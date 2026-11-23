קרן ההון סיכון הישראלית Key1, שהוקמה על ידי בכירים לשעבר בבנק ההשקעות גולדמן זאקס, מגייסת קרן שנייה בהיקף של 320 מיליון דולר במהלך מהיר ומפתיע - כבר במסגרת הסגירה הראשונה, כלומר עוד לפני תאריך היעד להשלמת הגיוס.

הסגירה המהירה התאפשרה הודות לכמה אקזיטים והשקעות שהניבו לקרן בת הארבע תשואה פנימית על הנייר (Net IRR) של 20.6%, כלומר שיעור התשואה השנתי הממוצע לאחר ניכוי דמי ניהול ועמלות הצלחה (קארי) - כך לפי הודעת הקרן.

עם זאת, שיעור ההון שהוחזר למשקיעים עד כה לא פורסם, אך לפי הערכות בתעשייה הוא עומד על 0.35-0.4 - שיעור גבוה במיוחד. כלומר, עד כ-40% מההון שהושקע בקרן כבר הוחזר למשקיעים בתוך ארבע שנים. בקרן סירבו להתייחס לנתון.

את התשואה הגבוהה הצליחו מייסדי הקרן - דני אקרמן, שראל אלדור ועמית פילובסקי - לצבור לאחר שני אקזיטים משמעותיים: מכירת סופרפליי לפלייטיקה ב-686 מיליון דולר לאחר ארבע שנות פעילות וכמעט מבלי לגייס הון; ומכירת חברת השבבים דאסט פוטוניקס לקרדו ב-770 מיליון דולר. קי1 נכנסה להשקעה בדאסט לאחר שהחברה עברה שינוי ניהולי ומוצרי בשנה שעברה, לפי שווי של 429 מיליון דולר. פחות משנה לאחר מכן נמכרה החברה לפי שווי כמעט כפול.

השקעה של בין 20 ל-30 מיליון דולר בחברה

לקי1, שמתמקדת בחברות סטארט-אפ בשלב המכירות הצומחות, כמה השקעות נוספות מהקרן הראשונה, שגייסה 300 מיליון דולר, שערכן עלה על הנייר: חברת שבבי התקשורת אקסייט לאבס, שהגיעה לאחרונה לשווי שוק של 3.1 מיליארד דולר לאחר שהחלה לייצר שבבים עבור הלוויינים החדשים של ספייס אקס; חברת השבבים לרובוטיקה לייט (Lyte), שהוקמה על ידי מייסדי פריימסנס; חברת אחסון המידע WEKA, הנחשבת לשחקנית השנייה בגודלה לאחר VAST הישראלית בתחום אחסון נתוני AI, שהגיעה לשווי של 1.6 מיליארד דולר; וחברות הסייבר סנטרה וסוויט סקיוריטי. הקרן משקיעה בחברות שבבים, לצד משקיעים כמו אביגדור וילנץ וקרן אטרידס של גאווין בייקר, וכן בחברות סייבר, חלל וביטחון.

Key1 הוקמה בשנת 2022 על ידי בכירים לשעבר בגולדמן זאקס, שעבדו יחד קרוב לשני עשורים: דני אקרמן, לשעבר ראש תחום בנקאות ההשקעות בטכנולוגיה בישראל; שראל אלדור, לשעבר מנכ"ל גולדמן זאקס ישראל; ועמית פילובסקי, לשעבר ראש תחום צרכנות וקמעונאות באזור EMEA בקבוצת Cross Markets.

קי1 משקיעה בחברות סטארט-אפ בשלב המכירות הצומחות - בעיקר בסבבי הגיוס הרביעי, החמישי או השישי (C, D, E) - ומשקיעה סכומים שנעים בין 20 ל-30 מיליון דולר בחברה. היא פעילה בשוק קרנות הצמיחה ופועלת מול גופים כמו PSG או ויולה צמיחה, ובמידה מסוימת גם מול גרינפילד, שמשקיעה בשלבים מוקדמים יותר.

קי1 הקימה, במשותף עם מפקד חיל האוויר לשעבר עמיקם נורקין וראש להק ציוד לשעבר, את קרן ACE להשקעות בתחום הביטחון. שלושת שותפי קי1 משמשים בוועדת ההשקעות של הקרן, שמשקיעה בשלבי הסיד וה-A וביצעה עד כה שש השקעות. נורקין מונה לאחרונה למנהל הפעילות של ענקית הביטחון האמריקאית אנדוריל בישראל, וממשיך במקביל לשמש גם כשותף בקרן אייס.

"מפה יצמח הדור הבא של חברות הטכנולוגיה המובילות"

על פי Key1, היקף ההשקעות בחברות טכנולוגיה ישראליות בשלבי הצמיחה גדל כמעט פי ארבעה בעשור האחרון: מ-2.7 מיליארד דולר בשנת 2015 לכ-10 מיליארד דולר בשנה שעברה. "הגידול בהשקעות משקף דור של חברות שכבר עברו את שלב הסטארטאפ והגיעו לשלבי צמיחה מתקדמים. ולמרות זאת, שוק ההון סיכון המקומי עדיין מתמקד בעיקר בחברות בשלבים מוקדמים מתוך כ-200 קרנות הון סיכון מקומיות, ארבע קרנות מקומיות בלבד מתמקדות בעיקר בהשקעות בחברות בשלבי צמיחה מאוחרים", נמסר מהקרן.

"בעשור האחרון חל שינוי משמעותי באופן שבו יזמים חושבים על בניית חברות. השאיפה כיום היא להקים חברות גלובליות עם מובילות תחום ברורה, ואנחנו רואים יותר ויותר יזמים שהצליחו לעשות את זה ולהוכיח שהדבר אפשרי", אומר עמית פילובסקי, שותף מייסד בקרן. "לראייה, לפני עשור היו בישראל פחות מעשר חברות שהגיעו לשווי של מיליארד דולר כל אחת, והיום יש יותר ממאה. אנחנו מעריכים שהמגמה תלך ותתחזק, במיוחד על רקע היכולת של טכנולוגיות AI לאפשר לחברות לצמוח ולהתרחב בקצב מהיר הרבה יותר מבעבר".

"אנחנו לא משקיעים במודלי AI. אנחנו מתמקדים בטכנולוגיות ובתשתיות שמאפשרות את הפיתוח שלהם: שבבים, תקשורת, דאטה, אבטחת מידע ואפליקציות ייחודיות", מדגיש שראל אלדור, שותף מייסד. "ישראל צברה לאורך עשרות שנים מומחיות בתחומים האלה, ואנחנו מאמינים שמפה יצמח הדור הבא של חברות הטכנולוגיה המובילות בעולם".

"ככל שחברות הטכנולוגיה צומחות, נוצר שינוי מהותי באתגרים שלהן. מה שעבד לחברה בשלבים המוקדמים שלה לא בהכרח ייטיב איתה ככל שתגדל ותיכנס לשווקים חדשים, תתרחב או תבחן רכישות אסטרטגיות", הוסיף דני אקרמן, שותף מייסד בקרן. "המייסדים נדרשים לקבל החלטות מורכבות ובמקביל לשמור על מיקוד ויכולת ביצוע שהביאו את החברה עד לשלב הזה. התפקיד שלנו הוא להביא לשולחן את הניסיון העסקי והפיננסי שנדרש בדיוק בצמתים האלה ולסייע להנהלות לצלוח את המעבר מחברת טכנולוגיה מבטיחה לחברה גלובלית מבוססת ומובילה".