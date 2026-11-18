בתום חקירה סמויה ומורכבת, שהפכה הבוקר (ד') לגלויה, נחשפה פרשת "פלאש רויאל". על פי הודעת דוברות המשטרה, כוחות משטרה פשטו על יעדים המזוהים עם ארגון פשיעה בחשד לעבירות כלכליות חמורות, בהיקף המוערך בכחצי מיליארד שקל.

14 חשודים עוכבו ונעצרו. נתפסו רכבי יוקרה, שעונים וכסף מזומן. החשודים נעצרו בחשד להלבנת הון, סחיטה באיומים, זיוף, והפעלת נותן שירותים פיננסיים ללא רישיון כדין. החקירה מנוהלת על ידי אכ״ל מרכז בלהב 433, בשיתוף מחוז מרכז, מרחב שפלה, ימ״ר אלמוג במג״ב מרכז, ורשות המסים - ומלווה על ידי פרקליטות מחוז מרכז.

מדובר בחקירה כלכלית רחבת היקף, שבמסגרתה פועלת המשטרה לחשיפת מנגנוני הכספים החשודים ולפגיעה בתשתיות הכלכליות המשמשות, על פי החשד, גורמים הקשורים לארגון הפשיעה.

במהלך החיפושים נתפס כבר עתה רכוש רב, הכולל חמישה רכבי יוקרה, שעוני יוקרה, המחאות פתוחות, מאות אלפי שקלים במזומן ואקדח איירסופט. בנוסף, מתבצעת תפיסת נכסי נדל״ן.

*** חזקת החפות: החשודים לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.