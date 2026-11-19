רק לפני שבוע הציג ד"ר אריק יוז את צבר המוצרים המקורי של חברת התרופות טבע למשקיעים ואנליסטים, במסגרת יום מו"פ שערכה החברה בניו יורק. אתמול (ד') נודע על פרישתו של יוז מטבע. החברה הודיעה שיוז יעזוב את תפקידו כסגן נשיא בכיר, מנהל המו"פ הגלובלי והמנהל הרפואי הראשי, לאחר שהחליט לקבל הצעה מחוץ לטבע. יוז יישאר לתקופה של מספר חודשים לסייע במעבר התפקיד. עם זאת עזיבת התפקיד היא מיידית. טבע מציינת שמי שיחליף אותו באופן זמני הוא ד"ר דייוויד גרדינר, ראש תחום תרופות מקוריות ופיתוח קליני בחברה, וכי טבע פותחת בחיפוש מחליף קבוע.

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טבע מציינת כי אין כל שינוי באסטרטגיה שלה כפי שהוצגה בשבוע שעבר, והיא ממשיכה לצפות להכנסות של 6-7 מיליארד דולר מהתרופות המקוריות שלה בשנת 2030.

יוז הצטרף לטבע באוגוסט 2022 (עוד בתקופת כהונת המנכ"ל הקודם קאר שולץ) ולפי אתר החברה הוא מנהל 4,100 עובדים ואחראי על גילוי, פיתוח, ניהול רפואי ובטיחות בכל הקשור לתרופות הגנריות, הביוסימילר והתרופות המקוריות של טבע. לפני טבע הוא כיהן בתפקידים בכירים בחברות ורטקס ונוברטיס. הוא בעל תארי ד"ר לרפואה וד"ר מבית הספר לרפואה באוניברסיטת יל.

"אריק תרם תרומה משמעותית לטבע ולשינוי שעבר ארגון המו"פ שלנו", אמר ריצ'רד פרנסיס, נשיא ומנכ"ל טבע. "הוא סייע לבנות את צבר המוצרים, היכולות והארגון שהצגנו ביום המו"פ בשבוע שעבר, ומשאיר את טבע בעמדה חזקה לקראת הפרק הבא שלה. האסטרטגיה, סדרי העדיפויות והציפיות שלנו להמשך לא השתנו, ואנו ממשיכים להתמקד בעמידה בהתחייבויות שלנו ובהמשך התנופה בצבר התרופות החדשניות שלנו".

"אני גאה מאוד במה שהשיג ארגון המו"פ שלנו בביסוס מעמדה של טבע כחברת ביופארמה חדשנית של ממש, וכן בצוות החזק שבנינו", אמר ד"ר יוז. "ההתקדמות שהצגנו ביום המו"פ משקפת את החוזק והעומק של הארגון ואת המדע יוצא הדופן שפיתחנו יחד. אני אסיר תודה לכל הצוות על המסירות, הכישרון והשותפות. הייתה לי הזכות להוביל אותם".