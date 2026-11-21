אודות המדור "מדעי אריכות החיים" קליניקות לונג'ביטי נפתחות בקצב מסחרר, מיליארדרים משקיעים הון עתק בטיפולים חדשים, אבל מה המדע באמת יודע על אריכות ימים ועל איכות חיים?

מדור שבועי יעסוק בתעשייה הזאת על כל היבטיה - מהמחקר ועד הכסף שמניע אותה

בשנים האחרונות נדמה שככל שאדם אמיד יותר, כך גובר הסיכוי שיום כיף שלו יכלול צום. כך גם התחיל יום האבחון שלי בקליניקת הלונג'ביטי Tomorrow. ימי אבחון כאלה וחופשות לונג'ביטי ארוכות, הכוללות בדיקות מקיפות, טיפולים ואימון לאימוץ אורח חיים בריא, הפכו לפינוק של העשירון העליון. בארה"ב, בתי חולים בעלי שם, ללא מטרת רווח, כבר הצטרפו לטרנד כשהשיקו קליניקות כאלה בניסיון למשוך אליהם לקוחות שמשלמים, והרבה.

מה יכול להיות מפנק כל כך באוסף של בדיקות רפואיות? יצאנו לבדוק.

● חוקרים מצאו דרך חדשה להכריח את המוח להירדם

● מייסד מכון ברוד, מגופי המחקר החשובים בעולם: "ראיתי בחיי הרבה פרויקטים משוגעים שהפכו לאפשריים"

הפיתוי: יש ציון בסוף

הבדיקות במרפאת הלונג'ביטי שביקרתי בה אורכות כחצי יום. הן לא נועדו להחליף את "סקר המנהלים" המוכר, שבו התוצאה היא חדשות רעות או הקלה זמנית וכיף הוא בטח לא.

בקליניקת הלונג'ביטי, הבדיקות ממוקדות באורח חיים בריא ואינן קשורות בהכרח באבחון מחלות. בסוף התהליך מובטח פרס: ציון הגיל הביולוגי שלכם, כדי שתדעו אם אתם מנצחים במשחק הזה של הבריאות.

לאימוץ אורח חיים בריא נלווית בדרך כלל אי־ודאות. אנחנו יכולים לרזות, להתחזק או לרוץ מהר יותר, אך האם באמת הפכנו לבריאים יותר? ציון הגיל הביולוגי הופך את אבחון הלונג'ביטי למפתה - הוא מגלה אם המאמצים שעשינו באמת עבדו. זה לא הפיתוי היחיד. יום בקליניקה מזכה בתשומת לב מלאה מצד הצוות הרפואי - מצרך שנמצא במחסור ברפואה הציבורית. העיניים לא על המחשב, הצוות בהאזנה.

חברת Tomorrow, המציעה רפואת קונסיירז' ובין היתר אבחוני לונג'ביטי, שייכת למובמנט שבשליטת אלי דהן. היועץ המדעי של המרפאה הוא פרופ' רוני גמזו, ורופאת הלונג'ביטי שליוותה את התהליך היא ד"ר אלה סרודיו. תפקידה, כפי שמנסחים זאת בחברה, הוא לתרגם עבור המרפאה את המידע הרפואי הקיים בעולם לאסטרטגיה מעשית עבור המטופלים. תג המחיר הוא 8,800 שקל. בהחלט לא לכל כיס.

הפה כראי ללב

הביקור מתחיל בחלק הפחות נעים שלו: בדיקות דם ושתן. אחרי שאלה הושלמו, אפשר לשבור את הצום ולנשנש מנה קטנה ובריאה של יוגורט עם גרנולה, פירות ואגוזים - מזונות שמשדרים בריאות, אבל לא בלתי טעימים באופן מוגזם. לא תמצאו כאן נבטים מקרוביוטיים.

על בטן רגועה, אפשר להתפנות לשיחות ארוכות על הרגלים. תזונאי ישאל אתכם על הרגלי האכילה שלכם ורופאה תברר על ההיסטוריה הרפואית, הרגלי השינה ואפילו חיי החברה, שזוהו בשנים האחרונות כחיוניים לתוחלת חיים בריאה. המומחים אמנם כבר מעלים כמה הצעות, אבל בעיקר רוצים להקשיב. ההמלצות והתוצאות יגיעו רק בפגישת המשך.

הצעד הבא הוא בדיקת שיניים. בריאות הפה, מגלים המחקרים, יכולה לנבא רבות לגבי בריאות הלב. הבדיקות כוללות אבחון של מצב החניכיים, הרכב הרוק, דגימה מחלל הפה ועוד. מהפה עוברים לסקירת היחס בין השריר לשומן, שנועדה לבחון את ההשפעות של אימון ודיאטה על הגוף ולהתריע על אובדן מאסת שריר בתהליך הרזיה מהיר. הבדיקה נפוצה בתשלום בחדרי כושר יוקרתיים.

ואם כושר, אז אי אפשר בלי בדיקות ספורט שונות ומשונות. מושכים, דוחפים, עומדים על רגל אחת, רצים על מכשיר המודד את תפוקת הריאות, קופצים לעוד סריקה של צפיפות העצם ואז מתיישבים מול המחשב לסדרת מבחנים אחרונה - של התפקוד הקוגניטיבי.

תפריט ולו"ז לשנה

חצי יום עבר, ואנחנו נפרדים וקובעים להיפגש שוב בזום בעוד חודש, לחשיפת התוצאות. החדשות מעודדות ולא צפויות: מצבי טוב מכפי גילי הביולוגי. הרופאה נשבעה שלא כולם מקבלים תוצאות מחמיאות. הגילוי שמעט העבודה שעשיתי בעצמי לשמירה על הבריאות כבר הניבה תוצאות היא דלק להמשך. כמובן, יש מקום לשיפור, ונקבעו יעדים שאפתניים יותר לקראת הפגישה הבאה, אם אבחר להמשיך בתהליך.

התוצאות הוגשו עם תפריט תזונה והמלצות לפעילות מותאמים אישית. הן לא הפתיעו מאוד, אבל בכל זאת היו כמה חידושים, כמו ההמלצה לאכול מנגולד ותרד כדי לשפר את תמהיל הרוק לטובת בריאות הפה. ואם כל זה לא הספיק, קיבלתי טבלה לביצוע בדיקות המשך וטיפולים בקהילה, מחולקת לפי חודשים בשנה הקרובה, כדי לא להעמיס יותר מדי בדיקות וטיפולים בבת אחת.

הקליניקה של Tomorrow ממוקדת בבדיקות מוכחות מדעית, ולא כוללת טיפולים שלא הוכחו או טיפולי יופי, כך שהתחושה היא של קליניקה רפואית. זה לא בדיוק פינוק, אבל ההבטחה היא שאם אפעל לפי ההנחיות, אוכל לקנות לעצמי עוד זמן לעשות עוד כיף, מהסוג שאני באמת אוהבת.

הכותבת הייתה אורחת של קליניקת Tomorrow