ביום שישי המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, כשהמדדים S&P 500 ונאסד"ק ירדו ומדד דאו ג'ונס עלה מעט. במצטבר, בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע המדדים ירדו, אך בסיכום שבועי, הם רשמו עליות.

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אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

אודיוקודס: המנכ"ל רכש מניות בבורסה, המניה עלתה ב-15.5% בשבוע האחרון

חברת הטכנולוגיה הדואלית, אודיוקודס , עלתה ביום חמישי ב-5.1% ונחלשה מעט ביום שישי, ובסיכום שבועי המניה הוסיפה לערכה 15.5%. המניה ננעלה בסוף השבוע במחיר שמשקף לחברה שווי שוק של 211 מיליון דולר. המניה נסחרת כיום במחיר נמוך בכ-80% מהשיא שאליו היא הגיעה בקיץ 2020 על רקע משבר הקורונה, אך גבוה בכ-30% מהשפל שרשמה בחודש פברואר האחרון.

אודיוקודס, בניהולו של המייסד שבתאי אדלרסברג, מספקת פתרונות תקשורת לארגונים. ביום חמישי הודיע אדלרסברג על רכישת מניות אודיוקודס שביצע בימים האחרונים. לפי הדיווח, במשך שלושה ימי מסחר הוא רכש במצטבר 17 אלף מניות אודיוקודס, במחירים ממוצעים של כ-8.38-8.67 דולר למניה. בסך הכול מדובר על הוצאה של כ-133 אלף דולר. בדרך כלל, כשבכירים בחברה רוכשים מניות הדבר נתפס בשוק כהבעת אמון. אדלרסברג רכש מוקדם יותר החודש מניות בסך כ-126 אלף דולר כך שבמצטבר הוא הוציא כ-260 אלף דולר על רכישת מניות החודש.

אודיוקודס פרסמה לפני כשבועיים את הדוחות שלה לרבעון השלישי, והציגה בהם צמיחה של 4.2% בהכנסות ל-64.1 מיליון דולר, רווח נקי של 3.6 מיליון דולר ורווח נקי מתואם (Non-GAAP) של 4 מיליון דולר, או 16 סנט למניה, בהתאם לתחזיות בשוק.

המשקיעים היו מרוצים מהדוחות ומניית נקסן קפצה ב-14% ביומיים

מניית נקסן קפצה בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע ב-14% בעקבות הדוחות הכספיים שפרסמה החברה. נקסן, בניהולו של עופר דרוקר, היא חברת אדטק המספקת ללקוחותיה פלטפורמה לפרסום דיגיטלי, בדגש על תחום הטלוויזיות החכמות (CTV). ברבעון השלישי, נקסן עקפה את תחזיות האנליסטים ורשמה צמיחה של 8.6% בהכנסות, ל-103 מיליון דולר. מתוך הסכום, ההכנסות מתחום ה-CTV צמחו ב-39% והסתכמו ב-34.1 מיליון דולר. החברה רשמה רווח נקי של 10.3 מיליון דולר לעומת 3.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, וה-EBITDA המתואם שלה (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) עלה ב-22% ל-34.5 מיליון דולר. החברה מצפה לרשום השנה EBITDA מתואם של 122-132 מיליון דולר, עלייה של כ-10% לעומת שנה קודמת.

לדברי דרוקר, ההשקעות של נקסן בדאטה, AI, CTV ויכולות בתחום המובייל מניבות תוצאות, ותומכות בהמשך גידול בנתח שוק. הוא הוסיף שהחברה מבססת את האסטרטגיה שלה על ה-AI.

נקסן נסחרת כיום בנאסד"ק לפי שווי של 588 מיליון דולר, אחרי עלייה של 81% במחיר המניה מהשפל של חודש פברואר. עם זאת נקסן נסחרה בעבר בשווי גבוה יותר. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 9 אנליסטים מסקרים את המניה וכולם חיוביים. מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 40.9% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.

אודיטי טק נסחרה בתנודתיות אחרי הדוחות המשופרים, האנליסטים עדיין ספקניים

ביום רביעי שעבר, פרסמה חברת אודיטי טק דוחות כספיים שהצביעו על המשך שיפור, אחרי שהחברה נקלעה מוקדם יותר השנה לקשיים שנבעו משיבוש באלגוריתם של שותף הפרסום הגדול שלה, אינסטגרם, שהוביל לירידה חדה בתוצאות. אודיטי טק, המנוהלת על-ידי אורן הולצמן, משווקת מותגים בתחום היופי על בסיס טכנולוגיה שלה. השיפור שהחל לבוא לידי ביטוי כבר בדוחות הקודמים המשיך גם ברבעון השלישי, והחברה עקפה את התחזיות עם הכנסות של 145 מיליון דולר ורווח נקי מתואם של 18 מיליון דולר. במקביל ציינה אודיטי כי היא צופה שב-2026 ההכנסות שלה יתכווצו ב-18.5% לעומת תחזית קודמת של 19%, וה-EBITDA המתואם יסתכם ב-32-34 מיליון דולר, עלייה מתחזית קודמת של 30-32 מיליון דולר.

בימים שלאחר פרסום הדוחות, מניית אודיטי נסחרה בתנודתיות: ביום רביעי היא עלתה ב-2%, בחמישי נפלה ב-15.3% ובשישי שוב עלתה ב-5.4%. בסיום שבוע המסחר, אודיטי נסחרת בשווי של 813 מיליון דולר. מחיר המניה הנוכחי נמוך ב-77.2% מהשיא שנרשם ביוני 2025, אך הוא גבוה ב-79.7% מהשפל שאליו היא נפלה בחודש יוני האחרון.

לפי וול סטריט ג'ורנל, 12 אנליסטים מסקרים כיום את אודיטי, רובם (8) נייטרליים והיתר שליליים, ואין אף אנליסט שממליץ עליה בהמלצה חיובית בשלב זה. אחד האנליסטים הנייטרליים הוא בריאן טנקוויליט מג'פריס, שהוריד אחרי הדוחות את מחיר היעד ב-2 דולר ל-20 דולר, פרמיה של 13.4% על המחיר הנוכחי. טנקוויליט כתב שהחברה ממשיכה להתמודד עם השפעת שינויי האלגוריתם על המותג איל מקיאג', אך מציגה שיפור הדרגתי בו, לצד צמיחה במותג SpoiledChild והצלחה מוקדמת במותג שהושק לאחרונה, METHODIQ. עם זאת הוא מסביר שאיל מקיאג' הוא המותג הגדול ביותר בחברה, ולכן הוא נשאר נייטרלי עד שהתמונה שם תתבהר. "אנחנו נותנים קרדיט להנהלה על ההתקדמות", הוא כותב, "אך מאמינים שהמניה תישאר בטווח מוגבל יחסית עד שהבעיות יפחתו".