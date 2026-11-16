חודש אוקטובר היה שלילי בבורסה בתל אביב וגם בוול סטריט, כשמדד ת"א 35 איבד במהלכו 3.5% ומדד הדגל האמריקאי S&P 500 ירד בכ־1%. מנגד, הדולר זינק מול השקל והעניק תשואה חיובית למי שחסכו במסלולים הצמודים למדד המניות האמריקאי. בארץ העיבו תוצאות הבחירות לכנסת, שלא הניבו הכרעה ברורה ועוררו חשש מפלונטר פוליטי, על הבורסה שדשדשה כבר חודשים קודם לכן. בארה"ב התגברו החששות סביב תחום הבינה המלאכותית. הירידות במדדים הללו השתקפו כמובן בתשואות קרנות ההשתלמות והפנסיה.

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במסלול הכללי בקרנות ההשתלמות רשמו 11 הגופים שנסקרו (כולל בית ההשקעות אינפיניטי שמנהל פעילות קטנה יותר), תשואה שלילית ממוצעת של 0.2% באוקטובר. מתחילת השנה הם עדיין בתשואה חיובית של 6.6%. במסלול המנייתי התשואה ירדה בממוצע ב־1.1%, ומתחילת השנה היא עומדת על 10.5%. בפנסיה, במסלול לבני 50 ומטה ירדה התשואה הממוצעת ב־1.2%, אך מתחילת השנה היא עדיין חיובית, על 8%.

יצוין כי חלה שונות גדולה יחסית בתשואות בין הגופים, משום שחלקם סיכמו את החודש ב-29 באוקטובר, וחלק לפי ה-30 בחודש, שבו היו ירידות חדות בת"א וב-S&P 500 של כ-2%. לכן נוצר פער טכני מעט בין גופי הגמל.

הגוף היחיד שעלה

מור בית השקעות היה הגוף היחיד שהציג באוקטובר תשואה חיובית במסלול הכללי בהשתלמות, 0.4%. והוא גם במקום הראשון באפיק המנייתי (מבין הגופים הגדולים). מתחילת השנה מור במקום השני עם 8%, אחרי כלל (8.3%). אחריו באוקטובר נמצאת אינפיניטי, גוף קטן כאמור, שנותרה ללא שינוי. ילין לפידות, מיטב וכלל ירדו כל אחד ב־0.2%.

גם במסלול המנייתי הובילו מור ואינפיניטי, אך שניהם ירדו ב־0.4%. אחריהם ילין לפידות (ירידה של 0.7%) ואנליסט (-0.9%). בתחתית התשואות במסלול המנייתי נמצאים הגופים הראל (מינוס 1.8%), אלטשולר שחם (-1.7%) ומנורה מבטחים (-1.4%). גם באוקטובר שררה המגמה שבה ארבעת הגופים המובילים במסלול הכללי הם בתי השקעות ולא חברות ביטוח.

במור מסבירים את הפער בתיק הלא סחיר של הבית. "אנחנו משקיעים בלא סחיר המון משאבים, וזה חלק אסטרטגי מאוד בניהול ההשקעות שלנו", אומר ערן קלינסקי, סמנכ"ל ההשקעות במור גמל ופנסיה. הוא מדגיש כי לא צריך להסתמך על חודש בודד, כשהמבט של המשקיעים, כמו גם של מנהלי ההשקעות, צריך להיות לטווח ארוך.

עוד לדבריו, "בשנים שבהן השוק עולה חזק מאוד, כמו השנים האחרונות, התיק הלא סחיר פחות בא לידי ביטוי. הוא לא אמור להניב תשואה כמו התיק הסחיר. דווקא בשנה נורמלית יותר הוא פתאום בולט". קלינסקי מוסיף כי "תמיד האמנו בניהול סיכונים ובתיק מפוזר ומאוזן, וזה בולט יותר בחודש שבו התשואות חלשות".

כרמל קני, מנהל ההשקעות הראשי בקופות הגמל של ילין לפידות, מוסיף כי "לאחר תקופה ממושכת של עליית תשואות באפיק האג"ח הממשלתיות, וביצועי יתר של הבורסה המקומית על פני שוקי חו"ל, חודש אוקטובר התאפיין במגמה הפוכה של ביצועי חסר לשוק הישראלי, בין היתר עקב חוסר הוודאות הפוליטי לאחר הבחירות. גם השווקים בחו"ל התאפיינו בתנודתיות גבוהה עקב חששות לגבי תחום ה־AI. בחודש זה האג"ח הממשלתיות הארוכות שימשו עוגן של ביטחון בתיקים, לנוכח עליות שערים שתרמו לתשואות. בראייה קדימה, חוסר הוודאות הפוליטי והאתגרים התקציביים עדיין מהווים משקולת על השוק כאן, כשגם הסיכון העולמי בתחום הטכנולוגיה משפיע עלינו, עקב התלות הגבוהה בתחום של הכלכלה הריאלית בישראל".

חברות הביטוח אכזבו

את הירידה החדה במסלול הכללי (-0.6%) רשם אלטשולר שחם, ואחריו מנורה מבטחים (מינוס 0.5%) והראל (-0.4%). במסלול המנייתי הגרועים היו הראל (-1.8%) אלטשולר שחם (-1.7%) ומנורה מבטחים (-1.4%). מעט מעלים הפניקס וכלל, שירדו כל אחד ב־1.3%. כך, כל חמש חברות הביטוח הגדולות סיימו את החודש מתחת לממוצע במסלול המנייתי. אלטשולר שחם נמצא בתחתית גם בטווח של שלוש שנים בשני המסלולים: 41% בכללי ו־73% במנייתי. בצד השני של הטבלה כלל, עם 51% ו־91% בהתאמה.

התחזקות הדולר סייעה לחוסכים במסלול שצמוד למדד S&P 500, כשההתחזקות החלה במהלך אוקטובר וכיום באמצע נובמבר המטבע נסחר סביב 3.2 שקלים. כתוצאה מכך האפיק שהני"ע בו נקובים בדולרים עבר לתשואה חיובית. החוסכים במסלולים הצמודים ל־S&P 500 בהשתלמות נהנו מתשואה ממוצעת של 2.4%, בטווח של 2.1%-2.5% בין הגופים, ומתחילת השנה עלה המסלול ב־10.5%, בדומה למנייתי. בשלוש השנים האחרונות הוא עלה ב־47%, לעומת 84% בממוצע במסלול המנייתי, כמעט כפול.

נובמבר יכה בחוסכים?

מי שמקווה לבשורה חיובית יותר מחודש נובמבר, כנראה יישאר מוטרד. מדד ת"א 35 ירד ב־0.5% בשבועיים הראשונים לחודש, ומגמה שלילית נרשמה גם במדדי וול סטריט S&P 500 ונאסד"ק, על רקע חששות מהתפוצצות בועת AI וכן פרשת מנכ"ל אנבידיה המודח. גם בחירות האמצע בארה"ב השפיעו לשלילה על השווקים, כשהדמוקרטים השתלטו על הקונגרס וגבר החשש לשיתוק פוליטי. בשיא הטלטלה מדד נאסד"ק צנח ביום אחד (ה־5 בנובמבר, לאחר בחירות האמצע) ב־5.5% וה־S&P 500 איבד 4.4%, ולאחר מכן השניים התאוששו.

"המים סוערים", אומר קלינסקי ממור. "האינפלציה בארה"ב ובעולם די גבוהה, יש צפי לעליות ריבית, והתשואה על האג"ח האמריקאית ל־10 שנים מעל 5%. ברור שה־AI היא מהפכה אמיתית, אבל אנחנו רואים השקעות הון עצומות ועדיין לא יודעים מה ה־ROI (החזר השקעה) לחברות שמובילות אותה".

באשר לישראל, לדבריו "אם תקום פה ממשלה טובה ויציבה, השוק יכול לעלות חזק. אם הולכים לבחירות נוספות, הוא יכול לרדת חזק. לכן צריך איזון נכון בין ישראל לחו"ל". להערכתו, דווקא עכשיו "זה הזמן להגדיל חשיפה לחוב, ממשלתי ובעיקר קונצרני. פעם היינו רגילים לקבל 6%-7% במסלול הכללי ולהגיד תודה. היום אג"ח לבדן יכולות להביא את זה".

קני מילין לפידות מעדיף להטות את התיק לחו"ל, בהסתכלו קדימה. "חוסר הוודאות הפוליטי והאתגרים התקציביים הנובעים מצורכי הביטחון, עדיין מהווים משקולת על השוק הישראלי", הוא אומר. "אנו ממשיכים להעדיף תיק השקעות מפוזר, עם הטיה למדדי המניות המובילים בעולם". קני גם מזהיר מפני החולשה של הנכסים הלא סחירים: "בעקבות תיקונים משמעותיים למטה במחירי מניות רבות בישראל ובעולם השנה, נראה שצפויים בעתיד שיערוכים שליליים רבים בהשקעות לא סחירות בתיקים מוסדיים, בעיקר בתחום הנדל"ן וחברות קטנות-בינוניות".