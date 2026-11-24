יצרני החשמל הסולארי הופכים לשחקן חשוב בשוק האנרגיה בישראל, לא רק בייצור עצמו, אלא גם בחתימה על עסקאות חשמל מוזל לעסקים גדולים. שתי עסקאות כאלה נחתמו היום, שתיהן לעשר שנים ובסכום כולל של 950 מיליון שקל לאורך תקופת האספקה.

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העסקה הגדולה יותר היא של דוראל, יצרנית חשמל סולארי מהגדולות בישראל, שנכנסה לאחרונה למדד תל אביב 35 ומחזיקה בשדה הסולארי הגדול בישראל, בעמק המעיינות. דוראל חתמה עם רשת מלונות פתאל על עסקת אספקת חשמל בשווי של 700 מיליון שקל לאורך עשור, כלומר 70 מיליון שקל בשנה בממוצע. דוראל מחזיקה בספק חשמל "דוראל חשמל מהטבע" שמספק חשמל מוזל מהנכסים שלה לעסקים ומפעלים, וכעת גם לפתאל. על פי הודעת דוראל, ספק החשמל שלה צפוי למכור חשמל בסכום כולל של 1.8 מיליארד קוט"ש לעסקים גדולים בישראל. החשמל צפוי להיות מסופק בפועל החל מתחילת 2027.

מעבר לעסקה הנוכחית, הצדדים גם בוחנים הקמת מתקני אגירה בחלק מהנכסים של פתאל דרך "דוראל אורבן", שעושה מהלכים דומים עם נכסי נדל"ן ברחבי הארץ, ובכך מאפשרת להם להיות עמידים לפחות לזמן מה בפני הפסקות חשמל - ולהרוויח מהפער בין שעות השיא לשעות השפל בחשמל.

יקל על חשבון החשמל של אשטרום

עסקה שניה, בסכום של 250 מיליון שקל לאורך 10 שנים, נחתמה בין משק אנרגיה לבין אשטרום נכסים. משק אנרגיה היא גם יצרנית חשמל סולארי משמעותית, ומחזיקה בנוסף לכך גם בתחנות כוח קונבנציונליות (מונעות בגז) דרך חברת הבת "דליה אנרגיה". החל מדצמבר 2026, משק אנרגיה יספקו חשמל מוזל לנכסים של אשטרום, מה שיבטיח סכומים משמעותיים לייצור הסולארי של משק אנרגיה, ויקל על חשבון החשמל של אשטרום.

כיום, רק יצרני סולארי במתח עליון יכולים לחתום עסקאות אספקה עם לקוחות פרטיים, כאשר תחנות הכוח הקונבנציונליות נדרשות למכור לרשת החשמל הארצית, שממצעת את כל תחנות הכוח בלי קשר לרמת היעילות שלהן. בנוסף, כדי להקל על ספקי החשמל הפרטיים, רשות החשמל יצאה לשני מכרזים שאפשרו גם לתחנות כוח קונבנציונליות להפוך לספקיות חשמל בצורה מוגבלת. אך מי שלקח את החלק הארי היו ספקי החשמל המסחריים ולקוחות גדולים כמו מקורות שקיבלו אפשרות לספק חשמל לעצמם. על כן, רשות החשמל עצרה בינתיים את המכרזים הללו, וטרם ברור כיצד תחנות הכוח הקונבנציונליות ישתלבו בעתיד בשוק האספקה.