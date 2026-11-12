חברת הביטוח הכשרה אישרה היום (ה') את הפרסום בגלובס, לפיו היא פועלת להיכנס לתחום הגמל. בדיווח לבורסה, מסרה כי חברת הבת הגישה בקשה לרישיון והיתר שליטה מרשות שוק ההון, לצורך הקמת חברה מנהלת ופתיחת פעילות בתחום, צפויה להיות מוגשת על ידי חברת האם, הכשרה החזקות ביטוח.

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הדיווח מגיע בעקבות הפרסום אתמול בגלובס, ולפיו הכשרה, שבבעלות אלי אלעזרא ובניהול שמעון מירון, צפויה להגיש בימים הקרובים בקשה להיתר מרשות שוק ההון. לפי הפרסום, הכשרה תקים את פעילות הגמל מאפס, ואינה פוסלת מיזוגים ורכישות בהמשך כדי לצמוח.

על פי הפרסום, בהכשרה מעוניינים להגיע בתוך 3-4 שנים להיקף נכסים של 50 מיליארד שקל. כדי לעמוד ביעד הזה, החברה תצטרך להזרים כ-500 מיליון שקל מהבית לתשלום עמלות לסוכני הביטוח. לפי הערכות בענף, נקודת האיזון בתחום היא היקף נכסים מנוהלים של כ-40 מיליארד שקל.

כניסתה של הכשרה לתחום מצטרפת לזו של איילון, שהחלה לפעול בגמל באוגוסט האחרון וגייסה מאז כ-3 מיליארד שקל, ולבית הסוכן פרופיט, שבוחן כניסה לתחום. קודם לכן, לא נכנס שחקן חדש לשוק במשך כמה שנים.

היקף הנכסים המנוהלים בענף הגמל, שכולל קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה וחיסכון לכל ילד, זינק ב-70% בשלוש השנים האחרונות והגיע ל-1.1 טריליון שקל. ההפקדות לחיסכון ארוך הטווח עומדות על יותר מ-200 מיליארד שקל בשנה.

בענף פועלים בתי ההשקעות מיטב, מור, אלטשולר שחם ואנליסט וילין לפידות, וחברות הביטוח הפניקס, הראל, כלל, מנורה מבטחים ומגדל. הגופים המנהלים מכניסים כ-6.7 מיליארד שקל בשנה מדמי ניהול, לפני העמלות לסוכנים, שמגיעות לכ-40% מהסכום. דמי הניהול בתחום נעים בין 0.6% ל-0.8%.