אונדס צומחת בעקבות הרכישות בישראל, אבל עדיין מפסידה

החברה הביטחונית האמריקאית אונדס , שביצעה שורה ארוכה של רכישות בישראל, פרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי. אונדס עקפה את תחזיות האנליסטים בשורת ההכנסות ופספסה מעט בשורה התחתונה. במקביל היא מספקת תחזית הכנסות חיובית לשנה זו ול-2027.

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אונדס רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 167 מיליון דולר, 19 מיליון דולר מעל תחזיות השוק. מדובר על יותר מפי 16 מההכנסות ברבעון המקביל, וכמעט כפול מהרבעון הקודם, בזכות רכישות שהחברה מבצעת. אונדס מציינת שעל בסיס פרופורמה, בהנחה שכל החברות שרכשה היו בבעלותה לפני שנה, הרי שהייתה רושמת צמיחה של 64%.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), ההפסד התפעולי וההפסד הנקי גדלו משמעותית, והסתכמו ב-190 מיליון דולר וב-62.6 מיליון דולר, בהתאמה. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה שלילי בסך 59.7 מיליון דולר, ומתחילת השנה הסתכם ב-117 מיליון דולר.

צבר ההזמנות בסוף הרבעון השלישי היה 835 מיליון דולר. אונדס מצפה לסיים את שנת 2026 עם הכנסות של לפחות 550 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת ל-525-550 מיליון דולר. מדובר על גידול של פי 10 לעומת הכנסות 2025, או צמיחה פרופורמה של 75%. החברה גם מספקת תחזית ראשונית לשנת 2027 בה היא צופה הכנסות של לפחות 1.1 מיליארד דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים. אונדס מצפה לעבור ל-EBITDA חיובי עד הרבעון השלישי של 2027, רבעון אחד מוקדם יותר ממה שצפתה קודם.

המנכ"ל אריק ברוק מסר שהחברה עוברת מהר יותר מבדיקות של הטכנולוגיה שלה להטמעתה אצל לקוחות והיא ממשיכה להשקיע בבניית תשתיות הייצור, שרשרת האספקה וכל מה שנדרש לה לאספקה בהיקף גדול יותר.

מניית אונדס הגיעה לשיא בתחילת השנה הנוכחית ומאז איבדה 59% מערכה. החברה נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 3.3 מיליארד דולר לפני פרסום הדוחות.

ראש המוסד הצטרף

אונדס מנוהלת על-ידי אריק ברוק ועוסקת בתחומי הרחפנים האוטונומיים, רובוטיקה לתחום הביטחוני ופתרונות תקשורת. הרכישה הראשונה שלה בישראל הייתה קטנה יחסית: בשנת 2022 היא שילמה כ-15 מיליון דולר תמורת חברת הרחפנים המקומית איירובוטיקס, לאחר קריסה במניות החברה הנרכשת בבורסה בת"א מאז הנפקתה ב-2021.

בעקבות הרכישה, אונדס נסחרה במשך זמן מה בבורסה בת"א, אך נמחקה ממנה ב-2024. החברה מינתה לאחרונה את ראש המוסד לשעבר ברנע לתפקיד בכיר, והוא הצטרף לשורה של אנשי ביטחון ישראלים שמכהנים בה בתפקידים בכירים, בהם תא"ל במיל' אושרי לוגסי שמנהל את הפעילות הביטחונית של החברה.