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בארץ לראשונה מספטמבר: איראן טוענת שתקפה מכ"ם אמריקני בבחרין
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איראן | סיקור שוטף

לראשונה מספטמבר: איראן טוענת שתקפה מכ"ם אמריקני בבחרין

אחרי התקיפה האמריקאית אמש - במשמרות המהפכה טוענים שתקפו בבחרין • טראמפ הודה: במקרה שבו הנהגת השלטון באיראן תישאר זהה בסוף כהונתו, "זאת תהיה תבוסה. אני אגיד שזאת תבוסה" • מועצת השלום לעזה פרסמה הצהרה בעקבות תקיפת בית החולים ע"י צה"ל, ובה הצרה על מות ההרוגים וגינתה את פעילות חמאס בבית החולים • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 09:49
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP


עדכונים שוטפים

9:50 - לראשונה מספטמבר: איראן טוענת שתקפה מכ"ם אמריקני בבחרין

משמרות המהפכה הודיעו הבוקר (שישי) כי תקפו מכ"ם אמריקני בבחרין. הם תיארו זאת כתגובה על התקיפה האמריקנית אמש בעיר הנמל סיריכ שבדרום איראן. מדובר בפעם הראשונה מאז תחילת ספטמבר שאיראן תוקפת יעדים במפרץ. לפי שעה, אין אישור אמריקני לטענה האיראנית.

אתמול כתב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בפוסט כי ארצות הברית אינה זקוקה להסכם עם איראן . "אנחנו לא צריכים עסקה עם איראן. הימים האלה חלפו מזמן. יש לנו את הכסף שלהם, מאות מיליארדי דולרים, ויש לנו את המצר שלהם", טען. באותו פוסט הודיע כי ביקש מסגנו ג'יי-די ואנס למקד את מלוא תשומת ליבו במאבק בפשיעה ובשחיתות שלטענתו מתרחשות בערים ובמדינות שבשליטת הדמוקרטים. לקריאת הכתבה המלאה.

03:11 - דובר צה"ל: ההתרעות שהופעלו במרחב נחל עוז - אזעקות שווא

23:50 - טראמפ נשאל ע"י יו יואיט אם הוא יחשיב כתבוסה מקרה שבו הנהגת השלטון באיראן תישאר זהה בסוף כהונתו והשיב: "כן, זאת תהיה תבוסה. אני אגיד שזאת תבוסה"

21:13 - סוכנות הידיעות האיראנית IRNA דיווחה על תקיפות שבוצעו בסיריק שבדרום איראן

20:11 - מועצת השלום לעזה פרסמה הצהרה בעקבות תקיפת בית החולים נאסר בח'אן יונס על ידי צה"ל. בהצהרתה, היא הצרה על התקיפה ועל מות ההרוגים, ומנגד גינתה את פעילות חמאס בבית החולים

19:45 - החות'ים בתימן הודיעו כי תקפו תחנת שאיבה בצינור הנפט מזרח-מערב של סעודיה

19:07 - לאחר כשעתיים: הסתיים התדרוך הביטחוני של רה"מ בנימין נתניהו ומזכירו הצבאי האלוף גיא מרקיזנו ליו"ר ישר גדי איזנקוט

בהודעתם מסרו כי "איזנקוט עודכן על האתגרים הביטחוניים והמדיניים שעומדים בפני מדינת ישראל בעת הזו".

פורסם לראשונה ב-N12