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גלובלי ושוקי עולם רשות התעופה בארה"ב בהודעה חריגה: הופסקו כל הטיסות במדינה
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רשות התעופה בארה"ב בהודעה חריגה: הופסקו כל הטיסות במדינה

רשות התעופה הפדרלית הודיעה כי הטיסות הופסקו בשל "נסיבות יוצאות דופן ושיקולי בטיחות" • הסיבה - תקלה נרחבת במערכות רדיו ומכ"מים • הטיסות הבין-לאומיות הנכנסות יטופלו בהתאם לנסיבות

אסף רוזנצוייג ודין פישר, N12 13.11.2026
נמל התעופה במיאמי / צילום: Shutterstock
נמל התעופה במיאמי / צילום: Shutterstock

רשות התעופה הפדרלית של ארה"ב (FAA) הודיעה הערב (שישי) על עצירת כל טיסות הפנים במדינה "בשל נסיבות חריגות וסיבות הקשורות לבטיחות". הטיסות הבין-לאומיות, לפי הודעת הרשות, יטופלו באופן פרטני ובהתאם לנסיבות.

לפי הדיווחים, הטיסות נעצרו בעקבות תקלות בתדרי רדיו ובמערכות מכ"ם, שהשפיעו על מרכזי פיקוח אווירי ומתקני טרמינלים. ברדאר הטיסות נראים עשרות מטוסים על הקרקע לפני המראה בניו יורק. לפי שעה, רק טיסות נוחתות עוד מסתובבות במרחב האווירי.

שר התחבורה האמריקני, שון דאפי, אישר את הפרטים וכתב כי מדובר בתקלה: "הוכרזה עצירה קרקעית כלל-ארצית בכל שדות התעופה בארה"ב, בעקבות תקלת תקשורת שהשפיעה על כל מרכזי הבקרה האווירית. טכנאי רשות התעופה הפדרלית בודקים את התקלה. אנו נספק עדכונים מיידיים ברגע שיהיה בידינו מידע נוסף".

זמן קצר לפני ההודעה, עצרה הרשות את התנועה האווירית בשיקגו בשל תקלות בתקשורת מול הפיקוח האווירי. מהרשות נמסר: "על כל הטיסות הממריאות להישאר על הקרקע עד להודעה חדשה".

הפעם הראשונה שקרה אירוע דומה הייתה בפיגועי מגדלי התאומים ב-11 בספטמבר 2001, הפעם השנייה הייתה בחודש ינואר 2023 בעקבות קריסה של מערכת NOTAM.

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, ברשות התעופה טרם הגיבו מעבר לפרטים שנמסרו.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12