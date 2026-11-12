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גלובלי ושוקי עולם אלביט מערכות לא עוצרת: חוזה ב-260 מיליון דולר במדינת נאט"ו
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אלביט מערכות

עוד חוזה ענק לאלביט באירופה: תספק מערכות ארטילריה למדינת נאט"ו ב-260 מיליון דולר

החברה הביטחונית ממשיכה ברצף הזכיות ומדווחת על חוזה נוסף, הפעם לאספקת מערכות השיגור הרקטיות PULS למדינה אירופית בברית נאט"ו (ששמה לא פורסם) בפריסה ל-5 שנים • הזכייה מצטרפת לשורת חוזים גדולים שעליהם דיווחה אלביט לאחרונה באסיה, באירופה ובישראל

שירות גלובס 09:11
אלביט מערכות / צילום: Shutterstock
אלביט מערכות / צילום: Shutterstock

רצף הזכיות של אלביט מערכות בחודשים האחרונים נמשך. החברה דיווחה היום (ה') על זכייה בחוזה משמעותי בהיקף של כ-260 מיליון דולר, לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מתקדמות מסוג PULS ותחמושת עבור מדינה אירופית החברה בברית נאט"ו. החוזה (ששם הלקוח בו לא נמסר לפרסום) צפוי להתבצע לאורך תקופה של חמש שנים.

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מערכת ה-PULS (Precise & Universal Launching System) של אלביט היא מערכת שיגור אוניברסלית, המסוגלת לשגר רקטות בלתי מונחות, תחמושת מונחת וטילים במגוון טווחים, מה שמקנה לה גמישות מבצעית רבה בשדה הקרב. "הבחירה המתמשכת במערכת PULS על ידי לקוחות אירופיים ולקוחות נאט"ו משקפת את הבשלות המבצעית של המערכת", מסר בצלאל (בוצי) מכלוף, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, בהתייחסו להודעה.

הדיווח הנוכחי הוא חוליה נוספת בשרשרת עסקאות ענק שעליהן חתמה החברה בשבועות האחרונים. כך, רק ב-19 באוקטובר דיווחה אלביט על חוזה בהיקף של כ-235 מיליון דולר לאספקת רקטות EXTRA-MR ומשגרי PULS למדינה אחרת באירופה, אזרבייג'ן.

שבוע לאחר מכן, ב-26 באוקטובר, הודיעה החברה על חוזים בהיקף כולל של כ-200 מיליון דולר לאספקת פתרונות ISTAR (איסוף מודיעין) ואימון אווירי למדינה באסיה-פסיפיק. הפעילות המואצת מורגשת גם בשוק המקומי: ב-2 בנובמבר זכתה אלביט בחוזה של משרד הביטחון הישראלי, בהיקף של כ-170 מיליון דולר, להקמה והפעלה של מרכז אימונים והכשרות מתקדם עבור חיל התותחנים, בפריסה ל-15 שנה.