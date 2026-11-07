אחרי פריצת המיליארדים: סמנכ"ל הכספים של בייננס מתפטר

בורסת הקריפטו הגדולה בעולם בייננס הודיעה היום (שבת) כי סמנכ"ל הכספים שלה, קייזר נג, יעזוב את תפקידו ויוחלף בג’סטין יק. ההודעה מגיעה מעט יותר משבוע לאחר שהבורסה נפלה קורבן למתקפת סייבר חסרת תקדים, שבמהלכה נגנבו מטבעות דיגיטליים בשווי של כ־6.3 מיליארד דולר.

לדברי יי הא, מנכ"לית משותפת בבייננס, נג החליט לעזוב את החברה לאחר יותר מחמש שנות עבודה כדי לפנות למיזם חדש. היא הוסיפה כי תוכנית חילופי התפקידים גובשה ויושמה במהלך ששת החודשים האחרונים, עוד לפני מתקפת הסייבר. החברה לא הצביעה על קשר בין העזיבה לבין האירוע.

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כאמור, עזיבתו של נג מתרחשת בתקופה רגישה עבור בייננס, המתמודדת עם השלכותיה של אחת מגניבות הנכסים הדיגיטליים הגדולות בהיסטוריה. ב־29 באוקטובר הצליחו האקרים לחדור למערכות הבורסה ולגנוב מטבעות דיגיטליים בשווי של כ־6.3 מיליארד דולר. בעקבות האירוע השעתה החברה את האפשרות למשוך כספים מהפלטפורמה למשך כמה ימים, והתחייבה לכסות את הפסדי הלקוחות מכספיה.

לפי הדיווחים, חלק ניכר מהכספים נגנב בתוך כ־20 דקות בלבד. חברות המנפיקות מטבעות יציבים, ובהן טתר וסירקל, הצליחו להקפיא נכסים בשווי של מיליארדי דולרים שנקשרו למתקפה, אך חלק מהמטבעות הגנובים נותרו מחוץ להישג ידן.

בתחקיר ראשוני שפרסמה בייננס בתחילת השבוע נחשף כי המתקפה החלה חודשים לפני הגניבה עצמה. ההאקרים השתמשו בין היתר בראיון עבודה מזויף ובתוכנות זדוניות כדי לחדור למחשבים של מהנדסי תוכנה בחברה, ובהמשך ניצלו את הגישה שהשיגו למערכות הפנימיות כדי לבצע את הגניבה. ה-FBI ייחס את המתקפה לקבוצת האקרים צפון קוריאנית.

מתקפת הסייבר עוררה חששות מחודשים בנוגע לאבטחת הנכסים הדיגיטליים המוחזקים בבורסות קריפטו מרכזיות. בבינאנס הודיעו כי יגבירו את ההשקעה במערכות לזיהוי איומים, בין היתר באמצעות בינה מלאכותית, וכי ימשיכו לפעול להשבת הכספים שנגנבו.