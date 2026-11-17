השנתיים הראשונות של ממשל טראמפ היו מהסוערות שידעו אנשי המדע, הבריאות והפארמה בארה"ב. הן כללו קיצוץ מאסיבי בתקציבי מחקר, מינויים שנויים במחלוקת וחוסר יציבות בגופים הרגולטוריים ומדיניות מחירים ומכסים בלתי צפויה. עכשיו הגיע "הגל הכחול".

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הדמוקרטים כבשו את הקונגרס, ובסקטור הבריאות מקבלים זאת ברגשות מעורבים. מצד אחד, יש כמיהה ליציבות, ומנגד, בחברות הפארמה חוששים לפגיעה בהכנסות ובחדשנות בעקבות דרישת הדמוקרטים להוריד את מחירי התרופות. מה צפוי להשתנות?

הדרמה שמאחורי המדדים היציבים

מאז בחירות האמצע, הפגינו מדד DRG של חברות הפארמה ומדד XBI של חברות הביוטק יציבות, אבל לדברי אורי הרשקוביץ, מנהל ושותף בקרן הגידור Bennu Pharma, זה לא מפתיע וגם לא ניתן להסיק להמשך. "פארמה היא חוף מבטחים, והיא תמיד מצליחה יותר מהשוק בעת חוסר ודאות גבוה, גם אם האי־ודאות נוגעת לשוק הפארמה עצמו", הוא אומר. אנחנו בטוחים שיגיעו הצעות לשליטה במחירי התרופות מטעם הדמוקרטים, והן יועמדו לווטו ע"י טראמפ. כל מי שעתידו תלוי בנשיא יכול בעיקר להתפלל". להרשקוביץ יש גם המלצה: לממש חלק מהרווח לאחר זינוק של 30% במדד הפארמה בשנה האחרונה.

3 המלצות למשקיעים לקראת הגל הדמוקרטי בקונגרס ● הלחץ להוריד מחירים צפוי להשפיע פחות על אלה מבין מניות הפארמה, שהתשלום עבורן הוא מהכיס ולא דרך חברות הביטוח

(אורי הרשקוביץ, Bennu Pharma) ● תיתכן התאוששות במגזר בתי החולים והציוד הרפואי

(יונתן קרייזמן, פסגות) ● אם השקעתם בחברות פסיכדליה, תאי גזע או לונג'ביטי בתקווה שיתקדמו במסלול "הזכות לנסות", כדאי לכם לשקול זאת שוב

(ד"ר ג'רמי לוין)

יונתן קרייזמן, מנהל תחום HEALTH CARE בפסגות ומייסד Valore Finance, מוסיף כי אם היה נדמה לרגע שמשקולת לחץ המחירים על חברות התרופות פחתה, כעת התחושה היא שהשמחה הייתה מוקדמת. "עלויות הבריאות היו נושא מאוד חשוב בבחירות. טראמפ חתם על הסכמים מול חברות התרופות להפחתת מחירים, אך הם אינם שקופים ונראה שהם לא באמת השפיעו על הכנסות החברות. ארה"ב קיבלה בתמורה הקמת מפעלים בשטחה, אבל זה לא עוזר לאזרח האמריקאי עם עלויות הבריאות. לדמוקרטים זה לא מספיק".

ד"ר ג'רמי לוין, בעבר מנכ"ל חברת טבע והיום מהגורמים המשמעותיים בארה"ב בממשק שבין פוליטיקה לפארמה וביוטק, טוען ש"חברות הפארמה הימרו לא נכון. כאשר טראמפ החל להפעיל לחץ על מחירי התרופות, הן החלו לחזר אחריו ולנהל איתו מו"מ, והשקיעו מעט זמן ומאמץ במפלגה הדמוקרטית ולחברות התרופות אין אוזן קשובה שם".

עם זאת, לוין מעריך שלדמוקרטים יהיה קשה להעביר מהלכים חדשים בשנתיים הקרובות, בגלל זכות הווטו של טראמפ והדמוקרטים יוכלו לקדם מהלכים אם יצליחו ליצור שיתוף פעולה עם גורמים רפובליקנים.

לא כל האנליסטים מעריכים שמחירי התרופות בראש סדרי העדיפויות של הדמוקרטים. בריאן אברהמס מ־RBC ודיוויד ריסינגר מ־Leernik Partners, אמרו בכתבה לאתר Biopharma Drive כי להערכתם הדמוקרטים מרוצים מחוק צמצום האינפלציה (IRA) שנחקק בתקופת ביידן והשפעתו על תחום התרופות מתרחבת. הם סבורים שלדמוקרטים יש צרות גדולות יותר, ומחירי התרופות "טופלו".

כך או כך, יש חברות שהלחץ צפוי לדלג מעליהן, אומר הרשקוביץ. "חברות שהתשלום עבור מוצריהן לא מגיע מהממשל - אסתטיקה רפואית, תרופות שנמכרות מעבר לדלפק, ואולי תרופות למניעת השמנה שיש להן שוק גדול לא בסבסוד".

קצב הרכישות של ביוטק ישראלי עשוי לגבור

לחץ על חברות הביג פארמה יכול להיות דווקא הזדמנות לחברות ביוטק ישראליות, אומרים הרשקוביץ ולוין. "השווי של חברת ביוטק אמנם נגזר מההכנסה העתידית הצפויה שלה, שנפגעת במקרה של לחץ מחירים; אך מנגד, כשחברות הפארמה נפגעות, הן עשויות להגביר רכישות כדי לחפות על ירידה בהכנסות", אומר הרשקוביץ. "הייתי מנסה לראות מה הדמוקרטים מתכננים לפני השקעה בתחום". גם לוין מעריך שקצב הרכישות עשוי דווקא לגדול.

הסיבה שמניות בתי החולים עולות

בגזרת בתי החולים, המשקיעים סבורים שמאזן הכוחות החדש מעורר תקווה. "טראמפ תכנן קיצוץ משמעותי בסובסידיות בביטוח הרפואי ב־2027", מסביר קרייזמן. "ידוע שכאשר העשירונים החלשים יותר לא יכולים להרשות לעצמם טיפול רפואי שוטף, הם מגיעים לביה"ח כמקרי חירום והופכים לחוב אבוד שלו. אם הדמוקרטים ימנעו את הקיצוץ, ויותר אנשים יטפלו בעצמם, החוב האבוד יפחת, בתי החולים יהיו בריאים יותר, ויוכלו לרכוש יותר ציוד רפואי. לכן אנחנו רואים עליות במניות של בתי החולים בארה"ב, וגם בחברות הציוד הרפואי שמצבן בשנים האחרונות לא היה מזהיר".

הרשקוביץ מוסיף" "הגורמים במערכת האמריקאית שאולי ייפגעו באופן המשמעותי ביותר הם חברות הביטוח וגורמי הביניים המתווכים (PBM). הייתי מקטין היום חשיפה ליונייטד הלת'קר, הומנה וחברות נוספות מהקטגוריה". בינתיים, המניות הללו דווקא עלו.

המדע הסיני אורב מעבר לפינה

"ממשל טראמפ היה עד כה הזוי ביחס שלו למדע, אך בעוד שקיצץ ודיכא תחומי חדשנות מסוימים, בתחומים אחרים הוא איפשר זאת כמעט ללא רסן - כמו תרופות פסיכדליות, תאי גזע, פפטידים וקנאביס", אומר הרשקוביץ. "אנחנו מברכים על כך שגם בתחומים האלה תהיה כנראה כעת קצת שפיות ויציבות, אבל יכול להיות שהם יתקדמו פחות מהר". לוין מסכים ומוסיף כי "כל תוכניות ה'זכות לנסות' שמציעות לחולים גישה למוצרים שלא נערכו בהם ניסויים מקיפים יהיו תחת מתקפה דמוקרטית. אף אחד לא רוצה שטיפול יאושר במשמרת שלו ומישהו ימות".

דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב / צילום: Reuters, CNP

"אנחנו נראה ניסיון לייצב את ה־FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ואת ה־CDC, המרכז לשליטה במחלות. בשני הארגונים הללו חלו קיצוצים ותחלופה רבה לאחר שטראמפ הכניס את אנשי שלומו (או את אנשי שר הבריאות, רוברט פ. קנדי ג'וניור). הדמוקרטים יכולים למנוע מטראמפ מינויים למשרות הבכירות, אך הוא יכול למנות מנהלים זמניים".

בכל מקרה, טוען לוין, טראמפ פגע במדע בארה"ב באופן שיהיה קשה לתקן, ובינתיים סין צוברת כוח. תוך עשור, לדבריו, היא תתחרה מול ארה"ב בכל תחומי החדשנות הרפואיים, בעזרת ממשל טראמפ ולמרות הבחירות הנוכחיות. "במשך שנים הצעתי לישראל להפוך לאתר מומחה בניסויים קליניים מוקדמים במחלות נדירות. בינתיים, סין קצת השתלטה על התחום הזה וההזדמנות לישראל קיימת, אך פחות גדולה".

בנימה אופטימית, קרייזמן מסמן חברות שעשויות להרוויח. "תקציבי המדע בארה"ב ענקיים ומהווים את הדלק לתעשייה שלמה של חברות ציוד מעבדה ומחקר, כמו תרמו פישר או דנהר; אלו צפויות ליהנות מהשינוי במגמה".