רונן אלעד, בעל השליטה החדש בחברת התעופה ארקיע, לא מגיע לעולם העסקי מרקע פיננסי קלאסי. בעברו הוא שירת בשייטת 13, שם הגיע לדרגת רב־סרן. לאחר השירות הצבאי החל לפעול בעולם העסקים, ובמהלך השנים הפך למשקיע סדרתי, באמצעות חברת אלעד החזקות שבבעלותו.

אתמול (ב'), דירקטוריון ארקיע וועד העובדים בחרו בהצעת הרכישה שלו, והעסקה נחתמה. במסגרת העסקה אלעד יזרים לחברה כ-30 מיליון דולר ויהפוך לבעל השליטה, וקבוצת נקש תזרים 8.5 מיליון.

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על־פי החלטת הדירקטוריון, אלעד יחזיק כעת ב-82% ממניות החברה, וקבוצת נקש תישאר עם 3% בלבד. כך לפי ההסכמות, מניות העובדים ידוללו מ־22% ל־15%. בנוסף, יובטחו להם שני דירקטורים ומשקיף נוסף בדירקטוריון.

רונן אלעד אישי: בן 61, נשוי ואב לארבעה, מתגורר בסביון

מקצועי: משקיע בחברות באמצעות חברת אלעד החזקות שבבעלותו; התפרסם כשרכש ב־2005 את קבוצת הכדורגל הפועל פתח תקווה, בה החזיק ארבע שנים. מעורב בפעילות פילנתרופית ומסייע רבות למטולה

עוד משהו: היה רב־סרן בשייטת

משלב פילנתרופיה ועסקים

אחד המהלכים הראשונים שבאמצעותם התפרסם אלעד היה רכישת קבוצת הכדורגל הפועל פתח תקווה בשנת 2005. אלעד החזיק בקבוצה במשך ארבע שנים, ובהמשך המשיך לפעול בתחומים מגוונים, הרחק מעולם הספורט. בין החברות שבהן החזיק לאורך השנים נמצאת גם רשת שילב, לצד השקעות בתעשייה, תשתיות ופעילות מסחרית. הוא היה שותף גם להקמת רשת מוצרי הבית ג'מבו ביוון.

אחת ההשקעות המרכזיות של אלעד בשנים האחרונות היא סינרג'י כבלים, יצרנית כבלי החשמל משדרות. את סינרג'י הוא רכש ב־2021 מקרן פורטיסימו, לאחר שנים של קשיים עסקיים, לפי שווי של כ־15 מיליון שקל.

מאז הרכישה הוביל אלעד תהליכי התייעלות והתרחבות, שהגדילו את הכנסות החברה ואת רווחיה. בהמשך הכניס לחברה את קרן מנור אוורגרין, שהשקיעה בה 80 מיליון שקל תמורת 35% מהמניות. במסגרת המהלך מוזגה לתוכה גם יונירום, ספקית מערכות אל־פסק וציוד לחוות שרתים.

מי שעבדו איתו לאורך השנים מתארים איש עסקים שאינו מסתפק בניהול מרחוק. שותפו בסינרג'י, אבי אורטל, סיפר לגלובס כי אלעד לומד את החברה לפרטים, מכיר את קווי הייצור ונמצא בעסק עצמו. גם יו"ר ועד העובדים בסינרג'י, ניסים פרץ, העיד על שינוי ביחס לעובדים מאז כניסתו של אלעד לחברה.

לצד הפעילות העסקית, אלעד מעורב בשנים האחרונות גם בפעילות פילנתרופית, ובפרט בסיוע ליישוב מטולה, שנפגע קשות במהלך המלחמה האחרונה.

הקשר החל לאחר הפסקת האש בנובמבר 2024, בעקבות ביקור של אשתו ביישוב במסגרת קבוצת מתנדבים. מאז, לפי ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, אלעד מסייע ליישוב באופן שוטף, בין היתר באמצעות תרומות כספיות, סיוע בהקמת החברה הכלכלית המקומית ותמיכה בהקמת מרכז חוסן.

אזולאי אף כינה אותו "אראלה ממפעל הפיס" של מטולה, וסיפר כי אלעד מגיע ליישוב באופן קבוע ומסייע בקידום תוכניות עתידיות בתחומי התיירות, האטרקציות והעסקים.

פועלת בסביבה רגישה

אלעד, נשוי ואב לארבעה, מתגורר בסביון ונחשב לאדם שאינו מרבה להתראיין. מי שמכירים אותו מתארים איש עבודה חרוץ, שמקפיד להכיר לעומק את החברות שבהן הוא משקיע ומעדיף לפעול בשקט.

הכניסה לארקיע עשויה להיות אחת ההשקעות הבולטות בקריירה העסקית שלו. בניגוד לחברות תעשייה ותשתיות, חברת תעופה פועלת בסביבה רגישה במיוחד לתנודות במחירי הדלק, למצב הביטחוני, לתחרות הבינלאומית ולרגולציה. גם אחרי שנים שבהן ארקיע התמודדה עם אתגרים עסקיים, היא נותרה שחקנית משמעותית בשוק התעופה הישראלי.

עבור אלעד, מדובר כעת במבחן מסוג אחר: האם שיטות העבודה שהפעיל בתעשייה ובחברות אחרות יצליחו גם בענף התעופה, שבו נדרשים לא רק הון וסבלנות, אלא גם יכולת להתמודד עם תנודתיות חריגה ולנהל פעילות מורכבת לאורך זמן.