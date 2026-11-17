דיווחים שוטפים

07:53 - שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י נפגש הבוקר במוסקט עם שר החוץ של עומאן בדר אל-בוסעידי

03:07 - צה"ל על הפיגוע בפאתי יריחו: מחבלים האיצו עם רכבם לעבר רכב ישראלי ופגעו בו. מיד לאחר הפגיעה, יצאו מרכבם עם כלי תקיפה, תקפו ופצעו את יושבי הרכב. בהמשך, יודו אבנים לעבר הישראלים שהגיבו בירי להסרת האיום. ישנם פצועים ישראלים ופלסטינים

תוך זמן קצר, כוחות הביטחון קפצו למקום ומבצעים כעת מרדף אחר חשודים וחסימות בכל רחבי המרחב.

00:52 - פיגוע משולב במרחב יריחו: ישראלים נפצעו מתקיפה בגרזן, מצוד מתנהל אחר החשודים

פלסטינים ניסו תחילה לדרוס ישראלים שנסעו ברכב בדרכם להתנחלות בפאתי יריחו. לאחר מכן יצאו מרכבם, תקפו אותם בגרזן ופצעו אותם. הישראלים שהותקפו השיבו אש להסרת האיום. מצוד מתנהל אחר החשודים. לכתבה המלאה



00:31 - צה"ל: דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע באזור יריחו - הפרטים בבדיקה

מוקד האירוע - ההתנחלות החדשה בפאתי יריחו. עד כה ידוע על שני פצועים, כוחות צה"ל נמצאים במקום

23:45 - המרכז הבריטי לסחר ימי (UKMTO) מדווח כי מכלית שהפליגה במצר הורמוז הותקפה כ-7 מיילים ימיים מצפון לח'סאב שבעומאן. כתוצאה מהתקיפה, המכלית הושבתה ופרצה שרפה בחדר המנועים. לפי הדיווח, אנשי הצוות לא נפגעו

התרעות הופעלו מחשש לחדירת כטב"ם בשדה הגז ח'ור מור, אחד משדות הגז הגדולים בחבל כורדיסטן שבעיראק - כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי מקורות ביטחוניים

פורסם לראשונה ב־N12