האנשים שמאחורי תנופת ההתחדשות העירונית בירושלים

הכתבה מטעם דן נדל"ן

אינג' יניב טולדנו, ד"ר ליאור אמסלם ועו"ד רועי גלעד דורון פועלים בשנים האחרונות לקידום מתחמי התחדשות עירונית בירושלים. בחודשים האחרונים רשמה דן נדל"ן ירושלים אשר בניהולם שורת זכיות במתחמים מרכזיים בעיר, לצד התקדמות בפרויקטים קיימים.

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת פעילות ההתחדשות העירונית בירושלים, כאשר יותר ויותר מתחמים ותיקים מקודמים לקראת הריסה ובנייה מחדש. לצד ההזדמנויות הרבות, השוק הירושלמי מציב אתגרים תכנוניים, כלכליים ומשפטיים המחייבים היכרות מעמיקה עם העיר ועם בעלי הדירות. אחד האנשים הפעילים בתחום הוא יניב טולדנו, שותף בדן נדל"ן ירושלים, שמעורב לאורך השנים במספר רב של עסקאות נדל"ן בעיר. טולדנו בשנים האחרונות פועל לצד שותפו ליאור אמסלם, ובשיתוף עם עו"ד רועי גלעד דורון, מנכ"ל דן נדל"ן התחדשות מקבוצת דן.

בחודשים האחרונים רשמה דן נדל"ן ירושלים מספר זכיות משמעותיות במכרזי התחדשות עירונית, בהן מתחמים בשכונת בית הכרם ובשכונות מבוקשות נוספות. היקפן הכולל של הזכיות מוערך בכ-1.5 מיליארד שקל.

בין המתחמים הבולטים נמצא פרויקט רבי בנימין 2-6 בבית הכרם, הכולל פינוי של כ-73 דירות קיימות והקמת למעלה מ-200 יחידות דיור חדשות, וכן מתחם שדרות הרצל 119-121 ושלאין 6, שבו מתוכננות למעלה מ-100 יחידות דיור חדשות במקום 36 דירות קיימות ועוד.

יניב טולדנו / צילום: שרון גבאי

מהזכייה במכרז ועד לקידום הפרויקט

לצד הזכיות החדשות, נרשמה התקדמות גם במתחמים קיימים שבהם הושג הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות והתקדמות ממשית לקראת אישורו של התבע. מדובר בשלב משמעותי בקידום פרויקטים של התחדשות עירונית, המאפשר להתקדם בהליכי התכנון וההתקשרות המשפטית.

בין הפרויקטים המרכזיים ניתן למנות את מתחם בן גבריאל בשכונת ארנונה, הכולל 39 דירות קיימות שבמקומן מתוכננות כ-150 יחידות דיור חדשות; מתחם קורא הדורות בארנונה, הכולל 37 דירות קיימות ובמקומן כ-108 יחידות דיור חדשות, מתחם אייזק רמבה 602 בארמון הנציב, הכולל 54 דירות קיימות שבמקומן מתוכננות כ-176 יחידות דיור חדשות ועוד.

במתחמים אלו צפויים בעלי הדירות לקבל תוספת של כ-25 מ"ר, מרפסת, חניה תת־קרקעית ומפרט טכני עשיר.

הפעילות מצטרפת לצבר של כ-4,000 יחידות דיור הנמצאות בשלבי תכנון ורישוי שונים ברחבי ירושלים.

"בסופו של דבר, בעלי הדירות הם אלו שבוחרים עם מי להתקדם"

אחד האתגרים המשמעותיים בהתחדשות עירונית הוא היכולת לייצר אמון עם בעלי הדירות ולשמר אותו לאורך שנים. מעבר להיבטים התכנוניים והכלכליים, נדרשת עבודה רציפה מול בעלי הדירות, נציגויותיהם, אנשי המקצוע והרשויות.

לדברי יניב טולדנו: "בסופו של דבר, בעלי הדירות בוחרים עם מי להתקדם. מעבר ליכולות פיננסיות ותכנוניות, הם מחפשים גורם מקצועי שילווה אותם לאורך כל הדרך. אנחנו נמצאים שם מהשלב הראשון, פועלים בשקיפות ומביאים תוצאות בפועל - וזה מה שעושה את ההבדל".

הניסיון שצבר טולדנו לאורך השנים, לצד הפעילות המשותפת עם אמסלם ושיתוף הפעולה עם דורון וקבוצת דן נדל"ן, באים לידי ביטוי בקידום המתחמים ובהתמודדות עם האתגרים המאפיינים את שוק ההתחדשות העירונית בירושלים.

בנוסף לפעילותו בדן נדל"ן ירושלים, טולדנו שותף גם בחברת קוזי קאזה בע"מ, הפועלת בתחום ההתחדשות העירונית בירושלים, ובמסגרתה מעורב בקידום פרויקטים נוספים בעיר.

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הכתבה מטעם דן נדל"ן