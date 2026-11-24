עדכונים שוטפים

11:16 - חיל הים האיראני הודיע כי שתי מכליות נפט פגעו במוקשים ימיים ועלו באש במצר הורמוז - כך לפי דיווח של התקשורת באיראן

09:45 - יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף מאיים בהרחבת הלחימה - ושולח מסר נוסף לטראמפ: "עד שימולאו שבעת התנאים שהציבה איראן, לא יינקט שום צעד ולא יתקיים משא ומתן"

09:31 - בהכוונת השב"כ: מסתערבי מג"ב עצרו שני מבוקשים, פעילי חמאס, החשודים בקידום פעילות טרור ביהודה ושומרון. צילום: דוברות המשטרה

09:15 - בלבנון מדווחים: צה"ל תקף בכפר תולין שבדרום המדינה

04:56 - דיווח: חשש בארה"ב: איראן פועלת להרחבת הלחימה מעבר למזרח התיכון - ותקפה בסייבר עשרות מכליות

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", עד כ-50 מכליות שנשאו נפט, כימיקלים וחומרים נפיצים הותקפו, וחלקן קיבלו אזהרות מפני פיצוץ. בוושינגטון חוששים ממזימות טרור נגד אמריקאים ורואים גם ברוסיה אחראית אפשרית. לכתבה המלאה

01:56 - סעודיה: נשמעו אזעקות במחוז נג'ראן, אין דיווחים על נזק

01:39 - הסבלנות האמריקאית מתקצרת: בישראל נערכים להידרדרות מהירה מול איראן

האיראנים עשויים להחליט שהם מתחילים במלחמה - אך האיום המתהווה עשוי להפוך קיומי. בהערכה זהירה, ייתכן שיהיה ניתן לפעול גם בעוד כמה חודשים. אם איראן תחצה את אחד הקווים האדומים שישראל הציבה, ייתכן שתפעל גם לבדה. לכתבה המלאה

00:03 - ראש ממשלת קטאר שיח' מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-ת'אני והשליח הקטארי עלי אל-ד'וואדי נפגשו היום בבית הלבן עם סגן הנשיא ג'יי.די ואנס כדי לדון על הניסיונות לחדש את המשא-ומתן בין ארה"ב לבין איראן, כך לפי מקור שמעורה בפרטים

פורסם לראשונה ב-N12