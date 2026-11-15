עתירה לבג"ץ: לעצור את מימון הרשויות המקומיות לישיבות

עתירה לבג"ץ הוגשה הבוקר (א') נגד שר הפנים בדרישה לעצור את הזרמת כספי הרשויות המקומיות לישיבות ולכוללים שבהם לומדים משתמטים.

● היועמ"שית נגד הממשלה: לא ממצה את האכיפה נגד 110 אלף משתמטים

● פה-אחד: בג"ץ ביטל את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים

● האיום של רשות המסים נגד יותר מ-1,000 ישיבות

● מה העלות הכספית של אי-גיוס החרדים?

תנועת "ישראל חופשית" טוענת כי רשויות מקומיות רבות ממשיכות להעביר מאות מיליוני שקלים לישיבות וכוללים למרות פסיקת בג"ץ שניתנה לפני כשנתיים וחצי, אשר קבעה כי אין לאפשר מימון למשתמטים ולמוסדות שבהם לומדים משתמטים, באמצעות סבסוד מעונות יום, הטבות מס למוסדות שבהם הם לומדים ושורה ארוכה של ערוצי מימון ציבורי נוספים.

בעתירה נטען כי שר הפנים נדרש להפעיל את סמכויותיו ולהורות לרשויות המקומיות להפסיק את מתן ההטבות למוסדות שבהם לומדים משתמטים.

נטען כי רשויות מקומיות מספקות תמיכות כספיות, פטורים נרחבים מארנונה, הקצאת מקרקעין ומבנים רבי-ערך וכן מימון אירועים ופעילויות. כל זאת בעת מלחמה, כשמצוקת כוח-האדם בצה"ל הולכת וגוברת, והנטל על חיילי המילואים והסדיר כבד מאי-פעם.

מימון של עשרות מיליוני שקלים בשנה

העתירה מפרטת נתונים מהגייסדטאר, לפיהם מתוך 50 עמותות המפעילות ישיבות וכוללים, 48 מהן קיבלו מרשויות מקומיות כ-61 מיליון שקל בשנת 2024.

עיריית בית שמש הקצתה מקרקעין ומבנים רבי-ערך לאותם מוסדות, ועיריות רבות ממשיכות לתמוך בהם ולתקצב אותם ישירות, לפי אותם מבחני תמיכה כבעבר.

כך למשל, אחד ממסלולי הסבסוד העיקריים של תלמידי הישיבות הוא מסלול הפטור מארנונה. ההנחה מתשלום ארנונה נכללת ברשימת הסנקציות שגובשה בעקבות פסיקת בג"ץ. לצד זאת, קיימת תמיכה עקיפה בדרך של מתן תמיכה למוסדות התורניים בדרך של פטור או הנחה מארנונה. כך, נטען כי בשנת 2022 עיריית ירושלים העניקה פטור מארנונה בהיקף של 17.3 מיליון שקל לעמותות המפעילות ישיבות גבוהות וכוללים.

דרך אחרת היא הקצאת מקרקעין על-ידי הרשות המקומית. נטען כי גם לאחר פסק הדין של בג"ץ, הרשויות מוסיפות לאשר ולהאריך הקצאות מקרקעין למוסדות בהם לומדים מי שהשתמטו מחובת השירות הצבאי. כדוגמה לכך הם טוענים כי עיריית בית שמש אישרה הקצאות נדל"ן לישיבות. "ההקצאה נעשית ללא דיון, כשהמוסדות מבצעים פעולות עברייניות, משום שלומדים בהם משתמטים משירות צבאי שלא כדין".

עוד נטען כי "יש לקבוע שמוסד תורני שנותן שירותים למשתמטים מחובת השירות, לא יהיה זכאי להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית, ולא יהיה זכאי להארכת תקופת הקצאה קיימת".

בעתירה מתבקש שר הפנים המחזיק בסמכויות פיקוח ואכיפה להתוות אמות-מידה ברורות לרשויות.

"הגיע זמן שוויון"

לדברי אורי קידר, מנכ"ל תנועת "ישראל חופשית", "עד שתקום במהרה בימינו ממשלה בישראל שתפעל בעצמה לעצירת המימון למשתמטים, אנחנו נמשיך לסגור כל נתיב וכל חרך שדרכו ממשיכים לזרום כספי ציבור למי שהותירו את אחיהם ואחיותיהם לבד מתחת לאלונקה. הרשויות המקומיות אינן גופים פרטיים, וגם אם עיריות רוצות לתמוך בהשתמטות, הן לא יעשו זאת מכספי הציבור. הגיע זמן שוויון".

תנועת "ישראל חופשית" מיוצגת על-ידי עורכי הדין ד"ר חגי קלעי, יעל ויזל ונתאי סוויד ממשרד קלעי רוזן ושות’.