שני האירועים הקריטיים שיעמידו השבוע למבחן את איתנות השווקים

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

השווקים בארץ ובעולם נכנסים לשבוע גדוש. במקביל למאמצי הרכבת הממשלה בישראל ולמתיחות המתמשכת מול איראן, המשקיעים בחו"ל ימשיכו לבחון ולעכל את השלכות ההתפטרות הדרמטית של מנכ"ל אנבידיה , שתפרסם דוחות ביום שלישי.

זאת, בעוד שרק יומיים לאחר מכן, תצא לדרך הנפקת הענק של אנת'רופיק, שצפויה לשקף לה שווי של עד 1.4 מיליארד דולר, ולהעמיד שוב למבחן את איתנות המסחר בתחום ה-AI.

בארץ, עונת הדוחות תצבור תאוצה עם דוחות הבנקים הגדולים הפועלים (ב'), לאומי (ג'), מזרחי טפחות (ג') ודיסקונט (ד'). בנוסף, ביום שלישי ידווחו ניו-מד ואלביט מערכות , וביום רביעי ידווחו מגדל ופאלו אלטו .

בארה"ב, אחרי שנתוני אינפלציה לא מעודדים סללו את הדרך להעלאת ריבית בדצמבר, שני אירועי מפתח ירכזו את תשומת לבם של המשקיעים: ביום שני, יו"ר הפד קווין וורש יישא דברים בוועידה שתוקדש לאחד מצוותי המשימה שהקים בתחום הפריון ושוק העבודה; וביום רביעי, יפורסם הפרוטוקול מפגישת הפד באוקטובר.

2 אנבידיה ואנת'רופיק ייקבעו את הכיוון של השוק

הבורסה בת"א חתמה את השבוע החולף בעליות שערים. מדדי ת"א 35 ות"א 125 טיפסו שניהם בכ-2.5%, בעוד מדד ת"א 90 התחזק בכ-3.3%.

מדד הביטחוניות בלט במיוחד לחיוב וקפץ ב-4%, בעיקר בזכות מניית נקסט ויז'ן, שהשלימה בעקבות פרסום תוצאותיה הכספיות עלייה שבועית של כ-16% - החדה מאז פברואר. בצד השלילי, בלט מדד הבנקים עם ירידה של כ-0.8%.

אחרי שהבנק הבינלאומי רשם ברבעון השלישי ירידה ברווח על רקע הורדות הריבית בישראל והאינפלציה המתונה, בלידר שוקי הון מעריכים כי ארבעת הבנקים הגדולים שידווחו השבוע יציגו תמונה דומה: להערכתם, הרווח הנקי המצרפי של חמשת הבנקים הגדולים יסתכם ברבעון בכ-8 מיליארד שקל, לעומת 8.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל - ירידה של כ-8%.

בעקבות הירידה שנרשמה בסקטור השבבים בוול סטריט ביום שישי, המניות הדואליות יחזרו לת"א עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.4%. טאואר צפויה לאבד כ-6%, בעוד נובה וקמטק צפויות להיחלש במעל 3%. גם פאלו אלטו צפויה לרדת בכ-2.7%. מנגד, נייס וטבע יטפסו במעל 2%.

על אף רעידת האדמה סביב התפטרותו של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג, וול סטריט התאוששה מהצניחה החדה שנרשמה בעקבות ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב, וחתמה את השבוע בירוק: ה-S&P 500 טיפס בכ-2.5%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה הוסיף לערכו כ-2.3% והדאו ג'ונס עלה בכ-2.1% - שלושתם עם הביצועים השבועיים החזקים ביותר שלהם מאז תחילת אוגוסט.

מה צפוי בדוחות אנבידיה

אנבידיה השלימה צניחה שבועית של מעל 12% - החדה מאז אפריל 2025. הקונצנזוס לגבי תוצאותיה הכספיות ברבעון שלישי הוא להכנסות של 109 מיליארד דולר - מעט גבוה מהתחזית שסיפקה החברה. ויולטה טודורובה, אנליסטית בכירה ב-Leverage Shares, ציינה כי "אנחנו מעריכים שהמספרים יהיו חזקים, אבל המניה תיסחר לפי התחזית קדימה ולפי האמון בממשל התאגידי".

טודורובה הצביעה על שלושה מבחנים חשובים יותר מהשורה העליונה. הראשון, הוא תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי, שכן "התחזית הקודמת שיקפה צמיחה רבעונית של כ-12%, וכל סימן להאטה בקצב עלול להכביד על המניה". השני, הוא שיעור הרווח הגולמי. טודורובה הסבירה כי "החברה כיוונה לרווחיות גולמית של כ-74% ברבעון השלישי והזהירה מפני ירידה לאזור 71%-72% ברבעון הרביעי, על רקע התייקרות הזיכרון. ירידה עמוקה יותר עלולה להתפרש כשחיקה בכוח התמחור".

והמבחן השלישי הוא איכות הביקוש. לדברי טודורובה, המשקיעים ירצו לראות שהצמיחה במרכזי הנתונים נשענת על בסיס רחב של חברות ענן, לקוחות ארגוניים וגופי ממשל, ולא על קומץ לקוחות גדולים. הם יבחנו גם את התקדמות פלטפורמת Vera Rubin ואת השאלה עד כמה ההכנסות הופכות למזומן. "השוק ירצה לוודא שלא מדובר רק בגידול בחשבוניות, אלא בתזרים מזומנים שמצדיק את הצמיחה המדווחת", היא כתבה.

גם שיחת המשקיעים עצמה צפויה להיות חריגה. "קולט קרס מכירה היטב את המספרים, אבל זו תהיה בחינה של יכולתה להרגיע את המשקיעים בנוגע להמשכיות הניהול, ללקוחות, ליצוא לסין ולסוגיות הרגולטוריות. דוח חזק לצד תשובות ברורות עשוי להוביל להתאוששות חדה; חוסר בהירות עלול להאפיל על התוצאות", אמרה טודורובה.

אלקס מוריס, מנכ"ל F/m Investments, אמר לרויטרס כי לנוכח אי־הוודאות סביב אנבידיה כרגע, "אם היא תציג תוצאות פחות ממדהימות, כל עונש שהשוק יטיל עליה יוכפל וימונף כלפי מטה".

מה צפוי בהנפקת אנת'רופיק

כאמור, ביום חמישי הקרוב תצא לדרך הנפקת הענק של מעבדת ה-AI אנת'רופיק, שצפויה להציע למכירה 825 מיליון מניות במחיר התחלתי של 70 עד 78 דולר למניה, ולגייס כך עד 64.4 מיליארד דולר. הגיוס צפוי להעמיד את החברה בשווי שוק של עד 1.4 טריליון דולר.

כפי שהיה במקרה של הנפקת הענק של SpaceX, לפניה נרשם גל מכירות משמעותי, לא מן הנמנע שתירשם השבוע תנודתיות מוגברת בשווקים, בעוד חלק מהמשקיעים יסיטו כספים כדי להשקיע באנת'רופיק. מארק האקט, אסטרטג שווקים ראשי ב-Nationwide, אמר למרקטוואץ' כי "אנשים מודאגים בצדק, במיוחד לנוכח כל מה שקורה".

ההנפקה מגיעה בתקופה מורכבת עבור המסחר בתחום ה-AI. בנוסף לגלי ההדף שייצרו בשבוע שעבר התפטרותו הדרמטית של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג, טלטלות משמעותיות נרשמו בשבועות האחרונים במגזר הטכנולוגיה. ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע הציף גל חששות מפני רגולציה מחמירה שתאט את בניית תשתיות ה-AI, בעוד שהוצאות ההון של ענקיות הטכנולוגיה הולכות ומאמירות.

ב-CNBC מדווחים היום כי על פי התשקיף העדכני שלה, לאנתרופיק יש התחייבויות הוצאה פתוחות של יותר מ-900 מיליארד דולר. על פי דיווחים רשמיים וגילויים של שותפותיה העסקיות, החברה מחויבת להוציא לפחות 110 מיליארד דולר אצל אמזון במהלך העשור הקרוב, ועוד 400 מיליארד דולר אצל חברות אחרות עבור קיבולת ענן. בנוסף, מעבדת הבינה המלאכותית התחייבה להוציא 300 מיליארד דולר מול שותפות בתחומי מרכזי הנתונים והשבבים. אנתרופיק מתכוונת להוציא בין 125 ל-150 מיליארד דולר על שבבי AI של גוגל, אם כי האספקה שלהם לא תתחיל לפני 2028.

"המספרים האלה פשוט מדהימים", אמר ל-CNBC ג'ו פאת', שותף בקרן ההון סיכון Eclipse ומנהל תיקים לשעבר ב-T. Rowe Price. "קשה לתפוס את סדר הגודל הזה". פטריק ריאן, אסטרטג השקעות ראשי ב-Madison Investments, אמר לרויטרס כי "אם ההנפקה של אנת'רופיק תצא לדרך ותלך לא טוב, אני חושב שזה ככל הנראה עוד סימן של אזהרה שמשקיעים נהיים קצת יותר לחוצים מהמסחר במניות ה-AI".

סאמיר סאמאנה, ראש תחום שווקים גלובליים בבנק ההשקעות וולס פארגו, התייחס לאווירה בשווקים סביב דוחות אנבידיה והנפקת אנת'רופיק, ואמר לרויטרס כי "השוק מרכיב משקפיים ורודים לגבי כמעט כל הסיכונים", כולל לגבי האינפלציה והמלחמה באיראן, לצד אי־הוודאות סביב בינה מלאכותית. סאמאנה הוסיף שאכזבות השבוע "עשויות סוף סוף להעיר את המשקיעים מהיכולת הזו להתייחס לכל כוס כחצי מלאה".

3 השקל נחלש, הזהב והביטקוין ספגו לחצים כבדים

על רקע הירידות שנרשמו בסוף השבוע בוול סטריט, הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב וההתפתחויות הפוליטיות בישראל, הדולר התחזק מול השקל בשבוע החולף בכ-0.5% ושערו הרציף ננעל ברמה של 3.21 שקלים - שיא של כשנה. המטבע האמריקאי התחזק גם בעולם: מדד הדולר (DXY) קפץ בכ-1.1% ל-103.4 נקודות, ועדיין נסחר ברמה שנראתה לאחרונה רק במרץ 2025.

מודי שפריר, האסטרטג הראשי בבנק הפועלים, קיים עם צוותו סבב נרחב של פגישות בלונדון עם קרנות גידור ובנקים זרים, שהעריכו כי אם גדי איזנקוט יצליח להקים ממשלה, התגובה הראשונה תהיה התחזקות חדה בשער השקל. לדבריו, הייתה ביניהם הסכמה רחבה על כך שבמקרה כזה, "צפויה גם ירידה רוחבית בפרמיית הסיכון של ישראל, שתתבטא גם בירידת תשואות איגרות החוב, בירידת ה-Basis swap ובעליית מדדי המניות המקומיים".

שפריר ציין בסקירתו השבועית כי במקרה שאיזנקוט יקים ממשלה, "כמעט כל מנהלי ההשקעות העריכו כי שער הדולר-שקל יירד לאזור ה-3 שקלים, ורבים מעדיפים להגדיל את החשיפה לישראל דרך שער השקל ולא דרך הריבית". מנגד, בבנק הפועלים העריכו כי אם הסיכוי לבחירות נוספות יגדל, השקל ייחלש והמוסדיים יגדילו חשיפה למט"ח.

בשוק הנפט, המחירים נסוגו במעל 2% וכך ירדו זה השבוע השני ברציפות. נפט מסוג ברנט ננעל ברמה של 95.8 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) ננעל ברמה של 87.3 דולר לחבית. הירידות הגיעו אחרי שהצהרות מצד הנשיא טראמפ בשבוע החולף חיזקו לעת עתה את ההערכות שארה"ב לא צפויה לחדש את המלחמה נגד איראן בקרוב.

המגמה הגיעה גם לאחר שדוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה העלה כי שוק הנפט עובר לעודף היצע לראשונה מאז פרוץ המלחמה נגד איראן. בדוח נמסר כי היצע הנפט עלה על הביקוש בסך של כמעט 2 מיליון חביות ביום באוקטובר, כאשר "היצוא מהמפרץ התאושש הרבה יותר מהר מהביקוש הגלובלי לנפט". פיל פלין, אנליסט בכיר ב-Price Futures Group, אמר ל-CNBC כי "זה ברור שהפחד הגדול ביותר שהיה לפני כמה חודשים הוא פחד ממחסור. כעת, זה נראה שהפחד הכי גדול הוא עודף היצע".

בשוק הזהב, על רקע הציפיות להידוק מוניטרי נוסף בארה"ב, המתכת היקרה צנחה בשבוע החולף ביותר מ-4% לרמה של 3,887 דולר לאונקיה - שפל של יותר משנה. כך, הזהב רשם את השבוע החלש ביותר שלו מאז תחילת יוני. האנליסט העצמאי טאי וונג אמר ל-CNBC כי "זה היה שבוע קשה לזהב, שעלול להתקשות לכבוש מחדש את רף ה-4,000 דולר כשהניצים של הפד פועלים במלוא הכוח".

נזכיר כי כנכס שאינו נושא ריבית, הזהב הופך לפחות אטרקטיבי בסביבה של ריבית גבוהה; במקביל, דולר חזק יותר הופך את הזהב ליקר יותר עבור קונים זרים.

בשוק הקריפטו, הביטקוין צנח בשבוע החולף במעל 15% - הירידה השבועית החדה ביותר מאז יוני. לפי שעה, הוא נסחר סביב 65 אלף דולר למטבע.

בבלומברג דיווחו כי שוק הקריפטו ספג לחצים בשבועות האחרונים על רקע שילוב של גורמים, ביניהם: הציפיות לריבית גבוהה יותר בארה"ב, זרימות גדולות של כספים מחוץ לקרנות סל אמריקאיות עוקבות ביטקוין, תיאבון מופחת לסיכון סביב הטלטלה בתחום ה-AI וסנטימנט שלילי בעקבות פריצת הענק לפלטפורמת הקריפטו בייננס.

ריצ'רד גאלווין, יו"ר בכיר בחברת ההשקעות בקריפטו DACM, העריך בשיחה עם בלומברג כי ייתכן שהנפקת הענק המתקרבת של אנת'רופיק קשורה גם היא למימושים בשוק הקריפטו. "הביצועים של המטבע נראים דומים מאוד למה שקרה בתקופה של ההנפקה הראשונית לציבור של SpaceX מוקדם יותר השנה. נראה שקריפטו נותר כמקור מימון לטווח קצר, במיוחד בעבור משקיעי ריטייל. זה בנוסף לכל יתר מכשולי המאקרו".

4 הפד ממשיך לדהור לעבר העלאת ריבית בדצמבר

מחר (ב') ב-13:00 יפורסם האומדן הראשון של נתוני הצמיחה לרבעון השלישי של 2026. יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, ציין בסקירתו כי "התחזיות מצביעות על צמיחה שנתית מנוכת עונתיות בטווח רחב של כ־4.5%-6.0%, כאשר יצוא המיוצר בחו"ל עשוי להעלות את הנתון הכולל. הצמיחה המקומית הבסיסית צפויה להיות מתונה יותר, בשל חולשת הצריכה ברבעון".

הנתונים יפורסמו לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל בשבוע הבא, כאשר בקרב האנליסטים ישנה הסכמה רחבה כי היא צפויה להישאר ללא שינוי ברמה של 3.25%.

מנגד, בארה"ב הדרך להעלאת ריבית סלולה. השווקים מתמחרים כעת העלאה של 25 נ"ב בהחלטה בדצמבר בהסתברות של כ-90%, ומייחסים סיכוי של כ-10% להעלאת גדולה של 50 נ"ב, לאחר שאחד שמושל הפד כריסטופר וואלר ציין בשבוע שעבר כי אינו פוסל תרחיש כזה.

וואלר רחוק מלהיות היחיד שתומך בהעלאת הריבית בדצמבר. שורה הולכת ומתארכת של בכירים ובכירות בפד הצהירו לאחרונה כי הידוק מוניטרי נוסף בארה"ב הוא הכרחי, כאשר האחרונה מביניהם היא נשיאת הפד בבוסטון סוזן קולינס.

קולינס אמרה בכנס כי בכל הנוגע להעלאות ריבית, "מסלול יציב והדרגתי [של העלאות] נראה נכון לדעתי כרגע. אבל אני עם ראש פתוח". לפי רויטרס, היא ציינה כי הציפייה שלה שהפד יוכל לנוע באופן הדרגתי "לא אומרת שיהיה מדובר בקצב מסוים", והדגישה כי נתוני המאקרו משלושת האחרונים גורמים לה לחשוב שתוואי הריבית בשנה הבאה יהיה יותר גבוה מזה שצפתה מוקדם יותר השנה.

5 האם אפל הפכה לחוף מבטחים?

בחברת מחקר ההשקעות Bernstein מצביעים על כך שאפל הולכת ונהפכת למקלט בטוח בעבור משקיעים שמבקשים לצמצם חשיפה למניות ה-AI. בעוד שענקיות כמו אלפאבית ואמזון משקיעות מאות מיליארדי דולרים בהוצאות הון - ואף הציגו ברבעון האחרון תזרים מזומנים חופשי שלילי - באפל הוצאות ההון עומדות על פחות מ-2% מההכנסות והחברה מציגה צמיחה יציבה בתזרים שלה.

"השוק מזמן ניתק את אפל משאר ענקיות הטק וסיווג אותה מחדש כמניה צרכנית דפנסיבית [במקור: consumer compounder]", כתב האנליסט מארק ניומן. לדבריו, אפל חולקת מאפיינים רבים עם מניות בסקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים, כמו ביקוש חילוף צפוי, כוח תמחור מול ספקים ולקוחות, צורכי השקעה נמוכים יחסית והחזרי הון קבועים לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות.

גם הערכות השווי מתיישבות עם התזה: מכפיל הרווח העתידי של אפל עומד כעת על 37, בדומה לענקיות בתחום מוצרי הצריכה הבסיסיים כמו וולמארט (39) וקוסטקו (46), שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיות גבוהות על הצמיחה היציבה שהן מציגות לאורך זמן.

ב-Bernstein קבעו לאפל מחיר יעד של 380 דולר - אפסייד של קרוב ל-7% לעומת מחירה הנוכחי, שנמצא כעת בשיא של כל הזמנים. מתחילת השנה, המניה טיפסה בכ-31%, ושווי השוק הנוכחי שלה עומד על 5.177 טריליון דולר.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.