סוף למאבק? הצעת רכישה לאלרון בפרמיה של 100% על השוק

חברת אלרון הודיעה היום (ב') כי בעלי השליטה בחברה, קבוצת אריאלי EL, קיבלו הצעה לרכוש את מלוא חלקם בחברה (58%) במחיר של 6 שקלים לכל מניה של החברה, מעט מעל פי 2 מהמחיר היום. ההצעה תהיה תקפה עד 19 בנובמבר, יום חמישי הקרוב.

מניית אלרון נמצאת כעת בהקפאת מסחר, ושווי החברה עומד על 155 מיליון שקל.

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העסקה, אם תתקבל, תאפשר לאריאלי EL לפרוע חוב של 90 מיליון שקל שנטלה מהפניקס בית השקעות לשם רכישת השליטה באלרון ביולי 2024. הלוואה זו עמדה כעננה מעל אלרון, כאשר לאחר ירידה במחיר מניית החברה, לא עמדה אריאלי EL בתנאי ההלוואה. בהפניקס שקלו לממש את מניות אלרון שהועמדו כבטוחה להלוואה ולמכור אותם לרוכש אחר. גורל זה נדחה כאשר אריאלי EL החזירה חלק מן ההלוואה (על פי ההערכות, כ-20 מיליון שקל), אבל מבחינת הפניקס הבעיה עדיין לא נפתרה.

בהצעה הנוכחית, התוצאה מבחינת אריאלי EL תהיה דומה לתרחיש שתואר לעיל מן הבחינה שהיא תאבד את החזקתה באלרון, אלא שהיא זו שתבצע את העסקה. התמורה צםויה להיות כ-180 מיליון שקל, כך שאחרי שתחזיר להפניקס את חלקה, אריאלי תצא מרווחת בכמה עשרות מיליוני שקלים על השקעתה: היא שילמה כ-196 מיליון שקל כדי לרכוש את השליטה באלרון, ובתקופה שעברה שילמה אלרון דיבינדים, מהם כ-55 מיליון שקל הגיעו לאלרון.

הרוכשת היא חברת בלוגייט קפיטל. ההון של החברה מגיע ממשפחת מלניק, משפחה ניו יורקית שיש לה היכרות מוקדמת עם משפחתו של אוון רנוב, שותף באריאלי EL, אשר משפחתו היא מקור רוב ההון של החברה. את הפן העסקה של ההשקעה של ההשקעה מוביל מיכה לייקין אבני, מנכ"ל חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה, ולשעבר שותף בקרן הון הסיכון JVP ודירקטור במספר חברות הייטק. הוא הצפוי להתמנות ליו"ר החברה, אם העסקה תתקבל.

ארגון הרופאים עובדי המדינה ביקש לפתוח בחקירה

לייקין אבני עלה לכותרות לאחרונה כאשר טען בערוץ 14 כי: "בבתי החולים שלנו יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים ומשתיקים את זה יום-יום". בעקבות זאת ארגון הרופאים עובדי המדינה (אר"מ) פנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, בבקשה להורות למשטרה לפתוח בחקירה נגדו.

ברקע העסקה גם סכסוך בין השותפים באריאלי LM - מצד אחד אוון רנוב ואריק בן טוב, שותפים באריאלי קפיטל, ומצד שני השותפה ליסיה בכר-מנוח, שמונתה על ידם ליו"ר החברה. כל אחד מהשותפים מחזיק בשליש מאריאלי LM. השותפים לא הסכימו כיצד לפתור את סוגיית ההלוואה מול הפניקס, הסכסוך הסלים לטענה של בכר-מנוח כי קיבלה איומים עליה ועל משפחתה, ולפני כחודש הובילו השותפים רנוב ובנטוב מהלך שבו מינו דירקטורים חדשים לחברה, ואלה הדיחו את בכר-מנוח מתפקיד היו"ר (אם כי היא נותרה דירקטורית). בכר-מנוח הגישה לחברה מכתב תלונה, ובו טענה כי הדחתה לא הייתה חוקית.

אלרון התמקדה בשנים קודמות בתחום המכשור הרפואי והתוכנה ורשמה בין היתר אקזיטים בחברות גיוון אימג'ינג וקרטיהיל. תחת השליטה החדשה הדגישה בכר-מנוח את תחומי הדיפנס-טק והסייבר, ומאז כניסתה לתפקיד היו"ר מימשה אלרון 6 החזקות, וביצעה 20 השקעות חדשות, בסכום של 12 מיליון דולר. כאמור, בתקופה זו חילקה אלרון כ-30 מיליון דולר דיבידנדים, שיותר ממחציתם זרמו לבעלת השליטה. על פי דוחות החברה שפורסמו לפני כשבועיים, בקופתה יש כ-53 מיליון דולר במזומן, כך שלמרות שהאתגרים של בעלת השליטה משפיעים על מחיר המניה, החברה עצמה כרגע יציבה.