בית המשפט העליון הורה הערב (חמישי) באופן חסר תקדים לקיים משפט חוזר למורשע באונס בגלל טעות של שופטיו. המשנה לנשיא נעם סולברג קבע שבגלל עיוות דין וחוסר צדק שנגרם לנאשם בשל הטעות של השופטים שהרשיעו אותו בעבירה שנמשכה מהתיק, יש להורות על משפט חוזר, שיתקיים באופן חריג בבית המשפט העליון.

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פסק הדין הוא בבקשתו של הגינקולוג מיכאל שטטמן לקיים משפט חוזר בעניינו, לאחר ששופטי בית המשפט העליון הרשיעו אותו באונס מטופלותיו, למרות המלצתם לפרקליטות למשוך את הערעור שלה על זיכויו פה אחד מהאישום הזה נגדו בערכאת המחוזי.

השופטים אלכס שטיין, יחיאל כשר ויוסף אלרון הציעו אז לפרקליטות שבמקום האישום באונס במרמה יבקשו להרשיע אותו בעבירה של תקיפה, המלצה שכאמור הפרקליטות קיבלה. למרות זאת אותו הרכב שופטים הרשיע אותו בעבירה של אונס במרמה, שכאמור נמשכה על ידי הפרקליטות.

"מערכת המשפט אינה חפה מטעות או משגגה"

"פסק הדין שמכוחו הורשע המבקש בעבירות אינוס במרמה - ניתן על יסוד הנחה שגויה לגבי תוקפה ומהותה של הודעת הפרקליטות", כתב השופט סולברג בפסק הדין שבו הורה על משפט חוזר לשטטמן.

הוא הדגיש כי גם שופטים הם בני אדם ויכולים לטעות: "מערכת המשפט - אנושית, ולא שמימית. ככזו - אינה חפה מטעות או משגגה, אינה מושלמת, גם לא יכולה להיות, אלא 'רק' משתלמת", והוסיף: "שפיטה 'ארצית', אנושית, אין זה מן הנמנע כי חרף זהירות, הקפדה, ועמידה על המשמר, תיפול בה טעות או תקלה".

בנוסף ציין סולברג כי למרות שזימן באופן חסר תקדים את פרקליט המדינה עמית איסמן לדיון בבקשה למשפט חוזר כדי להימנע מהליך כזה ושהצדדים יגיעו לפשרה - הוא לא הסכים לכך. בגלל מהלך הדברים הבלתי שגרתי בתיק הזה, כתב סולברג, הוא קיבל את ההחלטה על קיום משפט חוזר.

פרקליט המדינה עמית איסמן / צילום: תקשורת לשכת עורכי הדין

ההליך יתנהל באופן חריג בבית המשפט העליון בפני הרכב של חמישה שופטים. זאת, נימק סולברג, מכיוון שהמקור להחלטה למשפט החוזר הוא הטעות של השופטים בעליון, ואין צורך שערכאת בית המשפט המחוזי, תיאלץ לשמוע את כל הראיות בתיק מחדש.

עו"ד יניב ואקי ממשרד ואקי, חן יערי ושות', שמייצג את שטטמן מסר: "אני מברך על החלטת בית המשפט העליון לקבל את הבקשה למשפט חוזר בעניינו של ד"ר מיכאל שטטמן".

עוד אמר: "מדובר בהחלטה חשובה, שמבטאת את ההכרה בכך שגם במערכת משפט, ובמיוחד בהליך פלילי, עשויות להתרחש טעויות, וכי חובתה של מערכת המשפט לאפשר את תיקונן. ההליך בעניינו של ד"ר שטטמן הציב שאלות משפטיות ועקרוניות חריגות, ובראשן שאלת זכותו של אדם להליך הוגן ולכך שהרשעתו תתקבל במסגרת ברורה של כללי הצדק וההליך הפלילי".

"לאורך כל הדרך האמנו כי נגרם למרשנו עיוות דין המחייב תיקון. לא ויתרנו על בירור הטענות, גם כאשר הדרך המשפטית לכך הייתה מורכבת וחריגה, והתעקשנו כי אין להשלים עם מצב שבו הרשעה בפלילים נותרת על כנה בנסיבות שבהן נפגעה זכותו של אדם להליך הוגן".

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12