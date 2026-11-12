פחות מיממה אחרי שפורסם כי סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די ואנס, פועל לקידום פגישה עם בכיר איראני בניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה, הנשיא דונלד טראמפ הודיע כי הוא מעביר את ואנס למשימה אחרת לחלוטין.

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בפוסט שפרסם ברשת Truth Social, הורה טראמפ לוואנס להקדיש את מלוא תשומת ליבו לחקירת שחיתויות במדינות הנשלטות בידי הדמוקרטים, והבהיר כי מבחינתו ארה"ב כבר לא זקוקה להסכם עם איראן. בכך דחק הנשיא את סגנו מהמאמץ הדיפלומטי שאותו הוביל, במהלך שמהווה פניית פרסה פומבית מהכיוון שאותה הוביל סגנו.

"ביקשתי מסגן הנשיא ואנס למקד את מלוא תשומת ליבו בשחיתות ובפשיעה העצומה שמתרחשת בערים ובמדינות הנשלטות בידי הדמוקרטים ברחבי ארה"ב", כתב טראמפ. הוא הזכיר את מינסוטה, קליפורניה ואילינוי, וטען כי מיליארדי דולרים נגנבים מדי חודש. "השחיתות זורמת בדמה של ההנהגה הדמוקרטית", הוסיף, לפני שעבר לסוגיית איראן וכתב כי "אנחנו לא צריכים עסקה עם איראן. הימים האלה חלפו מזמן. הכסף שלהם בידינו, מאות מיליארדי דולרים, וגם המצר שלהם בידינו".

עיתוי ההודעה בולט במיוחד. רק יום קודם לכן דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי ואנס שוקל להיפגש עם מוחסן רזאי, מבכירי הממסד הביטחוני האיראני ולשעבר מפקד משמרות המהפכה, במסגרת המאמצים להביא לסיום המלחמה. לפי הדיווח, ואנס שלח לרזאי מכתב באוקטובר וביקש לקיים פגישה, כאשר דוחא, בירת קטאר, נבחנה כאחת האפשרויות לאירוח המפגש. לפי הדיווח טראמפ עצמו אישר לוואנס לקדם את המגעים.

המחלוקת בצמרת הממשל

כעת, במקום להמשיך לקדם את הערוץ הדיפלומטי, ואנס מקבל מהנשיא הוראה פומבית להפנות את מלוא תשומת ליבו לחקירות שחיתות בתוך ארה"ב. קשה להתעלם מהפער בין ההתפתחויות. אתמול הוצג סגן הנשיא כמי שעשוי לשבת מול אחד מבכירי המשטר האיראני, והיום הוא נשלח לטפל בטענות לשחיתות במדינות דמוקרטיות.

המהלך חושף גם את המחלוקת העמוקה בצמרת הממשל בנוגע להמשך המלחמה. ואנס, המזוהה עם האגף הבדלני במפלגה הרפובליקנית, הסתייג ממעורבות צבאית אמריקאית במזרח התיכון. מאז פרוץ המלחמה הוא נמנה עם הבכירים שדחפו לפתרון דיפלומטי, ומילא תפקיד מרכזי במגעים שהתקיימו ביוני והובילו להפסקה זמנית בלחימה.

אלא שההבנות שהושגו אז קרסו בתוך זמן קצר. לפי הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ מתח לאחרונה ביקורת בשיחות פרטיות על ההסכם שוואנס סייע לגבש, בטענה שאפשר לאיראן להתאושש ולהכניס כספים ממכירת נפט לפני שארה"ב הטילה עליה מצור ימי. בבית הלבן הכחישו את הדיווח שלפיו הנשיא התחרט על ההסכם.

מול ואנס ניצבים בממשל בכירים המזוהים עם קו תקיף יותר כלפי טהרן, ובראשם מזכיר המדינה מרקו רוביו וראש סגל הבית הלבן החדש סטיבן מילר. לפי הדיווח בעיתון, השניים תומכים בהמשך הלחץ הכלכלי והצבאי על איראן עד שתסכים לתנאים האמריקאיים. רוביו הגדיר השבוע את הדרישות האיראניות לחידוש המשא ומתן כבלתי מציאותיות.

הפערים קיבלו משמעות פוליטית נוספת בעקבות התבוסה הרפובליקנית בבחירות האמצע. ואנס הצביע על המלחמה באיראן כאחד הגורמים לחוסר שביעות הרצון של הציבור האמריקאי, והזכיר גם את הדרישה לשינוי ביחסים עם ישראל. מבחינתו, הסכם שיביא לסיום המלחמה עשוי להיות הישג משמעותי לקראת הבחירות לנשיאות ב־2028, שבהן הוא נחשב לאחד השמות הבולטים במפלגה הרפובליקנית.

אבל טראמפ מאותת עכשיו על סדר עדיפויות אחר. במקום לאפשר לסגנו להמשיך ולהוביל את הניסיון להגיע להסכם, הוא מפנה אותו למאבק פוליטי פנימי נגד הדמוקרטים. עבור ואנס, שביקש למצב את עצמו כמי שמסוגל להביא לסיום המלחמה, מדובר בפגיעה במעמדו וביכולתו להשפיע על אחת הסוגיות המרכזיות שעל סדר יומו של הממשל.

מבחינת ישראל, ההתפתחות עשויה להיות משמעותית. ואנס נחשב לאחד הקולות הבולטים בממשל המבקשים לסיים את המלחמה באמצעות הסכם עם איראן, בעוד רוביו ומילר מזוהים עם גישה התומכת בהמשך הלחץ על טהרן. דחיקתו של ואנס מהמשא ומתן עשויה לחזק את השפעתם של הגורמים התקיפים יותר בסביבתו של טראמפ.