יזם נדל"ן, בעלי חברת נדל"ן מהגדולות בארץ, נחקר היום (ג') בפעם השנייה בחשד למעורבות בפרשת השחיתות לכאורה בחברת עזרה ובצרון, חברת־בת של עיריית תל אביב־יפו העוסקת בהתחדשות עירונית. יחד אתו עיכבה היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 שני חשודים נוספים.

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מהמשטרה נמסר כי בחיפושים במשרדי החברה ובבתי החשודים נתפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית שיועברו לבחינה ראייתית, ובהמשך צפויים להגיע לחקירה חשודים ועדים נוספים.

ביוני 2025 החלה החקירה הגלויה בפרשה, במסגרה נחקר חשד כי הועבר שוחד בהיקף של 10 מיליון שקל מקבלנים ומבעלי עניין לד"ר אלי גינזברג, מנכ"ל חברת עזרה ובצרון, שקידם אינטרסים שלהם בפרויקטי בנייה ברחבי העיר. ביאח"ה חושדים כי הוא ניהל קשרים עם חברות קבלניות וספקים, זכיינים של התאגיד, ובתמורה לקבלת שוחד - קידם אינטרסים כלכליים ועסקיים שלהם. הוא חשוד בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון.

על־פי החשד, החברה קיבלה את כספי השוחד מקבלנים, מספקים ומזכיינים החשודים בפרשה והוציאה להם חשבוניות פיקטיביות בתואנות שווא של שירותי ייעוץ ושירותים אחרים, שלא ניתנו בפועל. לפי החשד, החשבוניות הוגשו לרשות המסים על־ידי "נותני השוחד" לצורכי קיזוז המע"מ והקטנת חיוב המס.

המשטרה ורשות המסים פשטו אז על משרדי החברה העירונית. במהלך הפשיטה בוצעו מעצרים של המנכ"ל ובכירים נוספים בחברה וכן של גורמים החשודים במעורבות במנגנון השוחד. גינזברג שוחרר לאחר מספר ימים.

עזרה ובצרון היא חברה־בת של עיריית תל אביב־יפו, שנוסדה בשנת 1937 ופועלת ללא כוונת רווח. החברה מרכזת תחת קורת־גג אחת את כל תחומי הבנייה ועוסקת בייזום, בתכנון ובבנייה של פרויקטים לבינוי ציבורי ולרווחת תושבי העיר.

בשנים האחרונות הקימו העירייה ועזרה ובצרון פרויקטים לדיור בהישג יד בעיר. בין הפרויקטים שהחברה מעורבת בהם, לפי אתר העירייה: פרויקט & EAST, פרויקט עזריאלי טאון, פרויקט החשמונאים - גינדי TLV, פרויקט מידטאון, פרויקט גני שפירא, פרויקט יסוד המעלה, פרויקט מגדלי הצעירים ועוד.

*** חזקת החפות: אלי גינזברג ויתר החשודים לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.