שוק | שאלת החשיפה למט"ח מזכירה שהכי קל לחזות את העבר רק לפני חצי שנה השקל נשק לרמה של 2.8 שקלים לדולר, שיא למטבע המקומי שלא נראה מאז שנות ה-90 (ולמעשה מעולם, שכן אז את שער המטבע קבעה בפועל המדינה). כלכלנים רבים האמינו שהשקל ימשיך להתחזק, ל-2.7 שקלים, 2.5 שקלים והיה גם מי שהצביע על 2 שקלים לדולר. כל מספר זכה.

רבים תהו לעצמם למה בכלל צריך חשיפה למט"ח בתיק ההשקעות, כשהשקל רק הולך ומתחזק. הם ושכחו שיכולות להיות גם ירידות בשווקים, או שוב חוסר יציבות ביטחונית. היצואנים, מהפוזיציה הברורה, צעקו געוואלד על כך שבנק ישראל הורס את היצוא בישראל. היום זו היסטוריה רחוקה. השקל הגיע ל-3.3 שקלים לדולר, כשהדולר משלים זינוק של 16% מול השקל. ולמרות זאת, גם הרמה הנוכחית נמוכה מאוד לדולר בראייה היסטורית. אם חשבתם שההסברים ייעלמו, הם לא. עכשיו כולם יודעים להסביר מדוע בעצם זה הגיוני וזה מה שהיה צריך לקרות. הבחירות בישראל (אירוע שכולם ידעו שמגיע, אך התעלמו ממנו תקופה ארוכה), ולבסוף חוסר ההכרעה בהן, היו הסיבות התורניות להיחלשות השקל. השוק המקומי הפסיק לטפס והתממש, ואילו וול סטריט בלטה יותר לטובה, אך גם בגזרתה ניכר חוסר היציבות. ועוד נתון: כשהריבית בישראל הייתה גבוהה מהעולם, השקל התחזק. כשהריבית כעת נמוכה יותר, ופער הריביות מתרחב, השקל נחלש והדולר מתחזק. אולי אחרי כל ההסברים שמתאימים את עצמם לתרחיש שכבר קרה, כדאי להיזכר עד כמה אנחנו מעולים בלחזות את העבר והרבה פחות בלחזות את העתיד. אילו רק הייתה לנו מכונת זמן, כמו זו ב"בחזרה לעתיד". אחת התשובות הנפוצות לשאלה מה היית עושה לו יכולת לחזור בזמן היא השקעה ספציפית - באפל, בביטקוין, באנבידיה - בלי חוכמת הבדיעבד. נתנאל אריאל רק לפני חצי שנה השקל נשק לרמה של 2.8 שקלים לדולר, שיא למטבע המקומי שלא נראה מאז שנות ה-90 (ולמעשה מעולם, שכן אז את שער המטבע קבעה בפועל המדינה). קראו עוד

בידור | בזוס בחר בונד חדש - שידע למקסם את ההזדמנות השבוע התפרסם כי רוברט פטינסון סידר לעצמו עסקה שאפילו ג'יימס בונד היה מתקשה לסגור. אחרי שהוכרז כי כוכב "דמדומים" ו"באטמן" יהיה 007 הבא, מתברר שהשחקן השיג תגמול כלכלי משופר משמעותית מזה שהוצע למתחריו. לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעוד שמועמדים אחרים נדרשו להתחייב לארבעה סרטי בונד, פטינסון הצליח לצמצם את ההתחייבות לשלושה בלבד, תמורת שכר גבוה בהרבה. הסכום המדויק לא פורסם, אבל בפורבס מזכירים כי דניאל קרייג, קודמו בתפקיד, הרוויח על פי הערכות קרוב ל-100 מיליון דולר מחמשת סרטי בונד, כולל בונוסים. ומי בחר בפטינסון לתפקיד? אמזון, דרך החברה הבת Amazon MGM Studios, היא הבעלים של הפרנצ'ייז על הסוכן החשאי הגדול מכולם. ברויטרס דיווחו כי מייסד אמזון ג'ף בזוס הודה השבוע כי היה "מעורב מאוד" בהחלטת הליהוק. לדבריו, הוא הסתייג מפטינסון בתחילה משום שהיה מפורסם מדי. אחרי שצפה בביצועיו, השתכנע בהתאמתו לתפקיד. בזוס עזב את ניהול ענקית הקמעונאות ב-2021, והסתפק מאז בתפקיד היו"ר. הגיג החדש שלו כמלהק כבר עורר לא מעט טענות ברשת: פטינסון "חרוש" מדי, לא מסתדר עם הדימוי הבונדי הקלאסי, והיו גם מי שטענו (בטח לאורו של תפקידו ב"אודיסיאה") שעדיף היה לבחור בו לתפקיד הנבל. בשורה התחתונה, פטינסון ידע לעשות קופה מהבחירה בו, וזה כבר כוח על. נבו שפיר השבוע התפרסם כי רוברט פטינסון סידר לעצמו עסקה שאפילו ג'יימס בונד היה מתקשה לסגור. אחרי שהוכרז כי כוכב "דמדומים" ו"באטמן" יהיה 007 הבא, מתברר שהשחקן השיג תגמול כלכלי משופר משמעותית מזה שהוצע למתחריו. קראו עוד

בריאות | ארה"ב כבר לא נקייה מחצבת, וגם ישראל הולכת אחורה ארה"ב מאבדת את מעמדה כמדינה נקייה מחצבת 26 שנה לאחר שהשיגה אותו, כך הודיע השבוע ארגון הבריאות הפאן–אמריקאי. ההודעה הגיעה לאחר מספר התפרצויות, שאף הרגו לפחות 11 אמריקאים בשנים 2025-2026. בישראל, לצערנו, המצב לא טוב יותר: 17 פעוטות וילדים נפטרו מחצבת בהתפרצות באותה תקופה. גם ישראל קיבלה מעמד של מדינה נקייה מחצבת ב-2015, אך בפועל, סבלה ממספר התפרצויות בשנים האחרונות.

פרופ' אפרים בילבסקי, מנהל היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שניידר ומי שמנהל את אתר רפואת הילדים "ד"ר אפי", כתב שתועדו 4,000 מקרים בהתפרצות האחרונה. אך מדובר כנראה על הרבה יותר, שכן שיעור התמותה מחצבת הוא בערך 1 ל-1,000. ההתפרצות התרכזה באזור ירושלים, בעיקר בקרב אוכלוסייה חרדית, והוחמרה בשל חשדנות כלפי הממסד הרפואי. במקרה קשה במיוחד, הורה מהצפון הוציא את ילדו מבית החולים כדי שישהה בשבת בביתו, והילד נפטר במהלך השבת. הבעיה הקשה ביותר בחצבת היא הקלות שבה נדבקים: 90% מהלא-מחוסנים שנחשפים לחולה חצבת יידבקו. המחלה אף נשארת באוויר זמן מה לאחר שהחולה עוזב. הדרך האפקטיבית להימנע היא להתחסן, דבר שגם מונע הפצה נוספת. האפקטיביות של החיסון נחשבת גבוהה רק בילדים מגיל שנה (אז הוא ניתן בטיפת חלב), עם מנה שנייה הנדרשת בגיל 6, הניתנת בדרך כלל בכיתה א'. רק במקרים של התפרצות משמעותית ניתן לחסן ילדים מגיל חצי שנה. המשמעות היא שאם אין חיסון נרחב באוכלוסיה, פעוטות הם פגיעים במיוחד, והם בדרך כלל גם אלו הנפטרים מהמחלה, בחלק מהמקרים לאחר שלא קיבלו טיפול הולם. הקדמה האנושית, שאנחנו רגילים להתייחס אליה בתור קבוע היסטורי שמתקדם אך ורק כלפי מעלה, יודעת גם לסגת אחורה. מחלות שחשבנו שהכחדנו מרימות את הראש כל עוד אנחנו לא מקפידים להתגונן מפניהן. עץ הקדמה דורש השקיה מתמדת בידי אוכלוסייה שמבינה את ההשלכות, מסוגלת לצרוך מידע רפואי אמין ולהבחין בין עיקר לטפל. זה נכון בארה"ב, וזה נכון גם בישראל. עידן ארץ ארה"ב מאבדת את מעמדה כמדינה נקייה מחצבת 26 שנה לאחר שהשיגה אותו, כך הודיע השבוע ארגון הבריאות הפאן–אמריקאי. ההודעה הגיעה לאחר מספר התפרצויות, שאף הרגו לפחות 11 אמריקאים בשנים 2025-2026. קראו עוד