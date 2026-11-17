ארבע שנים קשות עברו על יצרנית מוצרי המיזוג והאנרגיה תדיראן , שבשליטתו ובניהולו של משה ממרוד. אלא שכעת, בחברה מקווים לשים מאחוריהם את השנים הקשות, ומציגים צמיחה בהכנסות לצד זינוק ברווח הנקי.

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את הרבעון השלישי סיימה תדיראן עם הכנסות של כ-572.7 מיליון שקל, צמיחה של כ-9.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע מצמיחה בשני מגזרי הפעילות - האנרגיה שהציג צמיחה של 10% ומוצרי הצריכה (מזגנים ומוצרי חשמל) שצמח בכ-8.4% (בעיקר הודות לפעילות מוצרי החשמל). בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של השנה עמדו ההכנסות על כ-1.5 מיליארד שקל, צמיחה של כ-10% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, הציגה החברה קפיצה של כ-76% ברווח הנקי שעמד על כ-40.8 מיליון שקל. הגידול ברווח הנקי נבע משיפור ברווחיות התפעולית, לצד רווחי שיערוך משמעותיים הנוגעים לאופציות שהיא מחזיקה בחברה־הבת VP Solar באיטליה. בסיכום החודשים ינואר-ספטמבר מעבר לרווח נקי של 57 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-33 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

קפיצה של 35% במניה מתחילת השנה

ברקע לדוחות, בשנים האחרונות התמודדה תדיראן עם ירידה מתמשכת בהכנסות לצד הפסדים, אשר באו לידי ביטוי בהורדה של תחזיותיה פעם אחר פעם. הללו באו גם לידי ביטוי בירידה של 19% במחיר מנייתה בשלוש השנים האחרונות, בזמן שהמדדים והמניות בשוק המקומי הרקיעו שחקים. עם זאת, מתחילת השנה, בצל השיפור בתוצאות קפצה המניה ב-35% והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-1.5 מיליארד שקל.

"התוצאות משקפות את איכות הצמיחה ואת פירות העבודה שהשקענו בשיפור הפעילות ובבניית מנועי הצמיחה שלנו", מסר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל קבוצת תדיראן גרופ. "הפכנו את תדיראן מחברה המזוהה בעיקר עם מיזוג אוויר לקבוצה עסקית חזקה ומגוונת, הפועלת בישראל ובאירופה בשלושה תחומים מרכזיים: אקלים, אנרגיה ודאטה סנטרס. היום אלו פעילויות קיימות, עם יכולות, לקוחות והזמנות".

תדיראן פועלת בשני מגזרים מרכזיים: מוצרי צריכה ואנרגיה. במסגרת המוצרי הצריכה היא פועלת בייבוא ומכירה של מזגנים (תדיראן, אמקור, ספרה, טושיבה וספקטרה) וכן בייבוא ושיווק מוצרי חשמל ביתיים. במגזר האנרגיה, היא מספקת פתרונות למערכות פוטו-וולטאיות (תדיראן סולאר בישראל ו-VP Solar באיטליה), מערכות אל-פסק (UPS), מערכות טעינה לכלי רכב חשמליים ומערכות אגירת אנרגיה, מערכות קירור ייעודיות לחוות שרתים.