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1. עד איזו שנה הייתה קטאר מדינת חסות של בריטניה?

2. כמה מדענים ומתמטיקאים בולטים צמחו במשפחת ברנולי וזכו להכרה בינלאומית?

3. השבוע נקבע תקדים היסטורי בחקר החלל, כאשר חללית הסטארשיפ של SpaceX נחתה אל תוך זרועות הענק של מגדל השיגור בבסיס בטקסס, מה כינויו של מגדל השיגור?

4. באיזו שנה יצא לשוק המשחק הראשון בסדרת GTA?

5. כמה חברים מכהנים בסך הכל בסנאט של ארצות הברית?

6. ומהו משך כהונתו של סנאטור אמריקאי?

7. איך נקראת הקורה הראשית בכלי שיט, הממוקמת במרכז ולאורך התחתית ומשמשת כ"עמוד שדרה"?

8. במפגש של אילו שני רחובות מרכזיים בירושלים ממוקמת כיכר ציון?

9. ועל שם מה היא קרויה?

10. בספר הילדים "מעשה בחמישה בלונים", מי נתנה לילדים את הבלונים?

11. לפי המקרא, מי היה האמן והאדריכל הראשי שהועסק בתכנון המשכן?

12. לאיזו מועצה אזורית משתייך קיבוץ ברור חיל?

13. נבחרת ספרד בכדורגל (אלופת העולם ואירופה) ספגה השבוע הפסד דרמטי לנבחרת אנגליה במחזור הנעילה של שלב הבתים בליגת האומות, איזה רצף היסטורי הוא קטע?

14. איך נקרא תהליך חימום וקירור מבוקר של שוקולד מומס?

15. מי כיהן כיו"ר הכנסת לתקופה הארוכה ביותר?