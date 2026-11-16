ביטוח ישיר השקעות פיננסיות תשלם 16 מיליון שקל לאוצר המדינה

ביטוח ישיר השקעות פיננסיות, בעלת השליטה בחברת הפינטק נימה (Neema), תשלם 16 מיליון שקל לאוצר המדינה. זאת במסגרת צו מוסכם שפרסמה הממונה על התחרות מיכל כהן בעקבות הקצאת מניות מיעוט בנימה לבנק דיסקונט ולבנק הפועלים. דיסקונט והפועלים כבר שילמו 40 מיליון שקל כל אחד.

הזכויות של הבנקים חזרו לביטוח ישיר, כך שהמעשים שנבחנו אינם מתקיימים עוד.

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מבדיקה שערכה הממונה על התחרות עלה לכאורה כי נימה התחרתה בבנקים במתן שירותים בתחום הבנקאות הקמעונאית. למשל, ארנק דיגיטלי המאפשר ניהול חשבון; העברות כספים בינלאומיות; המרת מט"ח; כרטיס חיוב נטען המחובר לחשבון; והעברות P2P; וכי נימה תכננה להציע שירותים נוספים ולהרחיב את פעילותה לקהלים חדשים, באופן שיגביר את התחרות שלה בבנקים.

לפי רשות התחרות, על רקע זה ועל רקע ריכוזיותו של תחום הבנקאות, החזקה של דיסקונט או הפועלים במניות מיעוט ובזכויות נלוות בנימה, ובזכות למינוי דירקטור, עלתה לכאורה כדי הסדר כובל אסור.

הממונה על התחרות סברה כי הזכויות שהוקנו לדיסקונט או להפועלים היו עלולות להשפיע על ההתנהלות התחרותית של נימה ושל הבנקים באופן שיקטין את התחרות ביניהם.

הצו ניתן לאחר שביטוח ישיר קנתה חזרה מהבנקים את כל החזקותיהם של דיסקונט והפועלים בנימה.

נימה הוקמה בשנת 2015. היא מפתחת חשבונות דיגיטליים וטכנולוגיות להעברת מט"ח בין מדינות, והתחילה את דרכה בהצעת שירותי בנקאות דיגיטלית ללא צורך בתעודת זהות בנקאית לעובדים הזרים בישראל.