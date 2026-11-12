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אנבידיה

טראמפ ממליץ לאנבידיה: זה צריך להיות המנכ"ל הבא

נשיא ארה"ב המליץ למנות את מנכ"ל אפל לשעבר לתפקיד, זמן קצר לאחר התפטרותו של הואנג בעקבות חשיפת שתי מערכות יחסים שניהל מחוץ לנישואים • בינתיים מינתה אנבידיה מנכ"לית זמנית לראשונה בתולדותיה וגם יו"ר דירקטוריון ראשון

נבו טרבלסי 18:25
טים קוק, מנכ''ל אפל לשעבר / צילום: AP, Alberto Pezzali
טים קוק, מנכ''ל אפל לשעבר / צילום: AP, Alberto Pezzali

זמן קצר לאחר התפטרותו המיידית של ג'נסן הואנג מתפקידיו כנשיא, מנכ"ל וחבר דירקטוריון באנבידיה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כבר המליץ לאימפריית השבבים על מועמד להחליפו: מנכ"ל אפל לשעבר, טים קוק.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social כתב טראמפ: "כעת, משמנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג - שעשה עבודה פנטסטית - התפטר, יש רק אדם אחד שיכול להחליף אותו: טים קוק מאפל. אגדה מחליפה אגדה!".

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קוק כיהן כמנכ"ל אפל בעשור האחרון, עד שהוחלף על ידי ג'ון טרנוס, שהוביל את חטיבת הנדסת החומרה בחברה. הוא מזוהה כמנכ"ל מדויק המתבסס על נתונים, עם דגש על תפעול ויעילות. תחת הנהגתו הפכה אפל לאימפריה כלכלית יציבה, עם הכנסות שנתיות של מאות מיליארדי דולרים ושווי שוק שנע סביב 4 טריליון דולר.

ההתפטרות של הואנג באה בעקבות כינוס חירום של הדירקטוריון שדן בהדחתו, לאחר שנחשפו שתי מערכות יחסים שניהל מחוץ לנישואים. האחת הייתה עם אליס הואנג, שלפי גורמי מודיעין אמריקאיים היא סוכנת מודיעין סינית, קשר שהמנכ"ל הודה בו. השנייה נחשפה ב"ניו יורק טיימס" וניהל עם עובדת הכפופה לו - סמנכ"לית תחום מוצרי הבריאות באנבידיה קימברלי פאוול.

בעקבות עזיבתו מונתה סמנכ"לית הכספים הוותיקה של החברה, קולט קרס, למנכ"לית זמנית. קרס הצטרפה לאנבידיה בספטמבר 2013 ומילאה בה תפקיד מרכזי בעשור האחרון. קודם לכן צברה כמעט 25 שנות ניסיון בתפקידי כספים בכירים בחברות טכנולוגיה מובילות, בהן מיקרוסופט וסיסקו. היא נחשבה לאחת הדמויות המקורבות ביותר להואנג.

לא רק זאת, הדירקטוריון מינה לראשונה בתולדות החברה יו"ר - הארווי ג'ונס. ג'ונס הוא יזם, בכיר בתעשיית הטכנולוגיה ומשקיע הון סיכון, בעל ניסיון של יותר מ-30 שנה. בעבר כיהן כמנכ"ל וכיו"ר חברת התוכנה והשבבים Synopsys, והוא חבר ותיק בדירקטוריון אנבידיה.