עדכונים שוטפים

22:22 - צה"ל תקף לפני זמן קצר כמה מחבלי חמאס במרכז רצועת עזה, בעת שנפגשו כדי לקדם מתווי טרור. בין המחבלים שהותקפו - מחבלי נוח'בה שפשטו לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. תוצאות התקיפה בבדיקה

20:53 - טראמפ: הדמוקרטים ינסו לעשות הרבה דברים - אני אטיל עליהם וטו

על הדיווח כי איראן מתכננת להשתמש ב"פצצה מלוכלכת" אמר הנשיא האמריקני: "אם יש להם פצצה - אנחנו נגלה זאת"

20:15 - במערכת הביטחון סבורים כי תקיפה באיראן חייבת להתבצע יחד עם ארה"ב. תקיפה של צה"ל לבדו - רק במקרה קיצון

19:36 - טראמפ: איראן רוצה לעשות עסקה, אבל כזאת שלא מקובלת עליי

18:40 - שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, מסביר את הדברים שאמר אתמול בריאיון ל-Newsmax כי "חיילים אמריקניים יחזרו לביתם רק כשאיראן תובס". בפוסט שפרסם באנגלית, כתב לייטר: "רק נשיא ארצות הברית מחליט מתי והיכן ייפרסו חיילים אמריקניים. הניסיונות לתקוע טריז בין ארה"ב וישראל נכשלו"

18:00 - סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת על פיצוץ שנשמע באזור האי קשם

17:30 - סעודיה טוענת כי יירטה שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים לעבר מחוז ג'אזאן שבדרום המדינה

16:20 - הקואליציה בראשות סעודיה הודיעה כי תקפה מטרות צבאיות של החות'ים בעיר צנעא

16:16 - מרכז הסחר הימי הבריטי (UKMTO) דיווח על תקרית ירי לעבר אוניית משא כ-95 מיילים ימיים מדרום-מערב לעיר אל-מוכלא שבתימן.

על פי הדיווח, סירה קטנה ועליה שישה חמושים לא מזוהים התקרבה לאונייה ופתחה באש. צוות האבטחה שעל הסיפון השיב בירי אזהרה, הסירה התרחקה והאונייה המשיכה בהפלגתה ללא נזק או נפגעים

16:09 - סעודיה: אזעקות הופעלו במחוז ג'אזאן שבדרום המדינה

16:03 - דובר צה"ל בהודעה לפני שבת: "אין שינוי בהנחיות - אל תיתנו יד לשמועות"

15:00 - ישראל וארה״ב בוחנות את חידוש המתקפה נגד איראן בטווח הזמן הקרוב מאוד.

לפי CBS, הכוחות של ארה"ב כבר ערוכים באזור בצורה שתאפשר פתיחת מתקפה בתוך יומיים עד ארבעה ימים מרגע שתתקבל ההחלטה.

14:23 - צה"ל והשב"כ חיסלו בשבוע האחרון מפקדי נוח'בה והג'יהאד האיסלאמי, בהם מחבל שפלש לשטח ישראל ב-7 באוקטובר

14:04 - צה"ל: כ-15 רחפנים הוחרמו במהלך השבוע האחרון ביהודה ושומרון: יותר מ-500 רחפנים הוחרמו מתחילת השנה

10:35 - מערכת "קלע דוד" עברה שדרוג דרמטי אחרי המלחמה עם איראן

מערכת "קלע דוד" עברה שדרוג משמעותי - כך דווח הבוקר (שישי) ברשת בלומברג. בדיווח צוטט גורם בכיר במערך ההגנה האווירית של חיל האוויר, שחשף את השינויים כלקחי המלחמה עם איראן. "ישראל מסוגלת להתמודד עם מגוון רחב יותר של איומים בליסטיים, ולעמוד בפני מתקפות מתמשכות לאורך שבועות", נמסר מפי הגורם שנותר בעילום שם.

כבר תוך כדי המלחמה בוצעו שדרוגים מבצעיים ב"קלע דוד" - בהיבטים של טווחים, התמודדות עם סוגי טילים וגם של גובה היירוט. זו הייתה פעולה משולבת של חיל האוויר, התעשיות הביטחוניות ומפא"ת במשרד הביטחון. הפרטים הללו אושרו בידי הצנזורה.

לפי הדיווח, השינויים מגדילים את הטווח של "קלע דוד", מערכת שנועדה ליירט טילים כבדים וכטב"מים, כך כתבו בעיתון מפי חוקר הגנה אווירית בחיל האוויר הישראלי. כעת ישראל יכולה להתמודד עם מגוון רחב יותר של איומים בליסטיים ולעמוד בשבועות של מתקפות מתמשכות, אמר החוקר, שביקש שלא להיחשף בשמו בהתאם למדיניות החיל. לקריאת הכתבה

06:40 - על פי גורם ישראלי בישראל מחכים להחלטת הנשיא טראמפ, והסיכויים לפעולה מול איראן גוברים. עם זאת, טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית

טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית באשר למערכה נגד איראן, ובישראל ממתינים לו, כך מסר אמש (חמישי) גורם ישראלי לחדשות 12 שהוסיף ש"הסיכויים לפעולה גוברים". עוד התגלה שבשבועות האחרונים, בכמה הזדמנויות שונות, הייתה היערכות לתקיפה אמריקאית שבוטלה בהוראת טראמפ - שהתחרט ולא נתן את ההוראה.

לפי מקורות מערביים, שהעניקו גישה לשיח האינטימי בסוגיה האיראנית, יש מעקב אחר הפעולות וההיערכות של האיראנים. לפיהם, גופמן בביקורו בארה"ב לא רק העביר מידע לאמריקאים על כך שאיראן בוחנת פיתוח נשק כימי וביולוגי, אלא גם במידע קונקרטי שמצביע על קידום תוכנית הגרעין, ועל קידום פעולות איראניות במתווים שונים שלא ניתן לפרט. לכתבה המלאה

22:49 - דובר משרד החוץ האיראני מאשים ברשת X: ההאשמות האמריקאיות שלפיהן טהרן מפתחת נשק כימי וביולוגי נועדו לזרוע פחד ולהצדיק פעולה צבאית



20:46 - סוכנות הידיעות האיראנית פארס המקורבת למשמרות המהפכה מדווחת כי איראן נערכת לחדש את יצוא הנפט באמצעות שיירת מכליות גדולה שתצא לכיוון מצר הורמוז. בדיווח עולה איום כי אם צבא ארה"ב ינסה לעצור את המכליות או לפגוע בהן איראן תתקוף תשתיות גז ונפט במדינות המפרץ



20:41 - החות'ים בתימן טוענים כי תקפו את נמל התעופה המלך ח'אלד בריאד ובסיס אווירי בח'מיס מושייט שבסעודיה



19:59 - תקיפה נוספת בבקעת הלבנון. צה"ל: הותקף אתר ששימש את חיזבאללה לייצור טילים ולאחסון אמל"ח

האתר הותקף כמה פעמים במהלך המלחמה, בתקופה האחרונה צה"ל זיהה שמחבלי חיזבאללה הגיעו אליו ולכן תקף את הכניסות לאתר במטרה למנוע את שיקומו.



הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12