בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (בראשות השופט יחזקאל אליהו) אכף חוזה לרכישת בית ב-20 מיליון שקל, ודחה טענות הקונה להשתחררות מהחוזה בטענות לאי גילוי מידע מהותי אישי על בעלה של המוכרת. "אין בפסיקה ולו פסק דין אחד המטיל חובה על מוכר נכס מקרקעין לגלות מידע הנוגע לסיפור חייו, פרטים הנוגעים באופן מובהק לבעלים של הנכס או מי מדייריו, ובפרט בפרטים החוסים תחת הזכות לפרטיות וצענת הפרט. פרטים אשר כאמור הינם חיצוניים לחלוטין לנכס ואינם נוגעים לו, והקשר היחיד שלהם לנכס הינו טרגדיה שפקדה את הבעלים בנכס", נקבע.

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מדובר במקרה שבו אדם רכש בית יוקרתי ב-20 מיליון שקל מאלמנה וממנהל עזבון. העסקה עצמה נחתמה, ולאחר שהקונה העביר 2 מיליון שקל כמקדמה, הוא חזר בו וביקש לבטל את העסקה. זאת בטענה שהמוכרת לא גילתה לו שבעלה שלח יד בנפשו באותו בית.

בית המשפט דחה את הטענות של הקונה לביטול הסכם המכר בטענת אי גילוי, וקיבל את התביעה של המוכרת לאכיפת ההסכם בסכום של 20 מיליון שקל. את המוכרת ייצגו עוה"ד בועז בן צור וכרמל בן צור. במסגרת פסק הדין הציף בית המשפט מחדש שאלה מעניינת: מה מוכר נדרש לגלות לקונה במשא ומתן, והאם אי גילוי עניין פרטי-אישי מעברו של המוכר, ושאינו קשור לנכס עצמו, הוא עילה לביטול החוזה?

כרמל ובועז בן צור / צילום: משרד בן צור קורב ושות'

מה היקף חובת הגילוי החלה על מוכר

על מוכר נכס מקרקעין מוטלת חובת גילוי כלפי הקונה שניצב מולו בזמן משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה. בנסיבות מסוימות, יכולה להיות לקונה עילה להשתחרר מהחוזה, אם יוכיח כי המוכר הטעה אותו כאשר לא גילה לו עובדות שהיה עליו לגלות לו. בית המשפט ערך דיון בשאלה הכללית, והיא מה היקף חובת הגילוי החלה על מוכר ועד כמה עליו לרדת לפרטים ולגלות עניינים אישיים בעת מכירת נכס. "הרחבת חובת הגילוי", קובע בית המשפט, "עלולה להביא להצפת בתי משפט ולסחף בתביעות לביטולי הסכמי מכר בשל טענה לאי גילוי פרטים שאינם בגדר מידע או עובדות חשובות ורלוונטיות לנכס, עובדות הקשורות לעולם הרגש והאמונה של הרוכש".

בית המשפט אף נדרש להשלכות הכלכליות של הרחבת חובת הגילוי והיידוע בעת כריתת חוזה "פרט לפגיעה הלא מידתית ואשר אינה נדרשת בזכות לפרטיות וצנעת הפרט של המוכרת, תהיינה השלכות מרחיקות לכת בהיבט של חיי המסחר ויעילות כלכלית". "קביעה כאמור תיצור ותוביל לאי וודאות הן בשלב המשא ומתן והתקשרות החוזית, שאז לא ידע ויתקשה המוכר לדעת אילו פרטים עליו לגלות", הוסיף בית המשפט. עוד נקבע כי אין בפסיקה ולו פסק דין אחד המטיל חובה על מוכר נכס מקרקעין לגלות מידע שאינו נוגע לנכס עצמו ומאפייניו אלא מידע ופרטים הנוגעים לבעליו ולסיפור חייו.

בית המשפט סיווג את המידע שנטען שהמוכרת לא גילתה כמידע שאינו מידע משפטי: "אותו מידע ועובדות אינו מידע משפטי או אובייקטיבי כי אם מידע ועובדות סובייקטיביות לחלוטין, אשר מקורן בעולם האמונה ומשתנות מאדם לאדם. משכך אין להחיל על חוזה המכר, אשר הינו חוזה מסחרי-כלכלי סטנדרטים וכללים אשר הינם כולם מעולם הרגש והאמונה... ואשר הינם סובייקטייבים לחלוטין".

"להיכנס אל תוך מגירות הנפש של המוכר"

בית המשפט הביע ביקורת על קבלת גישה המטילה חובת גילוי מוגברת בהתייחסו לעבודת בית המשפט בתיקים מסוג זה אם תוחל חובה כזו כשקבע "על מנת לברר לעומקן את הנסיבות של כל מקרה ומקרה, יהא על בית המשפט להיכנס אל תוך מגירות הנפש של המוכר, לחדור אל נימי הנימים האינטימיים והרגישים ביותר, תוך פגיעה קשה בפרטיותו וזכות לצנעת פרט". על בתי המשפט למשוך ידיהם מעיסוק בעניינים אלו מפני שהדבר עלול להוביל את בית המשפט בתביעות שאינן מתאימות להליך המשפטי, כך נקבע.

בית המשפט קבע ביחס לנסיבות המקרה, כי לא חלה על המוכרת חובת גילוי כי בעלה המנוח שלח יד בנפשו בנכס. וכי מדובר ב"עובדות אשר אין בהן כדי להשפיע על התאמתו של הנכס למפורט בהסכם המכר באשר לתיאורו והגדרתו בהסכם, ואין בעובדות אלה כדי לקבוע כי קיימת בענייננו אי התאמה בניהם".

אף שלכאורה המוכרת הייתה עשויה להיחשב כמונעת הנזק הזול ביותר, כי היא זו שמחזיקה במידע האישי, בית המשפט התייחס לקונה כמונע הנזק הזול ביותר כשקבע: "הנתבע אשר גלה דעתו בדיעבד ולאחר שכבר נחתם הסכם המכר, ביצע את התשלום הראשון ונרשמה לטובתה הערכת אזהרה, כי מבחינתו מדובר במידע חשוב ומהותי יכול היה בנקל למנוע את האמור ככל שבמסגרת המו"מ היה שואל ומברר את האמור מול תובעת". "אין זה סביר לצפות מן התובעת לנחש כי העובדה שבעלה המנוח שלח יד בנפשו בנכס הינה מהותית לנתבע".