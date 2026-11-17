האם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קנה ומכר מניות של אנבידיה בהתאם למידע שקיבל בזמן אמת? דיווח של אתר CNBC חושף כי חשבונות השקעות המקושרות לנשיא קנו ומכרו מניות של ענקית השבבים לפחות ב-103 עסקאות שונות מאז שובו של דונלד טראמפ לבית הלבן בינואר 2025 - בסכומים שנעו בין 27 מיליון דולר ל-97.5 מיליון דולר. בסוף 2025 הפכה אנבידיה לאחת משלוש ההחזקות הגדולות ביותר של הנשיא עד חודש אוגוסט האחרון.

● "מקסימום חשיפה": ההמלצה המפתיעה של ענק ההשקעות

● עלו ב-50% כשהשוק רעד: המניות המפתיעות שהפכו לכוכבות הבורסה

בין העסקאות שנוטרו על ידי האתר האמריקאי: מכירה של מניות בהיקף משוער של עד מיליון דולר ב-18 למאי, מספר ימים לאחר שחזר טראמפ מביקור מדיני בסין שבו נכח גם מנכ"ל אנבידיה לשעבר ג'נסן הואנג. לפי הטענה, בדרך לסין עדכן מזכיר המדינה רוביו את טראמפ לגבי מודיעין על יחסו של הואנג עם החשודה בריגול, אליס הואנג, או הואנג לה כפי שהיא מכונה בסין - כך לפי דיווח קודם של הניו יורק טיימס. טראמפ הכחיש אתמול (שני) את הדברים והוסיף כי איננו יודע האם אליס הואנג היא אכן מרגלת סינית.

פעילות המסחר במניות במהלך הכהונה השניה של דונלד טראמפ כנשיא מאופיינת בנמרצות: עד כה נרשמו 21,000 פעולות מסחר ב-2025 בלבד, לעומת 500 פעולות במהלך כל כהונתו הראשונה. דובר הבית הלבן מסר ל-CNBC כי יועצים עצמאיים מנהלים את תיק המניות ללא מעורבות של הנשיא. "ההסדר אמור למנוע ניגוד עניינים אפילו למראית עין", אמרה דוברת מטעמו. "אלה לא מהווים ראיות לכם שטראמפ הנחה את העסקאות או שליועציו היתה גישה למודיעין מסווג".

מכירות של עד מיליון דולר אחרי הביקור בסין ורכישות סביב אישור הייצוא

ג'נסן הואנג עצמו הפך לאחד המנכ"לים המועדפים על טראמפ - השניים נפגשו או הופיעו יחד באופן פומבי לפחות 15 פעמים מאז תחילת השנה שעברה. הואנג אמר בחודש יוני לסוכנות הידיעות AP כי טראמפ "מתקשר אלי באמצע הלילה", ומאז התפוצצות פרשת הברחת שבבי אנבידיה לסין בשבוע שעבר מצדד טראמפ בהואנג - לפני ואחרי הדחתו. הוא קרא לדירקטוריון שלא להדיח את הואנג, ולאחר עזיבתו אמר כי הוא "עובר גיהנום", ובהמשך טען כי השבתו לכס המנכ"ל "היא רעיון לא רע". דירקטוריון החברה הבהיר כי הואנג איננו מועמד לתפקיד המנכ"ל הקבוע לאחר לכתו.

הואנג אמנם לא נכח בטקס ההשבעה של טראמפ בינואר 2025 - אבל ההיכרות בין השניים התהדקה זמן קצר לאחר מכן, כאשר השניים נפגשו בסמוך להשקת מודל השפה דיפסיק שזעזע את מניית אנבידיה. לפי הדיווח, יומיים לפני ביקורו של הואנג בבית הלבן, רכשו מנהלי הכספים של טראמפ מניות אנבידיה. באפריל בשנה שעברה עצר הממשל את מכירות השבבים המתקדמים של אנבידיה לסין - מה שהביא לירידה משמעותית במכירות בטריטוריה - אך בחודש אוגוסט 2025, לאחר פגישה נוספת בין הואנג לטראמפ, הודיע הואנג מבייג'ינג כי מכירות השבבים לסין יתחדשו. טראמפ דרש כי 15% מהמכירות יועבור לממשלת ארה"ב, ובאותו היום רכשו חשבונות טראמפ כמות נוספת של מניות.

פרשת הריגול הסיני מגיעה לקונגרס ומטלטלת את צמרת הממשל בוושינגטון

לפי התחקיר, גורמי המודיעין בארה"ב הודיעו לטראמפ על מערכת היחסים של ג'נסן הואנג עם הסוכנת הסינית אליס הואנג כבר לפני כשנה. לפי החשד, הואנג הסינית ניצלה את קרבתה למנכ"ל אנבידיה על מנת לאפשר לחברה שהקימה בסינגפור, מגהספיד, לקבל גישה מהירה לשבבים אמריקאים ולאפשר העברה שלהם לסין או לחלופין בנייה של חוות שרתים בסינגפור ובמלזיה - המבוססים על מעבדי אנבידיה במטרה לשרת חברות ענן סיניות כמו עליבאבא ובייטדנס, מפעילת טיקטוק. חשד זה ייחקר לראשונה באופן פומבי בועידת יחסי החוץ של הקונגרס ב-1 בדצמבר אז יידרש הואנג עצמו לענות על שאלות חברי בית הנבחרים. יום לאחר מכן יופיע היועץ המשפטי הראשי של אנבידיה, טים טטר. הואנג עצמו התבטא היום (שלישי) לראשונה ואמר כי "אם הדירקטוריון חושב שחזרתי היא הדבר הטוב ביותר לבעלי המניות, לעובדים ולחברה - יהיה לי הכבוד להשיב בחיוב לכל הפניות שקיבלתי ולשוב לתפקיד המנכ"ל".

למרות האזהרה שקיבל טראמפ לגבי המלכודת הסינית שנטמנה למנכ"ל אנבידיה - הוא הודיע בדצמבר שעבר כי החברה תוכל למכור מעבדים מתקדמים לסין, ובמקביל קנה מניות אנבידיה בימים שקדמו להכרזה ולאחריה.

פרשת אנבידיה מטלטלת בימים האחרונים את צמרת הממשל בוואשינגטון וכולל, בין השאר, חילופי האשמות בין משרד האוצר למשרד המסחר. במשרד האוצר האמריקאי טוענים כי שר המסחר לוטניק אימץ בחום את עמדותיו של הואנג לחלשת הפיקוח על ייצוא שבבים לסין. עם התפוצצות הפרשה שוקלים בממשל להחזיר את ההגבלות, ואף להחריף את הייצוא למדינות כמו מלזיה או סינגפור - כדי למנוע את המצב שבו יזמים בונים על אדמתן חוות שרתים המשרתים מרחוק חברות סיניות.