צדי המתרס - בבית המשפט.

בלב העלילה

הסדרה מציגה שתי תפיסות עולם ושני סוגים של עורכי דין: אלה הפועלים למען הצדק והאמת, ואלה המתעניינים רק בשורה התחתונה. המשרד העממי, המייצג אנשים שהמערכת הפקירה, נתפס בעיני יריביו כמשרד של "רודפי אמבולנסים", כינוי גנאי לעורכי דין הצדים לקוחות בקרב נפגעים חלשים. הסדרה חותרת תחת האבחנה הזאת ומציגה את "רודפי האמבולנסים" דווקא כרודפי צדק, הנאבקים למען החלשים.

לצד השאלות המשפטיות עולות גם שאלות פילוסופיות רחבות יותר, הנוגעות לבחירה חופשית, ולמידה שבה תכונותיו של אדם, הטובות והרעות כאחת, קובעות את גורלו. אף שהנבלים בסדרה הם לעתים קריקטורות של ממש, היא מצליחה לחשוף בהם גם צדדים אנושיים, ולספק סיפור רקע המסביר, מבלי להצדיק, כיצד הפכו למפלצות.

השפה היא אחד המנגנונים המרכזיים שבאמצעותם נבנות הדמויות ומערכות היחסים ביניהן. דק ממציא מילים וביטויים משלו: Shitastrophy, למשל, מתארת את ההרפתקאות המסוכנות שבהן הוא מסתבך. ההתבטאויות של ברוזר מזוהות באופן מסורתי עם גבריות: "תנו לי וויסקי, סטייק נא, וגבר שלא נשאר לישון", היא מכריזה. אלא שמאחורי החזות הקשוחה מסתתרת אישה פגיעה, בעלת עבר משפחתי מורכב. שרה מצטטת את שורות הפתיחה של רומנים שקראה, כאילו הספרות היא מפתח להבנת המציאות.

רודי, לעומתם, פועל מתוך סערת רגשות, ושפתו ישירה יותר. המשחק הלשוני אינו משמש רק לאפיון הדמויות או ליצירת אפקט קומי. המילים הן כלי העבודה המרכזי של עורכי הדין, החרב שהם מחשלים ונלחמים באמצעותה בבית המשפט. היכולת לנסח, לשכנע, להטעות או לחשוף את האמת היא לב עבודתם.

לצד העלילה המשפטית מופיעות מערכות יחסים משפחתיות דומות. בכולן ניכר המתח בין הרצון להשתחרר מהשפעת ההורים לבין הצורך באישורם. סיפורה של דוט בלאק הנאבקת למען צדק לבנה המת בעונה הראשונה, נמשך בעונה השנייה כשהיא הופכת לדמות אם חלופית עבור ויקטור. רודי חי בצל אחיו המת, ודמותו ממשיכה להשפיע על יחסיו עם אמו ועל האופן בו הוא תופס את עצמו. ההקבלה בין רודי לוויקטור מעניינת במיוחד: שניהם חכמים, עקשנים, מהירי מחשבה וששים להתעמת עם דמויות סמכות. ויקטור, הקוסם החובב וממציא החידות, הוא מעין גרסה צעירה של רודי, ילד המסרב לקבל את המציאות.

ההקשר למציאות

שתי העונות מציגות מוסדות שאמורים להגן על האזרח, אך הופכים למנגנונים המשרתים אינטרסים כלכליים ופוליטיים. בעונה הראשונה עוסקת הסדרה במשבר האופיואידים, במסגרתו חלה ירידה בתוחלת החיים של אמריקאים בצל שימוש במשככים הללו. בעונה השנייה עוברת הזירה לבתי הכלא לקטינים, שעברו תהליך הפרטה, ובתי סוהר הופכים לעסקים שכל עניינם היא שורת הרווח.

3 דברים שכדאי לדעת

● "מוריד הגשם" הייתה הסדרה החדשה הנצפית ביותר של USA Network זה 7 שנים. בכך הצליחה לשחזר משהו מתור הזהב של הסדרות המשפטיות שלה, בראשן Suits.

● הסדרה מתרחשת בצ'רלסטון אך צולמה באירלנד, בין היתר בזכות תמריצי הפקה. בעונה השנייה הקשר לאירלנד הוא גם עלילתי.

● בספר המקורי ברוזר הייתה עורך דין מושחת במיוחד.

עוד מהז'אנר

● Suits - דרמה משפטית בת 9 עונות שיצר אהרון קורש, המשלבת מאבקי כוח במשרד עורכי דין יוקרתי, תככים ודיאלוגים שנונים. במרכזה מתחזה מבריק לעורך דין שמכופף את החוק לצרכיו.

● גוליית - דרמה משפטית בת ארבע עונות שיצר דייויד אי. קלי, מאבות סוגת סדרות בית המשפט בטלוויזיה האמריקאית. בילי בוב תורנטון מגלם את בילי מקברייד, עורך דין מצליח שירד מגדולתו ומנסה לשקם את חייו ואת הקריירה שלו. המאבק שלו במערכות גדולות, חזקות ומושחתות, אותו ה"גוליית" שבשם הסדרה, ניצב במרכזה. אפשר לראות במקברייד השחוק גרסה מבוגרת וצינית של רודי ביילור, הצעיר האידאליסט ששרטט ג'ון גרישם.

סדרה לחזור אליה

אלי מקביל (Ally McBeal)

משודר: yes, Prime Video

זמן עלייה: 1997

מספר עונות: 5

מספר פרקים: 112

סדרת דרמה משפטית קומית פורצת דרך, שיצר דיוויד אי. קלי ושודרה ברשת פוקס בשנים 1997-2002. עורכת הדין הצעירה והנוירוטית אלי מקביל מתמודדת עם חייה האישיים במקביל לעבודתה. הסדרה שילבה סצנות פנטסטיות שהזכורה שבהן היא התינוק המרקד שאלי רואה בחזיונותיה, ביטוי לרצון לצד החשש מפני אימהות.

סדרה לחכות לה

גאווה ודעה קדומה

תשודר: נטפליקס

זמן עלייה: 3 בדצמבר

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 6

עיבוד לקלאסיקה של ג'יין אוסטן. את הסדרה כתבה דולי אלדרטון וביים יורוס לין. אמה קורין, המוכרת מתפקידה כנסיכה דיאנה בסדרה "הכתר", תגלם את אליזבת בנט, וג'ק לאודן את מר דארסי. העיבוד החדש מבטיח להחזיר למסך את אחת היצירות המעובדות ביותר בספרות האנגלית.