מי שרכש ביטקוין לפני חמש שנים בדיוק והחזיק בו עד היום כמעט שלא הרוויח דבר. ב־15 בנובמבר 2021 נסחר המטבע בכ־63.6 אלף דולר, בדומה לרמתו כיום, סביב 65 אלף דולר. בסוף השבוע אף ירד לכ־62 אלף דולר, כמחצית מהשיא של כ־126 אלף דולר שקבע באוקטובר 2025. מדובר בתשואה דולרית זניחה, עוד לפני עמלות ושחיקה של כ־21% בכוח הקנייה בשל האינפלציה בארה"ב. לשם השוואה, מדד S&P 500 עלה בכ־61.5% באותה תקופה, ללא דיבידנדים.

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ההשוואה תלויה כמובן בעיתוי: חודש נובמבר 2021 היה סמוך לשיא הקודם ומי שרכש בשפל של 2022 עדיין עשוי להחזיק ברווח משמעותי. ובכל זאת, התוצאה מפתיעה לנוכח השינויים בענף. בינואר 2024 אישרה רשות ניירות הערך האמריקאית קרנות סל המחזיקות ביטקוין, שנה אחר כך חזר דונלד טראמפ לבית הלבן לאחר שהבטיח להפוך את ארה"ב לבירת הקריפטו העולמית. הממשל גם הקים רזרבת ביטקוין אסטרטגית. אז מדוע המשקיעים ממשיכים למכור?

הדרך פנימה היא גם החוצה

ההסבר הראשון נמצא בקרנות הסל, שנחשבו למנוע ביקוש חדש. בשבוע האחרון נפדו מהקרנות האמריקאיות כ־1.07 מיליארד דולר, לאחר כ־1.28 מיליארד בשבוע הקודם. בתוך שבועיים יצאו כ־2.35 מיליארד דולר. קרנות האיתריום רשמו פדיונות של כ־399 מיליון דולר בשבוע האחרון, השביעי ברציפות של יציאת כספים.

אותן קרנות שהקלו על משקיעים להיחשף לביטקוין באמצעות חשבון ניירות ערך מקלות גם על היציאה ממנו. כאשר הפדיונות מובילים למכירת המטבעות המגבים אותן, נוצר לחץ על המחיר. עם זאת, לפי נתוני המעקב אחר הקרנות האמריקאיות, מאז השקתן בינואר 2024 נצברו בהן כ־54.7 מיליארד דולר נטו. אין כאן נטישה כוללת של וול סטריט, אלא היפוך חד במומנטום.

גם הקשר בין הפדיונות לירידות אינו חד־כיווני. אנליסט קרנות סל בכיר בבלומברג הסביר בריאיון שפורסם בסוף השבוע כי זרימת הכספים בקרנות הביטקוין נוטה לעקוב אחר מגמת המחיר ולא בהכרח להכתיב אותה. לדבריו, הפדיונות המצטברים השנה עדיין מתונים יחסית לעוצמת הירידות במטבע.

הריבית עולה, אבל המשקיעים נסוגים

נתוני האינפלציה האחרונים בארה"ב, שהיו גבוהים מהציפיות, הגבירו את החשש שהפדרל ריזרב יעלה את הריבית כבר בדצמבר. כשאיגרות חוב מציעות תשואה גבוהה יותר, נכס שאינו מניב הכנסה שוטפת נעשה פחות אטרקטיבי. גם התנודתיות במניות הטכנולוגיה הגבירה את הרצון לצמצם סיכון.

לכך הצטרפה פרצת האבטחה בבורסת בייננס בסוף אוקטובר: לפי החברה, נכסים דיגיטליים בהיקף של כ־6.3 מיליארד דולר נפגעו באירוע וחלקם הוקפאו. בייננס הודיעה שתכסה את הפסדי המשתמשים, אך האירוע העלה מחדש שאלות באשר לביטחון הכספים בבורסות הקריפטו.

"הירידות האחרונות בביטקוין, שהובילו אותו להיסחר סביב רמות של 65 אלף דולר, אינן נובעות משינוי בערך הבסיסי של הנכס, אלא מלחצי מאקרו ומכניקת שוק", אומר יובל רואש, מנכ"ל ביטס אוף גולד, הפלטפורמה המפוקחת למסחר בקריפטו. "כיום, הביטקוין מתנהג כנכס סיכון מוסדי בעל מתאם גבוה לשוק המניות בארה"ב".

הוא מצביע גם על חיסול אוטומטי של פוזיציות ממונפות, המאלץ משקיעים למכור כשהמחיר יורד ומחריף את המגמה. למרות תדמית "הזהב הדיגיטלי", ההיצע המוגבל של הביטקוין אינו מגן מפני ירידות חדות כשהביקוש נסוג.

ההבטחות של טראמפ נתקלו במציאות

גם התמיכה הפוליטית לא תורגמה לביקוש שהמשקיעים ציפו לו. הרזרבה האסטרטגית שהקים טראמפ במרץ 2025 התבססה על מטבעות שהממשל כבר החזיק בעקבות חילוטים, ולא על תוכנית רכישות רחבה בשוק.

בספטמבר נבלם בסנאט ניסיון לקדם את חוק CLARITY, שנועד להסדיר את שוק הנכסים הדיגיטליים. ההצבעה הפרוצדורלית הסתיימה ב־49 תומכים מול 50 מתנגדים, מתחת לרף 60 הקולות הדרוש, גם על רקע מחלוקת סביב האינטרסים העסקיים של משפחת טראמפ בקריפטו. כך התברר שהקרבה לבית הלבן אינה מבטיחה הסדרה מהירה.

גם חברות הכרייה, שבעבר היו מהמחזיקות הגדולות בביטקוין, הופכות למקור של היצע. בדוח שפרסמה בשבוע שעבר חשפה MARA Holdings כי מכרה לאחר סוף ספטמבר 13,597 מטבעות תמורת כ־1.1 מיליארד דולר, כמות השקולה לכ־40% מאחזקותיה בסוף הרבעון. 750 מיליון דולר מהתמורה שימשו לפירעון הלוואות שגובו בביטקוין.

ברקע עומדת מגמה רחבה יותר: חברות הכרייה מנצלות את תשתיות החשמל והקרקע שצברו כדי להיכנס לתחום הבינה המלאכותית. אצל IREN, למשל, הכנסות שירותי הענן ל־AI הגיעו ברבעון האחרון ל־200 מיליון דולר, לעומת 28 מיליון דולר בלבד מכריית ביטקוין.

ייתכן שדווקא ההצלחה הגדולה של הביטקוין - כניסתו ללב המערכת הפיננסית המסורתית - היא גם אחת מנקודות התורפה שלו. ככל שיותר בנקים, קרנות וחברות גדולות פועלים בשוק, כך הוא חשוף יותר לשינויים בריבית, לתנודות בשוקי ההון ולצורכי המימון של החברות המחזיקות בו. השאלה כבר אינה אם המערכת הפיננסית תאמץ את הביטקוין, אלא כיצד האימוץ הזה ישפיע על ערכו בטווח הארוך.