לאחר חגיגת הרווחים חסרת התקדים, גם מנכ"ל בנק לאומי, חנן פרידמן, מתפנה לגזור קופון. פרידמן מימש אתמול 73 אלף כתבי אופציות למניות בנק, בשער של 75 שקל למניה ובסכום של 5.5 מיליון שקל. המהלך של פרידמן הגיע לאחר שהבנק דיווח על רווח נקי של 3 מיליארד שקל ברבעון השלישי, היחיד מבין חמשת הבנקים הגדולים במשק שעלה בשנה החולפת, אם כי העלייה נבעה מהכנסות חד-פעמיות ממס בהיקף של כ-300 מיליון שקל.

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לפרידמן הצטרף גם בכיר נוסף, עומר זיו, המשנה למנכ"ל וראש חטיבת שוקי הון. הוא מימש 70 אלף כתבי אופציות למניות, בשער של 75 שקלים למניה ובסכום כולל של 5.3 מיליון שקל. שני המימושים נעשו כאמור בשערי מניה דומים, והבכירים ניצלו עלייה של כ-9% במחיר המניה מתחילת השנה. בשלוש השנים האחרונות מניית בנק לאומי שילשה את שוויה (212%+). שווי השוק של הבנק עומד כיום על 108 מיליארד שקל, והוא הבנק הישראלי הגדול במונחי שווי שוק.

מסגרת המהלך, שזכה לתמיכה של מעל 98% מבעלי המניות שהשתתפו באסיפה, יוקצו למנכ"ל פרידמן אופציות בשווי כולל של כמיליון שקל. הללו, יוקצו על חשבון רכיבי התגמול הקיימים שלו, כך שלא צפוי שינוי בעלות שכרו, שכאמור כפופה למגבלה החלה על שכר מנהלי הבנקים. אלא שפרידמן עשוי להנות מקפיצה בשווין של האופציות, אשר ייגזר משוויה של חברת הבת, לאומי פרטנרס, המשמשת כזרוע ההשקעות הפרטיות של הבנק.

נזכיר כי במאי השנה ביקש פרידמן יחד עם בכירים בנוספים בבנק לאשר כתבי אופציות למניות, בשווי של מיליון שקלים (אלה לא האופציות שמומשו כעת), שהיו קשורים בביצועי זרוע ההשקעות הפעלתנית של הבנק, לאומי פרטנרס אותה מנהל ויקטור וקרט. אולם הפיקוח על הבנקים התערב ושלושה חודשים לאחר נסוג לאומי מהתוכנית המדוברת.

פרידמן מכהן כמנכ"ל בנק לאומי מתחילת נובמבר 2019. עלות העסקתו לבנק עמדה בשנה שעברה על 4.4 מיליון שקל והורכבה משכר של 3.68 מיליון שקל, הפרשות סוציאליות ותגמולים אחרים ביתרת הסכום. עלות העסקתו של עומר זיו עמדה על 4.1 מיליון שקל אשתקד. שיאני השכר בבנק בשנה שעברה היו מי שאינם כפופים למגבלת חוק שכר הבכירים, מנכ"ל הבנק בבריטניה מיכאל שילר שהשתכר 5.7 מיליון שקל ומנכ"ל לאומי פרטנרס לשעבר, רון בן חיים ששכרו עמד על 5.5 מיליון שקל.