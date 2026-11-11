"על בסיס העבודה הקשה שעשינו בטבע בשנים האחרונות, העתיד נראה מבטיח במיוחד. זה זמן טוב להסתכל על טבע, כאנליסט, משקיע או עובד בחברה", כך אומר היום לגלובס נשיא ומנכ"ל טבע, ריצ'רד פרנסיס, בשיחה לאחר יום המו"פ שערכה חברת התרופות בניו יורק.

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טבע הציגה ביום המו"פ עדכונים מצבר המוצרים החדשניים שלה, ועדכנה שיעד ההכנסות שלה מתרופות חדשניות עד 2030 עולה מכ-5 מיליארד דולר ל-6-7 מיליארד דולר. במצגת שהוצגה, הראה פרנסיס את התפתחות ההכנסות של טבע מהמוצרים החדשניים:

מ-1.3 מיליארד דולר, שהיוו 9% מההכנסות, בשנת 2022; ל-3.77-3.92 מיליארד דולר השנה, לפי התחזית המעודכנת של החברה, וכ-20% מההכנסות. ב-2030 כאמור היעד החדש הוא 6-7 מיליארד דולר ובהמשך טבע צופה שיעור צמיחה דו-ספרתי, כאשר מ-2030 הכנסות אלה יהיו מעל 25% מהכנסות החברה. ההשוואה היא לשנת 2022, השנה שלפני כניסתו של פרנסיס לתפקיד המנכ"ל והשקת אסטרטגיית Pivot to Growth שמתמקדת בתחום המוצרים החדשניים.

לפי המצגת, אם ב-2022 היו לטבע שני נכסים חדשניים בשוק (תרופות מקוריות), היום יש כבר 4, וב-2030 הפוטנציאל מגיע ל-9. התזרים החופשי ב-2030 יהיה מעל 3.5 מיליארד דולר, לעומת כ-2 מיליארד דולר השנה.

"הרעיון ביום המו"פ שערכנו היה לעזור לאנשים להבין את ההתקדמות בטבע מאז שהשקנו את אסטרטגיית Pivot to Growth", מסביר פרנסיס. "זה מה שעשינו היום. הצגנו את השינוי בחברה, גם מכיוון ההכנסות וגם מכיוון הפייפליין (צנרת המוצרים). טבע הפכה מחברה שממוקדת בגנריקה לחברת ביופארמה. אני יודע שהיו אנשים שהתקשו להאמין שזה יקרה, ורצינו להוכיח, להראות את הפייפליין החזק, להדגיש חלק מהנכסים החזקים שלנו ולהציג לאנשים את העומק והאיכות של הפייפליין, וגם את היכולות המסחריות שיש לנו למקסם אותו". לדבריו, תחת האסטרטגיה הזו טבע עשתה כברת דרך משמעותית, אך זו רק ההתחלה.

מה שמעתם ממשקיעים ואנליסטים שנכחו ביום המו"פ?

"הפידבק מכל מי שדיברתי איתו היה חיובי מאוד. היו מי שהופתעו לטובה מהאיכות של המוצרים, החמיאו לנו על העבודה שעשינו עד כה. כשהצטרפתי לטבע (בתחילת 2023, ש.ח.ו) אמרנו מה אנחנו הולכים לעשות, ולא כל כך האמינו לנו - עד שבאמת עשינו זאת. אנחנו עדיין צריכים להוכיח לשוק, אבל היום מאמינים יותר".

המשקיעים נכוו בעבר

במצגת ביום המו"פ, אלי כליף, מנהל הכספים הראשי, הציג השוואה בין טבע לממוצע בחברות ביופארמה גדולות, והראה שלמרות שיעור צמיחה מהגבוהים בענף במוצרים החדשניים, מניית טבע נסחרת בדיסקאונט של כ-15% ביחס לחברות האחרות.

פרנסיס לא חולק על המתודולוגיה של משקיעים ואנליסטים שמעריכים את שוויין של חברות, אבל סבור כי "חלק מזה זה בגלל אתגרי העבר בטבע. זה עדיין קצת מעיב על המניה. אנשים רוצים להאמין שכל מה שאנחנו אומרים אפשרי, אבל יש עדיין היסוס. חלק מהמשקיעים 'נכוו' בעבר, ואנחנו צריכים להוכיח לשוק שוב ושוב. בעבר זה תיסכל אותי, אבל היום זה בסדר מבחינתי, כי אני יודע שנוכיח.

מישהו אמר לי פעם: אם נסתכל רק על הנתונים ונוציא את השם של טבע, השווי היה הרבה יותר גבוה. אני מאמין שבעתיד זה יהיה שונה: השם של טבע, המותג, יהיה סימן של איכות - רפואה איכותית, ביצוע איכותי, חברה שעושה בדיוק מה שהיא אומרת. אנחנו בדרך לשם, ומבחינתי זו הזדמנות".

בהקשר של התרופות החדשניות בפיתוח, אפשר לצפות לעוד הסכמים מהסוג של הסכם המימון עם רויאלטי פארמה להאצת פיתוח התרופה ויטיליגו?

"פוטנציאלית כן. העיקרון מבחינתנו הוא למצוא מוצר מצוין שעובד היטב ולהביא אותו לשוק כמה שיותר מהר, ושותפים יכולים לעזור לנו להאיץ את הקצב או להגיע ליותר התוויות רפואיות. אבל מעבר לכך, רויאלטי פארמה וחברות מסוגה משקיעות רק בנכסים מאוד מאוד טובים - אז זה גם שותף טוב מאוד, שנותן עוד אמינות למוצר. יחד עם זאת, החוזק הפיננסי של טבע משתפר מדי רבעון, אז אנחנו גם יכולים לעשות יותר לבד".

ומה לגבי עוד רכישות, אולי בהיקף גדול יותר מ-Emalex?

"אנחנו מסתכלים כל הזמן על הזדמנויות מבחוץ, והעובדה שהתזרים שלנו משתפר דרמטית מאפשרת לנו, ונשקיע גם פנימית וגם נסתכל על הזדמנויות פיתוח עסקי גדולות יותר. השאלה תמיד היא האם המוצר נכון, והאם השווי נכון. אנחנו מאוד ממושמעים בנושא".

מה לגבי עסקי הגנריקה של טבע? לאור ההתפתחות הצפויה בתחום החדשני, האם הם לא יהוו נטל על שיעורי הצמיחה ועל המכפילים?

"בהחלט לא, ממש לא, ואני מאוד ברור בנושא: אני מאוד גאה בעסקי הגנריקה והביוסימילר. אנחנו משקיעים בהם רבות, ובאסטרטגיה שלנו אחד מהיסודות זו הגנריקה. החדשנות אמנם מקבלת הרבה תשומת לב בגלל הצורך בהשקעות - זה קצת כמו ילד קטן בשנים הראשונות שלו, ומדברים על זה הרבה כי זה מרגש. אבל אנחנו מאוד גאים בגנריקה והביוסימילר ונסתכל על צמיחה בתחום".