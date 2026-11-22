העיתונאי והעורך הבכיר עמוס רגב הלך לעולמו בגיל 75. הוא הותיר אחריו אישה ושני ילדים.

הקריירה העיתונאית הענפה של רגב כללה תפקידים בכירים ב"ידיעות אחרונות" וב"מעריב". כך, בתחילת שנות ה-80 הוא הצטרף ל"ידיעות אחרונות" ושימש כעורך וכראש דסק החדשות, ומאוחר יותר ככתב העיתון בלונדון. ב"מעריב" הוא שימש כראש מערכת החדשות ובהמשך כסגן העורך הראשי.

ואולם התפקיד המזוהה ביותר עם רגב הוא היותו העורך הראשי הראשון וממקימי העיתון החינמי "ישראל היום" של שלדון אדלסון ז"ל לפני כשני עשורים. כשלוש שנים לאחר כן, ב-2010, קיבל רגב את הפרס הישראלי לביקורת התקשורת ע"ש אברמוביץ', שהעניקה בזמנו האגודה לזכות הציבור לדעת.

ב-2017 סיים רגב את תפקידו כעורך הראשי של "ישראל היום". ההודעה הרשמית בשער העיתון דיברה אז "המהפכה בשוק התקשורת" שהוביל רגב, וציינה כי הוא ימשיך לכתוב בעיתון ויקבל את התואר "העורך המייסד". בכלי התקשורת האחרים, ובהם גלובס, צוין כי ייתכן כי הרקע לפרישה היה מתיחות עם לשכת ראש הממשלה דאז (וגם היום), בנימין נתניהו.

"איש של אנשים"

עמר לחמנוביץ', העורך הראשי הנוכחי של "ישראל היום", מסר כי מערכת העיתון "מרכינה הבוקר ראש בצער עמוק ובכאב גדול עם היוודע דבר פטירתו של עמוס רגב, העורך המייסד של העיתון ואחד מבכירי העורכים והעיתונאים שידעה העיתונות הישראלית.

"עמוס, שהוביל את הקמת 'ישראל היום' בקיץ 2007 ועמד בראשו במשך עשור שלם, שינה מן היסוד את מפת התקשורת בישראל. אך מעבר להישגיו המקצועיים המרשימים, לירידה לפרטים הקטנים ולסטנדרטים העיתונאיים הגבוהים שהנחיל - עמוס היה קודם כול איש של אנשים. הוא היה מנטור, מורה דרך ודמות מעוררת השראה עבור דורות של עיתונאים, עורכים, צלמים ומעצבים, שתמיד ידע להנהיג ברוגע, בכבוד ובגובה העיניים, גם ברגעים הדרמטיים והמתוחים ביותר.

"עמוס היה איש משפחה מסור, איש ספר, היסטוריה ותרבות רחב-אופקים ופטריוט ישראלי בכל רמ"ח איבריו. אהבתו העמוקה למדינת ישראל, להיסטוריה שלה ולצה"ל - שבו שירת כקצין תותחנים שלחם ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים - פיעמה בו תמיד והייתה מצפן ערכי בעשייתו העיתונאית ובחייו האישיים.

"טביעות אצבעותיו, רוחו והערכים שטבע במסדרונות המערכת הם חלק בלתי נפרד מהדנ"א של 'ישראל היום' גם היום. אני שולח תנחומים מעומק הלב לאשתו מירי, לילדיו עמיר ורונית, לנכדיו ולכל אוהביו".

הלווייתו של רגב תיערך ביום שלישי הקרוב בשעה 12:00 בבית העלמין ירקון (שער החסד).