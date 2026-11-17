חברת החלל הישראלית רמון ספייס (Ramon.Space), המפתחת תשתיות מחשוב מתקדמות ללוויינים, הודיעה על השלמת סבב גיוס B בהיקף של 124 מיליון דולר. את הסבב הובילה קרן ההשקעות PSG, בהשתתפות ענקית השבבים האמריקאית מיקרון טכנולוג'י (Micron Technology), שהצטרפה כמשקיעה אסטרטגית, Senvest והפניקס פיננסים.

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בסבב השתתפו גם המשקיעות הקיימות StageOne, Deep Insight ו־Grove Ventures. החברה, המעסיקה כיום כ־130 עובדים, מתכננת להשתמש בכספי הגיוס להרחבת יכולות הייצור, להאצת פיתוח מוצרים חדשים ולהתרחבות בשווקים הבינלאומיים. בשיחה עם גלובס אומר מנכ"ל החברה, אבי שבתאי, כי רמון ספייס נערכת להכפלת מצבת כוח האדם שלה. מרכז פעילותה נמצא בישראל, ולצדו היא פועלת בארה"ב ובבריטניה ומקימה מרכז נוסף בגרמניה.

רמון ספייס הוקמה בשנת 2004, אך בשנת 2020 שינתה את המיקוד העסקי שלה והחלה להתמקד בפיתוח תשתיות מחשוב לחלל. החברה מפתחת מערכות המאפשרות ללוויינים לעבד, לאחסן ולהעביר מידע, ללא צורך להסתמך באופן בלעדי על העברת הנתונים לכדור הארץ לצורך עיבודם. מערכותיה משמשות, לדברי החברה, במשימות מסחריות וממשלתיות, בין היתר בלווייני תקשורת ובמערכות תצפית על כדור הארץ.

SpaceX האיצה את התפתחות השוק

לדברי שבתאי, הצמיחה בתעשיית החלל יוצרת ביקוש גובר לתשתיות מחשוב מתקדמות, בין היתר בעקבות התרחבות השימוש בבינה מלאכותית והגידול במספר הלוויינים המשוגרים לחלל. אחד הגורמים שהאיצו את התפתחות השוק הוא חברת SpaceX של אילון מאסק, שהפכה את השיגורים לחלל לנגישים יותר מבחינה מסחרית וסללה את הדרך לכניסתן של חברות נוספות לתחום. "SpaceX היא אחד הזרזים המרכזיים של השוק הזה", אומר שבתאי. "אנחנו רואים יותר ויותר שחקנים שנכנסים לתעשייה, והחלל הופך בהדרגה לתחום מרכזי יותר בכלכלה". לדבריו, ההתפתחות הזאת מייצרת הזדמנות עבור רמון ספייס, שמבקשת לספק את תשתיות המחשוב שעליהן יתבססו הדורות הבאים של הלוויינים והמערכות הפועלות בחלל.

אחד התחומים שאליהם מכוונת החברה הוא הקמת חוות שרתים בחלל, שיאפשרו לאחסן ולעבד כמויות גדולות של מידע ישירות מחוץ לכדור הארץ. רמון ספייס מבקשת לספק את תשתיות המחשוב שעליהן יתבססו מרכזי הנתונים הללו, בדומה לתשתיות המפעילות כיום חוות שרתים על פני כדור הארץ.

אלא שהפעלת מערכות מחשוב בחלל מורכבת משמעותית מהפעלתן בכדור הארץ. המערכות נדרשות להתמודד עם קרינה, טמפרטורות קיצוניות, מגבלות אנרגיה ואתגרי קירור. "בחלל אין אוויר, ואי אפשר פשוט להפעיל מערכת קירור כמו במרכז נתונים רגיל", מסביר שבתאי. "צריך לפתח פתרונות ייחודיים. זאת לא טכנולוגיה שאפשר לקחת ממערכת קרקעית ולהתקין על לוויין".

המערכות של רמון ספייס / צילום: רמון ספייס

לדבריו, האתגרים הללו יוצרים חסמי כניסה משמעותיים לשוק. "כדי להצליח בתעשייה הזאת צריך שלושה דברים: טכנולוגיה, יכולת ייצור ובסיס לקוחות. בשלושת התחומים האלה הצלחנו לבנות בשנים האחרונות עמדה משמעותית". כניסתה של מיקרון כמשקיעה אסטרטגית משקפת גם את ההתעניינות הגוברת של חברות מעולמות השבבים והמחשוב הקרקעי בתעשיית החלל. שבתאי מעריך כי חברות נוספות ינסו להיכנס לתחום בשנים הקרובות, מה שעשוי ליצור עבור רמון ספייס הזדמנויות לשיתופי פעולה.

"מדינות רוצות ריבונות בבינה מלאכותית ובחלל"

אחד ממנועי הצמיחה שעליהם בונה החברה הוא החיבור בין תשתיות התקשורת והמחשוב בכדור הארץ לבין מערכות לווייניות. בין היתר, החברה מפתחת פתרונות המיועדים לרשתות סלולריות מבוססות לוויינים ולמרכזי נתונים עתידיים בחלל. "אנחנו רואים שני תהליכים שמתרחשים במקביל", אומר שבתאי. "מצד אחד, יותר ויותר יכולות מחשוב ועיבוד מידע עוברות לחלל. מצד שני, תעשיית הסלולר מתחילה להתמזג עם החלל. בעתיד אפשר יהיה לקבל שירותי תקשורת מהקרקע או מהחלל, בהתאם למיקום המשתמש".

להערכתו, השינויים הללו יורגשו כבר בחמש השנים הקרובות. "אנחנו נמצאים בתקופה של מהפכה בתעשיית החלל. נראה הרבה יותר פעילות מסחרית וטכנולוגית, והחלל יהפוך להיות הרבה יותר דומיננטי בחיים של אנשים". לצד הפעילות המסחרית, שבתאי מצביע גם על ההשקעות הממשלתיות כמנוע צמיחה משמעותי. "היום מדינות רוצות שתי ריבונויות: ריבונות בבינה מלאכותית וריבונות בחלל. אנחנו נמצאים בנקודת החיבור בין שני העולמות האלה, ונראה השקעות גדולות מצד ממשלות וגם מצד השוק הפרטי". במקביל להתרחבות המתוכננת, שבתאי אינו שולל רכישות של חברות כחלק מאסטרטגיית הצמיחה.