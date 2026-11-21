עדכונים שוטפים

21:05 - חוסין שריעתמדרי, עורך העיתון האיראני כיהאן שנחשב לשופר של המשטר, כתב היום: "אי אפשר להגדיר את המצב הנוכחי כ'לא מלחמה ולא שלום'. המצור הימי על איראן הוא חלק ממתקפה צבאית מעצם הגדרתו, ואין להותירו ללא מענה. כדי לשבור את המצור הימי, עלינו, ללא צל של ספק, לתקוף את תשתיות הנפט והגז של בעלות בריתה של ארה"ב באזור"

20:16 - אזעקה נשמעה בבחרין, משרד הפנים הבחריני קרא לאזרחים "להגיע למקום הבטוח הקרוב ביותר"

19:00 - מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי חוסלו בעזה

שלושה פלסטינים נהרגו בתקיפה ישראלית נגד רכב שנשא מסמכים ומזון עבור ארגון "המטבח המרכזי העולמי" בשכונת תל אל-הווא שבדרום-מערב העיר עזה - כך דיווח היום (שבת) ב"אל-עראביה". דובר צה"ל הבהיר כי שלושת הפלסטינים שנהרגו היו מחבלי הג'יהאד האיסלאמי שהוצגו כעובדים של ארגון הסיוע. גם בארגון עצמו הכחישו את הדיווחים, וטענו כי הרכב לא קשור אליו.

מדובר צה"ל נמסר כי צה"ל תקף בצפון רצועת עזה מוקדם יותר היום שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי, בעת שנעו ברכב ששימש להעברת מזון ולוגיסטיקה למחבלי ארגוני הטרור. לאחר התקיפה, הוצגו המחבלים על ידי גורמים עזתים כעובדי סיוע של ארגון בין-לאומי. "מדובר בטענה שקרית ובהוכחה נוספת לשימוש הציני של ארגוני הטרור ולאופן בו מחבלים, לאחר תקיפות צה"ל, מוצגים כעובדי סיוע", נמסר בהודעת הצבא. לקריאת הכתבה.

18:10- שר החוץ של איראן: "לא יהיה קשה לפתוח מחדש את מצר הורמוז אם ארה"ב תקבל את התנאים הסבירים של איראן, העולים בקנה אחד עם החוק הבין-לאומי", כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים

18:00 - תרגיל צבאי בדרום: כוחות הביטחון יתרגלו תרחישי מתקפת פתע וחדירה לישראל מהאוויר, מהים ומהיבשה. בצה"ל מעדכנים כי תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי שיט באזור



16:54 - ארה"ב מכחישה את הטענה האיראנית לפגיעה במטוס F16; עראקצ'י: "נתניהו מנסה לגרור את ארה"ב לעימות חדש"

בארה"ב הכחישו הערב (שבת) בתוקף את הטענות של משמרות המהפכה באיראן, שלפיהן איראן תקפה ופגעה במטוס קרב אמריקני מדגם F16 וגרמה לו לבצע נחיתת חירום. בהודעת ההכחשה נמסר כי מדובר בטענה שקרית וכי איראן כלל לא תקפה מטוס F16 אמריקני. עוד הודגש כי כל מטוסי הקרב של צבא ארה"ב במזרח התיכון בטוחים ונמצאים במעקב מלא.

בהתייחסות לממשל האמריקני ולראש הממשלה בנימין נתניהו, טען שר החוץ האיראני: "בארה"ב קיימים שלושה זרמים - קבוצה שרוצה מלחמה, קבוצה שתומכת במו"מ, וקבוצה שמאמינה בלחץ כלכלי ובסנקציות כדי לגרום לאיראן להיכנע. נתניהו, שרואה את המשך הקיום הפוליטי שלו בהתלקחות מחדש של מלחמה, מנסה לגרור את ארצות הברית לעימות חדש. טראמפ, מצד שני, משנה את עמדתו בין הגישות השונות". לקריאת הכתבה.

16:55 - סגן שר החוץ האיראני כאזם ע’ריבאבאדי: "המשא ומתן טרם החל, כך שעדיין לא הגענו לשלב שבו נדון בפרטים הטכניים ובנושאים השונים. מטבע הדברים, אם יתקיים משא ומתן, הפרטים הטכניים יידונו וייבחנו. עמדתו העקרונית של שר החוץ היא שהחומרים המועשרים לא יוצאו מהמדינה בשום פנים ואופן. אם נשלח את החומרים האלה לחו"ל, נתקשה לספק את הצרכים שלנו, וכך הדבר גם במדינות אחרות"

עוד הוא אמר כי "אנחנו רואים במצור הכלכלי של הצבא האמריקני פעולה מלחמתית, וננקוט כל צעד שיידרש כדי לשבור את המצור הכלכלי. אנחנו בקשר עם המתווכים, ובהם הקטארים, הן פנים אל פנים והן מרחוק. אנחנו מקיימים את השיחות הנדרשות כדי לראות אם אפשר לתת לדיפלומטיה הזדמנות נוספת"

16:29 - השליח הקטארי עלי אל-ד'וואדי ביקר בטהראן אתמול כחלק מהניסיון של המתווכים הקטארים לחדש את המו"מ בין איראן לארה"ב, כך לפי מקור שמעורה בפרטים

16:18 - סגן שר החוץ האיראני: משלחת קטארית ביקרה אמש בטהראן, התקיימו שיחות שנמשכו שעתיים, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים

15:32 - בתקשורת באיראן טוענים: טיל של מערך ההגנה האווירית שלו גרם נזק למטוס F16 אמריקני מעל המפרץ, מה שאילץ את המטוס לבצע נחיתת חירום. ארה"ב טרם אישרה את הפרטים

15:04 - ההגנה האזרחית הסעודית התריעה על סכנה באזור ג'אזאן

14:00 - האזהרה החמורה של ה-FBI בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי-דובאי

סוכנויות ביטחון אמריקאיות הזהירו חברות תעופה מסחריות, חברות מטען ושדות תעופה ברחבי המדינה מפני אפשרות של ניסיונות לבצע פיגוע בטיסות, כך דווח אמש (שישי) ב-CNN. מהדיווח עולה החשש מפני פיגועים הדומים לניסיון חטיפת טיסת פליי-דובאי בחודש ספטמבר האחרון.

לפי הדיווח, ה-FBI, משרד ביטחון המולדת ומנהל ביטחון התחבורה שלחו במשותף ביום חמישי דוח אינפורמטיבי לחברי תעשיית התעופה. הם הצביעו על כך שחברות הקשורות לאל-קאעידה ותומכי ארגון הטרור "פרסמו הודעות שמשבחות את ניסיון החטיפה בפליי-דוברי ומעודדות פיגועים דומים נגד אינטרסים אמריקאיים". לקריאת הכתבה



13:00 - הצי האיראני הודיע שמכלית נפט עלתה באש לאחר שפגעה במוקש ימי ממזרח למצר הורמוז, כך דווח בכלי התקשורת במדינה



12:54 - ראש חוליית נוח'בה שחדר לישראל ב-7 באוקטובר חוסל בתקיפה בעזה



12:33 - התרגיל שאיראן מתכננת בהורמוז, והחשש בצבא האמריקאי: הכשירות המבצעית נשחקת

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הציג לגורמים אמריקאיים הערכות שלפיהן המשך הפריסה הצבאית הנרחבת מעבר לסוף דצמבר עלול לשחוק את הכשירות המבצעית של הכוחות, כך דווח הבוקר (שבת) בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, המתכננים הצבאיים בארצות הברית מודעים גם לאפשרות שהקונגרס החדש, שיהיה בשליטת הדמוקרטים, יקצץ בהוצאות הביטחון ויגביר את הפיקוח על מבצעים צבאיים מחוץ למדינה, ובמיוחד על המלחמה עם איראן.

גורם המעורה בנושא אמר כי "פיקוד המרכז אומר לממשל שהזמן שלהם הולך ואוזל, ושהם שורפים כסף ושוחקים את הכשירות המבצעית", לרבות היכולת להתמודד עם איומים אחרים ברחבי העולם. הדיווח מצטט גם גורם צבאי אמריקאי שמכחיש את הדברים.

כשאיראן מוצאת את עצמה עם הגב אל הקיר ולא מצליחה ליצא נפט - עוד ועוד גורמים בטהרן תומכים במהלך שיאתגר את המצור הימי האמריקני. הפרשנים האיראנים מציעים להניע "שיירת מכליות" שתפליג דרך הורמוז, תוך איום לפגוע בתשתיות הנפט של המדינות השכנות - אם ארה"ב תתקוף את כלי השיט האיראניים. לקריאת הכתבה



11:31 - הרמטכ"ל מאשר: נערכים לנשק בלתי קונבנציונלי בידי איראן

הרמטכ"ל אייל זמיר אישר שבצבא נערכים לאפשרות שבה איראן תחזיק בנשק בלתי קונבנציונלי - כך דווח ב"אולפן שישי". בדיון סגור שנערך אתמול (חמישי) אמר זמיר, כי "אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי התפתחות איומים חמורים באיראן ונערכים בהתאם, כולל איומי נשק בלתי קונבנציונלי על סוגיו".

האישור של זמיר מצטרף לדברי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שאמר אתמול בריאיון לרשת פוקס כי "יש סימנים לכך שאיראן בוחנת שימוש בגזים ובנשק ביולוגי". על אף ההצהרות הללו, במערכת הביטחון לא סבורים שמדובר באיום ממשי ומיידי, אבל בישראל נערכים גם לאפשרות הזאת.

ההבנה בישראל היא שאיראן משתקמת במהירות ואי אפשר להמתין זמן רב. גורם ביטחוני התייחס לשאלת העיתוי, ואמר כי "האיראנים עוד רחוקים מנקודה שמחייבת לפעול בתוך ימים, אבל גם לא נוכל להמתין חודשים ארוכים. הם משתקמים הרבה יותר מהר ממה שציפינו". לקריאת הכתבה

07:30 - שליחי טראמפ נפגשו עם בכירים קטארים כדי לדון במאמצי התיווך עם איראן

שליחיו של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, נפגשו ביום חמישי בברלין עם בכירים קטארים כדי לדון במאמצי התיווך בין ארה"ב לאיראן ולנסות לפרוץ את המבוי הסתום, כך לפי שני מקורות המעורים בפרטי הפגישה.

קטאר מנסה כבר שבועות להגיע להסכם שיאפשר לחדש את הפסקת האש, לחדש את המשא ומתן בנושא הגרעין ולמנוע חזרה למלחמה. ראש ממשלת קטאר, השיח' מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, ושליחו עלי א-ד'וואדי השתתפו בפגישה בברלין, כך אמרו המקורות.

בשבוע שעבר ביקר ראש ממשלת קטאר בוושינגטון ונפגש עם טראמפ ועם סגן הנשיא ואנס כדי לדון בסוגיית איראן. לאחר הפגישה אמר טראמפ כי חידוש המערכה הצבאית נגד איראן הוא "די לא סביר" וכי "נראה שאין בכך צורך".

מאז נתון טראמפ ללחץ כבד מצד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לפתוח במבצע צבאי חדש. ביום חמישי אמר טראמפ בריאיון טלפוני לחדשות 12, "אני לא ממהר לקבל שום החלטה בנוגע לאיראן. נראה מה יקרה אחרי תחילת השנה החדשה".

"איראן רוצה להגיע להסכם, אבל היא לא רוצה להגיע להסכם שיהיה מקובל עליי", אמר טראמפ במסיבת עיתונאים אתמול (שישי). "אנחנו רוצים להגיע להסכם אמיתי, לא להסכם מזויף כמו אלה שהם עושים כבר 51 שנה... הם מזיינים לאנשים את השכל כבר 51 שנה".

טראמפ כינה את ההנהגה האיראנית "משוגעת" ו"קבוצה של אנשים מרושעים מאוד", ש"אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני". לקריאת הכתבה

06:07 - נשיא אוקראינה זלנסקי במסר לאמריקאים בריאיון ל-NBC: "אנחנו זקוקים למערכות נגד טילים בליסטיים רק כדי להגן על אנשים. ארה"ב יכולה לתמוך באוקראינה, היא מצאה דרך לתמוך בישראל"

02:07 - סעודיה: יירטנו 3 טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים מתימן לעבר ריאד

00:02 - שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, אמר לכלי תקשורת איראני: בטהרן עדיין יש תקווה שהמלחמה תסתיים בדרכים דיפלומטיות, נמשכים חילופי המסרים עם ארצות הברית באמצעות מתווכות. עוד אמר: הדרישה הראשונה שלנו היא שטראמפ יצהיר במפורש שהוא מעוניין בהסכם

22:22 - צה"ל תקף לפני זמן קצר כמה מחבלי חמאס במרכז רצועת עזה, בעת שנפגשו כדי לקדם מתווי טרור. בין המחבלים שהותקפו - מחבלי נוח'בה שפשטו לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. תוצאות התקיפה בבדיקה

20:53 - טראמפ: הדמוקרטים ינסו לעשות הרבה דברים - אני אטיל עליהם וטו

על הדיווח כי איראן מתכננת להשתמש ב"פצצה מלוכלכת" אמר הנשיא האמריקאי: "אם יש להם פצצה - אנחנו נגלה זאת"

20:15 - במערכת הביטחון סבורים כי תקיפה באיראן חייבת להתבצע יחד עם ארה"ב. תקיפה של צה"ל לבדו - רק במקרה קיצון

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12