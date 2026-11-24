בקרן התשתיות, קיסטון , מדווחים שהם מתכננים להנפיק את חברת התחבורה הציבורית האיקונית "אגד" ברבעון הרביעי של 2027, ומקדמים מספר פרויקטי תשתית משמעותיים, כולל סגירה פיננסית לתחנת הכוח "שורק" והקמת חוות שרתים בסמוך לתחנת הכוח בבאר טוביה. קיסטון גם השלימה יחד עם שותפות את רכישת מלוא מניות הוט מובייל, שהיא מתכננת לפצל מתוכה את חברת התשתית. גם חברת הניהול שקיסטון שוכרת נקנתה על ידה, ולמרות ירידה משמעותית ברווח ברבעון הנוכחי - המניה עולה דרמטית במסחר בבורסה.

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קרן התשתיות קיסטון היא לא חברה אחת, אלא אוסף של חברות תשתית שאותן קיסטון מעוניינת להשביח ולפתח. בתחום החשמל, הם מחזיקים בנתחים מתחנות הכוח IPM בבאר טוביה, רמת חובב (אורות יוסף) וחגית מזרח (אורות פנינה), ולאחרונה גם סגרו פיננסית את בניית תחנת הכוח "שורק" בה הם צפויים להחזיק נתח משמעותי (40%) לאחר שהציעו הלוואה שניתנת להמרה למניות התחנה. הם גם מתכננים בעתיד לבנות תחנת כוח בירושלים ובאתר חגית הקיים. במתחדשות הם מחזיקים ברוב חברת המתחדשות סאנפלאואר (הנסחרת בנפרד בבורסה בתל אביב).

כעת, כמו הרבה חברות אנרגיה, הם מתכננים להתרחב לתחום חוות השרתים, ולבנות שתיים בסמוך לתחנת הכוח בבאר טוביה, בהיקף של 40 מגהוואט. קיסטון אף צמצמה את תחזית תזרים המזומנים שלה, משום שהיא רוצה להשאיר כסף בידי חברת האנרגיה שלה לצורך הפיתוח הזה. רשות החשמל פרסמה לאחרונה מגבלות ניכרות על החיבור לחשמל של העסק צמא-האנרגיה, וקיסטון יידרשו להתחרות על מספר מקומות מוגבל יחסית ברשת. אך כאמור, לאור הביקושים האדירים לחשמל בשל מהפכת הבינה המלאכותית, עסקי האנרגיה שלה הופכים למשמעותיים במיוחד. לדברי המנכ"ל נבות בר "בעולם הדאטה סנטר, זה הכל חשמל. מי שמגיע למשחק הזה דרך האנרגיה, יש לו אנרגיה, מבין אנרגיה, מבין רגולציית אנרגיה, מבין גם את העולם של הדאטה סנטר". לדבריו, הגישה לחשמל והניסיון בהקמת תשתיות וברגולציה נותנים לקיסטון יתרון בפיתוח הפרויקטים הבאים.

התשואה על אגד כבר עומדת על 87% - והאקזיט מתוכנן לסוף 2027

אך ההחזקה הבולטת ביותר של קיסטון היא אגד (ב-65%), שעברה תהפוכות דרמטיות בשנים האחרונות. לאחר שרכשה את אגד מידי הנהגים שלה ב-2022, אגד התרחבה למגוון שירותים, שהיום מקיפים רכבות, נדל"ן, זכיינות בתשתיות, מוסכים ואף תחבורה באירופה (ספציפית, אגד זכתה במכרז התח"צ הגדול ביותר של ליטא, למרות שיש עליו כעת ערעור). כעת, על פי עסקה שקיסטון עשו מול מיטב, השווי של חלקה של קיסטון באגד זינק מכ-1.5 מיליארד שקל במועד הרכישה, לכ-2.8 מיליארד שקל כעת. כלומר, תשואה של 87%. במקביל, לדברי בר, "אם השנה תסתיים כמתוכנן, ה-EBITDA השנתי יגיע לכ־1.2 מיליארד שקל". את עליית הערך הדרמטית הזאת קיסטון מתכננת להמיר לכסף של ממש בעזרת הנפקתה בבורסה בתל אביב, שכעת מכוונת לרבעון הרביעי של 2027.

החזקה טריה במיוחד של קיסטון היא 40% מהוט מובייל, שעל פי המנכ"ל נבות בר נרכשה במחיר "מאוד מאוד אטרקטיבי" של 207 מיליון שקל בלבד. כעת, קיסטון מתכננת לפצל אותה ולהוציא מתוכה את התשתית שבה היא מחזיקה, 50% מרשת סלולרי ניכרת שהוקמה יחד עם פרטנר עוד ב-2015. מדובר באחת משלוש רשתות תקשורת סלולריות בישראל, ומבחינת קיסטון מדובר בנכס משמעותי, והחברה המקימה תוכל להתרחב גם לפרויקטים מקבילים בחו"ל.

מבחינת תוצאות כספיות, קיסטון מדווחת על ביצועים פחות מרשימים: הרבעון האחרון בכלל הסתיים בהפסד של כ-17 מיליון שקל, כתוצאה מרכישת חברת הניהול (בתמורה למניות קיסטון, ללא מעבר כסף מזומן) ואינטגרציה שלה לתוך קיסטון עצמה. אך גם בניכוי זאת, קיסטון הרוויחה כ-64 מיליון שקל בלבד על פי חישוב גלובס, לעומת רווח של 175 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2025. ובכל זאת, שווי הנכסים ברשותה השתדרג מכ-4.1 מיליארד שקל לכ-4.9 מיליארד שקל, וגם החוב (ברמת חברת האם) הצטמצם משמעותית. המשקיעים, בכל מקרה, נלהבים מתכניות הפיתוח של הקרן, ובמסחר בבורסה המניה שלה עלתה ביותר מ-4% בעקבות פרסום הדוח.